【和歌山マリーナシティ】プリキュアがやってくる！ クリスマスはヒーロー＆ヒロインのスペシャルショー！ 大晦日はカウントダウン花火と年末には黒潮市場で魚介の大売り出しを開催

和歌山マリーナシティ株式会社

和歌山マリーナシティでは、クリスマスにはヒーロー・ヒロインによるスペシャルショー、

年末には魚介類の大売り出し、そして大晦日には新年を盛大に祝うカウントダウンイベントを、

下記の内容で開催いたします。

恒例のカウントダウンイベントでは、ライブイベントと光のショーを実施し、

寒い季節にぴったりのホットな企画で、２０２５年の締めくくりを盛り上げます。

■クリスマススペシャルショー

『スーパーヒーロー クリスマスステージ』

https://www.marinacity.com/porto/event/event-135845/

スーパーヒーロー大集結！仮面ライダーゼッツとガヴ、そしてナンバーワン戦隊ゴジュウジャーが、

和歌山で日本トップクラスのアクションショーを繰り広げます。

さらに、歌手・大西洋平さんによるソングライブも開催！

大人から子どもまで楽しめる、思い出に残るクリスマスを和歌山で過ごしましょう！

『プリキュア クリスマスコンサート ２０２５』

https://www.marinacity.com/porto/event/event-103201/

プリキュアが和歌山にやってくる！

クリスマスだけの特別なダンスショーに加え、吉武千颯さんによるスペシャルコンサートも

開催します。

クリスマスはプリキュアと一緒に、楽しい思い出を作っちゃおう！

＜場 所＞

ポルトヨーロッパ内 「アドベンチャーホール」

※満席の場合、入場をお断りすることもございます。

＜期 間＞

スーパーヒーロー／２０２５年１２月２０日（土）

プリキュア／２０２５年１２月２１日（日）

＜時 間＞

【１日３回公演】

１.午前１０時３０分～ ２.午後１時～ ３.午後３時３０分～

＜料 金＞

【一般席（自由席）】

大人・小人（３歳以上）共通 お一人様４，０００円（税込） ＜前売り３，５００円＞

※前売券が完売の場合、当日券の販売はございません。

※ポルトヨーロッパのスタンダードパス・トワイライトパスは利用できません。

※２歳以下（無料）のお子様は、保護者１名様に対して１名まで膝の上でご観覧いただけます。

※座席の都合上、お連れ様と席が離れる場合がございます。

その他注意事項など、詳しくはＨＰをご覧ください。

■和歌山マリーナシティ カウントダウンイベント

『ニューイヤーズ カウントダウン２０２６』

https://www.marinacity.com/porto/event/event-139197/

地元出身ミュージシャンのライブと、炎・照明・花火が融合した光のショーで盛り上がり、年明け前には会場全員で一斉に新年へ向けたカウントダウンに突入します。

そして、年が明けると同時に、２０２６年の幕開けを祝福する花火が打ち上がる、感動的な年越しイベントです。

＜場 所＞

和歌山マリーナシティ 西側特設ステージ

＜日 時＞

２０２５年１２月３１日（大晦日）午後８時１５分頃～深夜０時３分頃 ※予定

＜ファイヤーマジック ～炎と光の競演～＞

炎と照明、そして花火が融合したスペシャルな光のショーを、ライブの合間に開催し、カウントダウンへ向けて気分を盛り上げます。

＜時 間＞

１.午後９時 ２.午後１０時 ３.午後１１時 の３回開催。（約６分間）

■魚介類の大売出し

黒潮市場『大魚市』

https://www.kuroshioichiba.co.jp/event_winter25/

さばきたての生マグロをはじめ、カニ・ブリ・タイなど、お正月向けの商品を多数取り揃え、お買い得価格で販売する「大魚市」を開催いたします。

期間中は、本マグロを中心に、毎日マグロの解体ショーを行い、さばきたての生マグロをご提供いたします。

また、お買い得な魚介類の詰め合わせ「味の玉手箱」や、炭火で焼き上げた「祝い焼鯛」など、おすすめの商品も盛りだくさんにご用意しております。

＜場 所＞

黒潮市場

＜期 間＞

２０２５年１２月２８日(日)～２０２６年１月４日（日）

＜時 間＞

午前９時～午後５時

※１２／３１は深夜１時まで（売出しは午後３時頃終了）

※１／１は正午～午後４時、１／２・３は午前１０時～

＜料 金＞

入場無料

※全ての催事は予告なく変更する場合や､荒天や機材トラブル、または諸事情により

止むを得ず中止する場合がございます。予めＨＰ等でご確認ください｡