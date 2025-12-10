ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック開幕記念。この冬、忘れられない瞬間をコロナビールとともに！ウィンターキャンペーン「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」12月19日（金）より開始

AB InBev Japan 合同会社

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのワールドワイドパートナーである、「Corona Cero（以下コロナ セロ）」を展開するアンハイザー・ブッシュ・インベブ・ジャパン(以下、エービーインベブ)は、同大会の開幕をお祝いするウィンターキャンペーン、「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」を2025年12月19日（金）より実施いたします。その一環として、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック限定パッケージ商品を販売するほか、2025年12月20日（土）～2026年3月29日（日）にわたって、野沢温泉村を舞台に、スキー場や温泉街がコロナビールの世界観に染まる期間限定イベント「WINTER ESCAPE IN NOZAWA ONSEN」も開催します。さらに、キャンペーン施策の一環として、実際に野沢温泉村に宿泊し現地を体験できる旅行券や、コロナ セロなどの商品が当たるSNSキャンペーンも実施いたします。

コロナ セロは、パリ2024オリンピックでのパートナーシップを契機に、現在では世界55以上の国と地域へ展開を拡大し、2桁の成長率を達成するなど、ノンアルコールビールカテゴリーにおける確固たるリーダーシップを確立しています。パリ2024オリンピックで始まったこのパートナーシップは今回で2度目となるほか、ノンアルコールビールとして史上初めて冬季オリンピックのワールドワイドパートナーとなります。さらに、何世紀にもわたるビール醸造の歴史を有し、世界最大となる500以上のブランドを世界中で展開するAB InBevは、IOCのワールドワイドパートナーシップ（最高位のTOPパートナー）は2032年まで延長が決定しております。

コロナビールは、人生における本質的な豊かさや歓びを大切にし、日々の喧騒から離れ、自然に包まれてリラックスする「ゴールデンモーメント」に寄り添うブランドです。ウィンターキャンペーン「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」は、オリンピックを契機にコロナビールが創り出す“忘れられない瞬間”をメッセージの基軸としています。ブランドが象徴する「ビーチライフスタイル」を雪山というフィールドへと拡張することで、場所を問わず“リラックス”と“温もり”を届けていきます。そして、アスリートの栄光の瞬間や、仲間とともにオリンピック観戦を楽しむひとときなど、コロナビールと共にする瞬間はすべてが“ゴールデンモーメント”へと変わる…その体験価値を発信していきます。



帰り道、夕焼けに染まる空をふと見上げたときの静けさや、雪山や街中で焚き火を囲み仲間と笑い合うひととき。日々の喧騒から離れ、場所を問わず心がほどける瞬間こそが人生を豊かにしてくれる「ゴールデンモーメント」であり、この季節に生まれる特別な体験を意識して味わってほしいと思います。

そしてこの冬、「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」キャンペーンを12月19日（金）より始動し、オリンピックを盛り上げる各種プロジェクトやイベントを展開します。ノンアルコールビールとして初の、そして唯一の冬季オリンピックのワールドワイドパートナーという世界的なプラットフォームを最大限に活用し、冬ならではの非日常体験とともに、季節を問わず特別な瞬間を楽しめる世界を広げていきます。公式キャンペーンサイトも公開しておりますので、各種プロジェクトの詳細等はこちらをご確認ください。公式キャンペーンサイトは12月19日（金）より公開を予定しております。

「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」キャンペーンムービーURL：

https://www.youtube.com/watch?v=m8JSQlVpMb0

■ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ロゴ入りデザインパッケージ販売

・商品名 ：コロナ セロ 330ml ボトル

・商品概要：通常のボトルと6本セットの紙パッケージでは地平線に沈む太陽が描かれていますが、オリジナルパッケージでは地平線に沈む太陽の部分に、五輪のロゴが象徴的にあしらわれます。

