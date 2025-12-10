【EBISU FLOWER PARK札幌店】新年を飾る特別ワークショップ｜選べる花材でつくる「迎春スワッグ」開催｜2025年12月26日（金）・17:00～19:00・20:00～22:00※2部制
お正月を迎える準備を、お花とともに。
冬の香りが満ちる店内で、お花に触れながら静かに没入し、来年の始まりを自分の手で美しく整える体験です。
本イベントでは、参加者が花材を選べる「カスタム式スワッグ」を採用。お正月の凛とした空気にも、ナチュラルなインテリアにも合う“自分だけの迎春スワッグ” を制作いただけます。
迎春スワッグとは
スワッグ（Swag）は壁に飾る花束のこと。
新年用のスワッグは「一年の実り」「清らかな門出」を意味し、玄関やリビングに飾る縁起物として親しまれています。
今回のワークショップは、香り×質感×素材選び を楽しむ“大人の迎春アトリエ”。
お花の知識がなくても、専属フラワーアーティストMIOが一人ひとりに寄り添い、最後まで美しく仕上がるよう丁寧にサポートします。
選べる花材 - “個性が自然と出る” ワークショップ
● ベース（固定）
ヒムロスギ
深い緑と柔らかな香り。スワッグの基礎をつくる定番グリーン。
● サブベース（選択）
グレビレア・ゴールド（ナチュラル×モダン）
松（和の迎春・凛とした印象）
● 実もの（選択）
南天（鮮やかな赤で迎春の象徴）
ローズヒップ（柔らかな赤、ナチュラルに）
サンキライ（細かな実が可愛らしいアクセント）
● 花（選択）
稲（実り・豊穣の象徴）
HBスターチース（ふんわり優しい質感をプラス）
選ぶ素材次第で、和モダンにもナチュラルにも仕上がるのが魅力です。
制作のこだわり
・素材選びの段階から個性が自然と出るよう構成
・スワッグの“流れ”と“重心”を整えるプロの手法を学べる
・実ものの散らし方、枝の見せ方など、独学では難しいポイントを丁寧にレクチャー
・少人数だからこそ、一人ずつしっかりフォロー
完成後は、札幌店の“どこで撮っても映える空間”で写真撮影も楽しめます。
Concept
自然素材の香りに包まれながら、新しい年を迎える準備を静かに整える時間。
手で束ね、選んで、仕上げるその行為が、あなたの来年をやさしく迎えに行く準備となります。
そして、完成したスワッグが、2026年の始まりに寄り添う“最初の飾り”になります。
イベント概要
■ イベント名
Nouvel An Vert - Atelier de Swag Japonais
（ヌーヴェル・アン・ヴェール - アトリエ・ドゥ・スワッグ・ジャポネ）
▼ 特設ページ
https://ebisu-flower-park.com/(https://ebisu-flower-park.com/)
▼ BASE販売ページ 一部｜12月26日(金) 17:00～19:00
https://flowerpark.base.ec/items/127792033(https://flowerpark.base.ec/items/127792033)
▼ BASE販売ページ 二部｜12月26日(金) 20:00～22:00
https://flowerpark.base.ec/items/127792090(https://flowerpark.base.ec/items/127792090)
■ 開催日時
2025年12月26日（金）
・17:00～19:00
・20:00～22:00
※2部制
■ 会場
EBISU FLOWER PARK 札幌店
■ 参加費
6,600円（税込・ワンドリンク付き）
■ 定員
各回6名様限定
（会員様と、そのお連れ様も参加可）
前回ワークショップでは男性の参加者の方もいらっしゃいました。
Recommended for
・お正月らしい飾りを自分の手でつくりたい方
・香りや質感を楽しみながら作品づくりをしたい方
・少人数で落ち着いて過ごしたい方
・記念に残る“迎春アイテム”を手作りしたい方
プライバシーポリシー（キャンセルについて）
・1週間前：無料
・3日前：50%
・前日～当日：100%
