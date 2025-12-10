公益社団法人企業情報化協会(通称：IT協会 会長：山内 雅喜 ヤマトホールディングス株式会社 参与)は、「第20回 デジタル業務改革／BPMフォーラム2025」をオンラインアーカイブ配信で2026年1月9日(金)まで開催します。

BPMフォーラム2025メインイメージ





元カシオ計算機CIO矢澤氏による基調講演、業務改革に挑戦し続ける貴重な実践事例、さらにそれを支える数々のソリューションなど、現代のデジタル業務改革について様々な視点から考察をいただき、発信を行います。









■フォーラム概要

タイトル ： 第20回 デジタル業務改革／BPMフォーラム2025

～サービス価値を切り拓くプロセスデザインと

業務改革に挑戦するための準備とは

URL ： https://jiit.or.jp/lp/bpm/page/DGKBPM/

主催 ： 公益社団法人企業情報化協会

開催方法 ： オンラインアーカイブ配信

配信期間 ： 2025年12月10日(水)～2026年1月9日(金)

参加費用 ： 無料

視聴方法 ： ブラウザ上でご視聴いただけます









■プログラム

＜基調講演＞

『デジタル新時代の業務革新 ―経営と現場をつなぐプロセス変革マネジメント』

元カシオ計算機

矢澤 篤志氏(イノベイトラボ 代表)





＜テクニカルキーノート＞

『サービス価値を切り拓くプロセスデザインとオペレーション革新ーその準備にすべきこと』

公益社団法人企業情報化協会

デジタル業務改革/BPM推進プロジェクト ディレクター

横川 省三氏





＜実践事例1＞

スカパーJSAT株式会社

『“自分たちで変えていく”を実現する業務改革～市民開発とAI活用による現場主導型の実践～』





＜実践事例2＞

株式会社ユーザベース

『戦略と現場を繋ぐ「両利き」のプロセス変革～AI時代の競争環境下で、アジャイルなプロセス変更管理を実現する仕組み～』





＜実践事例3＞

株式会社リコー

『リコー流BPM“プロセスDX”の進化：AIネイティブな業務プロセスのパラダイムチェンジ』





＜スポンサーセッション＞

株式会社リコー

『BPMの力で業務を変える：プロセスオーケストレーションとAI連携による社内DX実践事例』





テックタッチ株式会社

『【AI時代の業務変革】DXの成果を最大化を実現する「Fit to People」戦略とは』





株式会社プリマジェスト

『AIが業務を学び、人と共創する──自律型オペレーションが生み出す新たな業務革新』





株式会社エル・ティー・エス

『日本のビジネス変革人材の“これまで”と“これから”～日本と世界の比較から～』





ソフトウェア・エー・ジー株式会社

『ARISによるインテリジェント・プロセスマネジメント：AIを活用したインサイトとオートメーション』





株式会社アグレックス

『BPMカンパニーが共演！ビジネスプロセスにAI活用、デジタル業務改革実践事例』





SAPジャパン株式会社

『「プロセス」「アプリケーション」「人」の変革がDXを推進する、SAPのビジネス変革マネジメント』





パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社

『DXを成功に導く！EAで変わる企画・プロジェクト推進の実践ポイント』





■協力・後援

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

一般社団法人IIBA日本支部

特定非営利活動法人CeFIL

特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会

一般社団法人日本テレワーク協会

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)

一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)

一般社団法人iCD協会

特定非営利活動法人ITコーディネータ協会

一般社団法人日本OMG









■公益社団法人企業情報化協会(IT協会)について

公益社団法人企業情報化協会は、「経営とITの融合を目指して」を事業ドメインに掲げ、IT活用による経営革新の推進機関として1981年に設立されました。

企業の情報化に関する調査研究および開発、その成果の普及・実施促進を通じて、わが国の社会・経済および産業の健全な発展に寄与することを目的として活動しています。





名称 ： 公益社団法人企業情報化協会(通称：IT協会)

会長 ： 山内 雅喜(ヤマトホールディングス株式会社 参与)

設立 ： 1981年7月16日

会員数： 233社

所在地： 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル3階

電話 ： 03-3434-6677

URL ： https://www.jiit.or.jp/