持続可能な街づくりに取り組む東邦レオ、自社開発による Nature-based Solutions がWorks with WELL マーク を取得

東邦レオ株式会社

ハード・ソフトの両面で、「居心地の良い街づくり」を実現する東邦レオ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：吉川 稔、以下：「東邦レオ」）は、この度、東邦レオの自社開発による Nature-based Solutions - 「グリーンインフラ」、「壁面緑化」、「屋上緑化」、「地下支柱」、「植栽基盤」 - において、Works with WELL マーク を取得しました。

WELLは、人々の健康とウェルビーイングの向上に特化した、世界的な指標です。建物や組織、コミュニティ全体で適用可能な、エビデンスに基づく包括的な戦略のライブラリを提供しています。10年以上の開発期間と最新の科学的研究に裏付けられたWELLは、空気、水、栄養、光、運動、快適な温熱環境、音、素材、心、コミュニティの10分野にわたる建物レベルの介入や組織戦略を規定しています。

長年にわたり日本市場で信頼されてきた東邦レオの Nature-based Solutions は、国際的なWELL基準にも適合することで、当社の理念と環境を自然の力で変革するという揺るぎないコミットメントを示しました。日本国内のみならず世界中で、人々のウェルビーイングを高め、自然との調和を促す、レジリエントで健康志向の空間の創出に貢献してまいります。

■Works with WELLとは

2022年に開始された Works with WELL 商標ライセンスプログラムは、WELL基準の特定の特徴達成に貢献するソリューションを認定します。この商標は、対象ソリューションが少なくとも1つのWELL特徴または基準に適合していることを示し、組織が人を中心にした健康的な空間を推進するための選択肢を提供します。

■東邦レオ株式会社

1965年の創業以来、緑地空間設計のためのグリーンインフラ技術から、ライフスタイルや働き方、環境への姿勢など広義の「グリーン」を軸に事業を展開。都市におけるオフィスや集合住宅、商業施設など、人々が過ごす空間を対象としてハードとソフト両面から街づくりへ技術力と編集力で貢献します。緑に人が集まり、そこに集う人々が主役となり場の価値を高める「コミュニティ・デベロップメント」事業を通じて、住環境の向上に貢献し、CSV経営を実践し続けています。

名称：東邦レオ株式会社

代表取締役社長 ：吉川 稔

所在地：大阪市中央区上町1丁目1-28

公式HP：https://www.toho-leo.co.jp/