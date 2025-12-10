株式会社大喜商会(本社：大阪府大阪市生野区新今里3丁目18-19、代表取締役：金川 泰斉)が展開する「飛ばない帽子キャタップ」より、地球環境に配慮したエシカルなキャップ「CATERPP ONION CAP (キャタップオニオン キャップ)」の新色『COCOA (ココア)』を、2025年10月末日より公式オンラインストアで販売しております。





公式オンラインストア： https://daiki.official.ec/items/52171049





新色COCOAが登場





■新色「COCOA」の魅力

これまでWALNUT、LOGWOOD、INDIGO、TAKESUMIの4色で展開してきた「CATERPP ONION CAP」に、秋冬の装いに合わせやすい落ち着いたブラウン系の新色『COCOA』が加わります。

ココアのような暖かみのあるカラーは、カジュアルからシックなスタイルまで幅広く対応します。また、新色の発売にあたり、被り心地もさらに優しく快適になりました。

さらに、新色『COCOA』は、コード交換システム「CONVert (コンバート)」に対応して登場します。これにより、コードの交換が可能となり、気分やファッションに合わせてキャップをカスタマイズする楽しさを提供します。









■地球に優しいエコ素材「CATERPP ONION CAP」

本製品は、環境負荷軽減に貢献するエシカルな素材を採用しています。

廃棄される国産タマネギの皮から抽出した天然成分をベースに、不要となった様々な植物の天然色素を組み合わせて生地を染色。捨てるものを再利用することで廃棄物を減らし、天然色素を使用することで環境への負荷も軽減しています。天然色素で染めた生地は明度が下がり、目に入る紫外線も減少させるという優れた機能も持ち、目に優しい素材です。





キャタップ オニオン キャップ全5カラー





■「飛ばない、脱げない、しめつけない」6つのポイント

スケートボードや自転車、釣りなど、様々なアクティブなシーンで活躍する「CATERPP ONION CAP」は、「飛ばない、脱げない、しめつけない」の3つの快適さを実現します。





▼Point1

飛ばない設計：特殊なコードを使用し、締め付けがないのにしっかりと頭にフィット。風で飛んでいきません。(日常生活における場面で飛ばないことを実験で検証済み)

▼Point2

ストレスフリーな被り心地：コードのストレッチ機能により、サイズを小さくしても窮屈感がなく快適です。

▼Point3

片手で簡単サイズ調節：右手、左手、どちらの手でもサッと1秒でサイズ調節が可能です。

▼Point4

地球環境に配慮したエコ素材：廃棄される国産たまねぎの皮から抽出した天然成分と植物の天然色素で染色しています。

▼Point5

UV・紫外線対策：天然色素の特性により、目に入る紫外線量を減少させ、目に優しい素材です。

▼Point6

抗菌防臭・消臭：たまねぎの外皮に含む天然成分と天然色素成分により、抗菌防臭・消臭効果を発揮します。









■商品概要

商品名 ：CATERPP ONION CAP (キャタップオニオン キャップ)

新色 ：COCOA (ココア)

価格 ：5,720円 (税込)

発売日 ：2025年10月末日

カラー展開：WALNUT、LOGWOOD、INDIGO、TAKESUMI、COCOA (全5色)

サイズ ：S (49cm～56cm対応)、M (51cm～58cm対応)、L (53cm～60cm対応)

つばの長さ：7.2cm

深さ ：11cm

素材 ：ナイロン 100％

生産国 ：インドネシア (自社工場)

販売場所 ：公式オンラインストア

( https://daiki.official.ec/items/52171049 ) 他









■株式会社大喜商会

事業内容 ：帽子製造販売・卸売

所在地 ：〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里3丁目18-19

営業時間 ：平日 9時～18時

公式ウェブサイト： https://daiki.official.ec/