・販売期間：2026年1月中旬～無くなり次第終了

・販売場所：全国の量販店・飲食店

・商品名 ：コロナ セロ 330ml 缶

・販売期間：2026年1月上旬から順次～在庫無くなり次第終了(※)

・販売場所：全国の量販店・飲食店

■オリンピックに繋がりの深い野沢温泉村を舞台に期間限定イベント「WINTER ESCAPE IN NOZAWA ONSEN」開催

「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」キャンペーンの一環として、1998年長野オリンピックの競技会場の一つであり国内外のスキーヤーから支持される長野県・野沢温泉村を舞台に、期間限定イベント「WINTER ESCAPE IN NOZAWA ONSEN」を開催します。野沢温泉村が持つ魅力とコロナビールが提案する「遊び」や「リラックスタイム」が融合し、日常の喧騒から離れ、仲間とともに過ごす、かけがえのない時間をお届けします。

公式サイト：https://www.corona-extra.jp/winterescape/

＜HIKAGE POP UP BAR＞

ゲレンデで焚火とともに木製ラウンジでコロナビールを楽しむエスケープバーが登場します。スキーの合間やアフタースキーに仲間と乾杯できるほか、コロナビールと相性の良いフードメニューも充実しています。こちらの運営は、コロナビールとゆかりの深い、神奈川県・森戸海岸の「海の家OASIS」がプロデュースしており、コロナビールが大切にする「THIS IS LIVING」の世界観をともに体現する場として提供していきます。

・開催期間：2025年12月20日（土）～2026年3月29日（日）

・営業時間：8:30～16:30

＜CORONA SUNSETS HOUR＞

野沢温泉スキー場に登場する、「HIKAGE POP UP BAR」にて、「CORONA SUNSETS HOUR」を開催します。「CORONA SUNSETS HOUR」は、サンセットタイムに仲間を誘い、音楽とともにゆったり過ごすミュージックイベントです。雪景色の中で味わうコロナビールとコロナ セロが、ライムの香りと心地よい音楽とともに、都会の喧騒から解き放ってくれます。仲間とボトルを掲げれば、冬の澄んだ空気にサンセットの余韻が広がり、ここでしか体験できない特別なリラックスタイムへ。日常から離れ、コロナビールを片手に、白銀の景色とチルミュージックを堪能しましょう。

・日程：12月27日（土）

※詳細はコロナビール公式Xアカウント（@CoronaExtraJPN）をご確認ください。

・出演アーティスト

Dai Takanashi（https://www.instagram.com/dai_takanashi/）

シンガーソングライター、Dai Takanashi。

路上からインターネット上まであらゆる音楽活動を展開し、路上ライブの姿が YouTube で話題になったことも。持ち前のキャラクター個性溢れる演出、夢を追う等身大でピュアな歌詞が老若男女のサポートを集めている。時代に培ったアカペラ経験によるコーラスワークと歌声の幅を活かしたメロディーが癖になる楽曲でストリーミングにて聴き手を魅了する。

Bane（https://www.instagram.com/banebane_dayo/）

横浜生まれ横浜育ち。

5歳から始めた詩吟や、R&B/ソウルをルーツに持つシンガーソングライター。2020年の4月にシンガーソングライターとして音楽活動をスタートさせる。2022年9月には初のEP「air」をリリース。2023年12月に2nd EP「mono」をリリースし、翌年1月には初のワンマンライブを成功させた。2024年からはセルフプロデュース体制で新境地を切り拓き、Rikuto Nagira、FKD、grooveman spot、Shin Sakiura、A.G.Oら参加のEP『CONTRAST』を3月19日にリリース。2025年4月には2回目のワンマンライブを六本木Commonにて満員御礼で大成功させた。艶っぽいリリックとジャンルレスなサウンドに乗ったグルーヴィーかつ自在な歌声が印象的。

