【EBISU FLOWER PARK札幌店】新年を飾る特別ワークショップ｜選べる花材でつくる「迎春スワッグ」開催｜2025年12月26日（金）・17:00～19:00・20:00～22:00※2部制

株式会社クローバークラブ

お正月を迎える準備を、お花とともに。




冬の香りが満ちる店内で、お花に触れながら静かに没入し、来年の始まりを自分の手で美しく整える体験です。




本イベントでは、参加者が花材を選べる「カスタム式スワッグ」を採用。お正月の凛とした空気にも、ナチュラルなインテリアにも合う“自分だけの迎春スワッグ” を制作いただけます。


迎春スワッグとは




スワッグ（Swag）は壁に飾る花束のこと。
新年用のスワッグは「一年の実り」「清らかな門出」を意味し、玄関やリビングに飾る縁起物として親しまれています。




今回のワークショップは、香り×質感×素材選び を楽しむ“大人の迎春アトリエ”。




お花の知識がなくても、専属フラワーアーティストMIOが一人ひとりに寄り添い、最後まで美しく仕上がるよう丁寧にサポートします。


選べる花材 - “個性が自然と出る” ワークショップ


● ベース（固定）


ヒムロスギ
深い緑と柔らかな香り。スワッグの基礎をつくる定番グリーン。



● サブベース（選択）


グレビレア・ゴールド（ナチュラル×モダン）


松（和の迎春・凛とした印象）



● 実もの（選択）


南天（鮮やかな赤で迎春の象徴）


ローズヒップ（柔らかな赤、ナチュラルに）


サンキライ（細かな実が可愛らしいアクセント）



● 花（選択）


稲（実り・豊穣の象徴）


HBスターチース（ふんわり優しい質感をプラス）




選ぶ素材次第で、和モダンにもナチュラルにも仕上がるのが魅力です。


制作のこだわり




・素材選びの段階から個性が自然と出るよう構成
・スワッグの“流れ”と“重心”を整えるプロの手法を学べる
・実ものの散らし方、枝の見せ方など、独学では難しいポイントを丁寧にレクチャー
・少人数だからこそ、一人ずつしっかりフォロー




完成後は、札幌店の“どこで撮っても映える空間”で写真撮影も楽しめます。


Concept


自然素材の香りに包まれながら、新しい年を迎える準備を静かに整える時間。


手で束ね、選んで、仕上げるその行為が、あなたの来年をやさしく迎えに行く準備となります。


そして、完成したスワッグが、2026年の始まりに寄り添う“最初の飾り”になります。


イベント概要




■ イベント名


Nouvel An Vert - Atelier de Swag Japonais
（ヌーヴェル・アン・ヴェール - アトリエ・ドゥ・スワッグ・ジャポネ）



▼ 特設ページ


https://ebisu-flower-park.com/(https://ebisu-flower-park.com/)



▼ BASE販売ページ 一部｜12月26日(金) 17:00～19:00


https://flowerpark.base.ec/items/127792033(https://flowerpark.base.ec/items/127792033)



▼ BASE販売ページ 二部｜12月26日(金) 20:00～22:00


https://flowerpark.base.ec/items/127792090(https://flowerpark.base.ec/items/127792090)



■ 開催日時


2025年12月26日（金）
・17:00～19:00
・20:00～22:00
※2部制



■ 会場


EBISU FLOWER PARK 札幌店



■ 参加費


6,600円（税込・ワンドリンク付き）



■ 定員


各回6名様限定
（会員様と、そのお連れ様も参加可）



前回ワークショップでは男性の参加者の方もいらっしゃいました。


Recommended for




・お正月らしい飾りを自分の手でつくりたい方
・香りや質感を楽しみながら作品づくりをしたい方
・少人数で落ち着いて過ごしたい方
・記念に残る“迎春アイテム”を手作りしたい方



プライバシーポリシー（キャンセルについて）


・1週間前：無料
・3日前：50%
・前日～当日：100%



【会社概要】

商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301
設立：2019年8月8日
代表者：代表取締役 松田 真治
事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など
コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company

【本リリースに関するお問い合わせ】

メディア関係者、協業希望の法人さまへ

当店に関する取材・内覧、またコラボレーションや企画のご提案は随時承っております。
ぜひ新たなフラワーバー体験を直接ご覧いただき、ご検討ください。

株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋
Email：support@the-clover-club.com
TEL：03-6822-6939

【LINE友達追加でお得な最新情報を】

https://liff.line.me/2005453938-DJae2lRl/landing?follow=%40351rfkmb&lp=sxDRYF&liff_id=2005453938-DJae2lRl(https://liff.line.me/2005453938-DJae2lRl/landing?follow=%40351rfkmb&lp=sxDRYF&liff_id=2005453938-DJae2lRl)