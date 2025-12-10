【EBISU FLOWER PARK札幌店】新年を飾る特別ワークショップ｜選べる花材でつくる「迎春スワッグ」開催｜2025年12月26日（金）・17:00～19:00・20:00～22:00※2部制

お正月を迎える準備を、お花とともに。

株式会社クローバークラブ

冬の香りが満ちる店内で、お花に触れながら静かに没入し、来年の始まりを自分の手で美しく整える体験です。

本イベントでは、参加者が花材を選べる「カスタム式スワッグ」を採用。お正月の凛とした空気にも、ナチュラルなインテリアにも合う“自分だけの迎春スワッグ” を制作いただけます。

迎春スワッグとは

スワッグ（Swag）は壁に飾る花束のこと。

新年用のスワッグは「一年の実り」「清らかな門出」を意味し、玄関やリビングに飾る縁起物として親しまれています。

今回のワークショップは、香り×質感×素材選び を楽しむ“大人の迎春アトリエ”。

お花の知識がなくても、専属フラワーアーティストMIOが一人ひとりに寄り添い、最後まで美しく仕上がるよう丁寧にサポートします。

選べる花材 - “個性が自然と出る” ワークショップ

● ベース（固定）

ヒムロスギ

深い緑と柔らかな香り。スワッグの基礎をつくる定番グリーン。

● サブベース（選択）

グレビレア・ゴールド（ナチュラル×モダン）

松（和の迎春・凛とした印象）

● 実もの（選択）

南天（鮮やかな赤で迎春の象徴）

ローズヒップ（柔らかな赤、ナチュラルに）

サンキライ（細かな実が可愛らしいアクセント）

● 花（選択）

稲（実り・豊穣の象徴）

HBスターチース（ふんわり優しい質感をプラス）

選ぶ素材次第で、和モダンにもナチュラルにも仕上がるのが魅力です。

制作のこだわり

・素材選びの段階から個性が自然と出るよう構成

・スワッグの“流れ”と“重心”を整えるプロの手法を学べる

・実ものの散らし方、枝の見せ方など、独学では難しいポイントを丁寧にレクチャー

・少人数だからこそ、一人ずつしっかりフォロー

完成後は、札幌店の“どこで撮っても映える空間”で写真撮影も楽しめます。

Concept

自然素材の香りに包まれながら、新しい年を迎える準備を静かに整える時間。

手で束ね、選んで、仕上げるその行為が、あなたの来年をやさしく迎えに行く準備となります。

そして、完成したスワッグが、2026年の始まりに寄り添う“最初の飾り”になります。

イベント概要

■ イベント名

Nouvel An Vert - Atelier de Swag Japonais

（ヌーヴェル・アン・ヴェール - アトリエ・ドゥ・スワッグ・ジャポネ）

▼ 特設ページ

https://ebisu-flower-park.com/(https://ebisu-flower-park.com/)

▼ BASE販売ページ 一部｜12月26日(金) 17:00～19:00

https://flowerpark.base.ec/items/127792033(https://flowerpark.base.ec/items/127792033)

▼ BASE販売ページ 二部｜12月26日(金) 20:00～22:00

https://flowerpark.base.ec/items/127792090(https://flowerpark.base.ec/items/127792090)

■ 開催日時

2025年12月26日（金）

・17:00～19:00

・20:00～22:00

※2部制

■ 会場

EBISU FLOWER PARK 札幌店

■ 参加費

6,600円（税込・ワンドリンク付き）

■ 定員

各回6名様限定

（会員様と、そのお連れ様も参加可）

前回ワークショップでは男性の参加者の方もいらっしゃいました。

Recommended for

・お正月らしい飾りを自分の手でつくりたい方

・香りや質感を楽しみながら作品づくりをしたい方

・少人数で落ち着いて過ごしたい方

・記念に残る“迎春アイテム”を手作りしたい方

プライバシーポリシー（キャンセルについて）

・1週間前：無料

・3日前：50%

・前日～当日：100%

【会社概要】



商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301

設立：2019年8月8日

代表者：代表取締役 松田 真治

事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など

コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company



【本リリースに関するお問い合わせ】



メディア関係者、協業希望の法人さまへ



当店に関する取材・内覧、またコラボレーションや企画のご提案は随時承っております。

ぜひ新たなフラワーバー体験を直接ご覧いただき、ご検討ください。



株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋

Email：support@the-clover-club.com

TEL：03-6822-6939



【LINE友達追加でお得な最新情報を】



https://liff.line.me/2005453938-DJae2lRl/landing?follow=%40351rfkmb&lp=sxDRYF&liff_id=2005453938-DJae2lRl(https://liff.line.me/2005453938-DJae2lRl/landing?follow=%40351rfkmb&lp=sxDRYF&liff_id=2005453938-DJae2lRl)