＜FIRST TRACKS（ファーストトラック体験）＞

100年以上の歴史を持つ野沢温泉スキークラブ監修のもと、早朝の誰もいない圧雪したばかりの雪を滑る最高のエスケープ体験を提供します。仲間と滑り終えた後には、「HIKAGE POP UP BAR」で最高のリラックスタイムをお過ごしいただけます。一般のお客様向けには12月21日（日）～3月8日（日）の期間中に全8回開催されます。

・開催期間：2025年12月21日（日）～2026年3月8日（日）

＜SOTOYU GOLDEN ROUTE（集印めぐり）＞

野沢温泉街では、泉質や建物の趣が異なる13ヶ所の外湯の集印所をまわる「集印めぐり」が魅力のひとつです。この冬、「HIKAGE POP UP」が、14ヶ所目のオリジナル集印所となり、合計3カ所、7カ所、14カ所をコンプリートすると、コロナ セロやコロナビールオリジナルの手拭いなどがもらえます。

開催期間：

2025年12月20日（土）～2026年3月29日（日）

＜賞品＞

3湯めぐり：コロナ セロ 330ml ボトル １本

7湯めぐり：１.コロナ セロ 330ml ボトル １本 ２.オリジナル手拭い

14湯めぐり：１.コロナ セロ 330ml ボトル １本 ２.コロナビール×野沢温泉村コラボレーション手拭い

■コロナ セロとともに“GOLDEN MOMENT”を叶える特別キャンペーン開催

12月19日（金）よりSNSにて、コロナ セロとともに“GOLDEN MOMENT”を体感いただけるキャンペーンを実施します。当選者には、コロナ セロで味わう特別なひとときや、野沢温泉村で自然とつながる旅をお楽しみいただける体験をご用意しています。野沢温泉村への旅行券は1組4名様となっておりますので、仲間との忘れられない思い出づくりに奮ってご応募ください。第二弾では、どこでもGOLDEN MOMENTを楽しめるように、コロナ セロのグローバルアンバサダーであり、北京2022冬季オリンピック金メダリストのスノーボード界を代表する平野歩夢選手のサイン入りグッズをプレゼントします。

＜応募条件＞

コロナビール公式Xアカウント（@CoronaExtraJPN）をフォロー＆キャンペーン投稿のリポスト

＜実施期間＞

第一弾：

応募受付 2025年12月19日（金）～2026年1月16日（金）／抽選結果発表 2026年1月19日（月）

第二弾：

応募受付 2026年1月20日（火）～2026年2月6日（金）／抽選結果発表 2026年2月8日（日）

＜賞品＞

第一弾：

・野沢温泉村への宿泊券＋リフト券（1組4名様、合計8名様）

・コロナ セロ 330ml ボトル ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック限定パッケージ １ケース（合計20名様）

第二弾：

・【平野 歩夢選手サイン入り】冬季オリンピック限定グッズ 8名様

・コロナ セロ 330ml ボトル ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック限定パッケージ １ケース+限定バケツ（合計20名様）

■コロナ エキストラとは

世界180ヵ国以上で愛されている、メキシコ発祥のプレミアムビール。すっきり、さっぱり飲める爽快感が特徴で、良質な原料だけを使用し、飲みやすさにこだわって仕上げたその味わいは他に真似できないコロナ エキストラだけのオリジナルです。大自然にいるような開放感をもたらし、仲間たちと自然に会話が弾むコロナ エキストラは、ライムをボトルに挿し込むスタイルで世界中に愛されています。

“THIS IS LIVING”

コロナ エキストラが掲げる「THIS IS LIVING」は、人生における本質的な豊かさや歓び、価値観の大切さを示唆するブランドメッセージです。コロナ エキストラは自然を愛し、日常の喧騒から離れ、仲間と一緒に掛け替えのない時間を作り出すきっかけを提供します。

・公式ブランドサイト：https://corona-extra.jp/

・公式Xアカウント：@CoronaExtraJPN https://twitter.com/CoronaExtraJPN