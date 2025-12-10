株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、黄えんどう豆でできたザクっと食感のパフスナック「ZENBハッピー」シリーズより、甘口醤油たれを香ばしく焼き上げた甘じょっぱさが楽しめる新商品「ZENBハッピー焦がし醤油味」を2025年12月10日（水）よりZENB公式サイト（https://zenb.jp）や他ECサイト（アマゾン、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10）で新発売します。

おいしいくせに実はヘルシー。おやつ時間に“ちょっとハッピー”な新フレーバー

おいしくカラダにいいZENBを日常の“おやつ時間”から気軽に体験してほしいという想いから「ZENBハッピー」を開発しました。商品名の「HAPPEA（ハッピー）」には、いつでも気兼ねなくおやつを食べられる“幸せ（HAPPY）”と、“黄えんどう豆（YELLOW PEA）”からできた新しいおやつという意味を込めています。25年9月に発売したカカオ味、メープル味、キャラメル味の3種に加え、このたび、甘口醤油たれを香ばしく焼き上げた甘じょっぱい味わいの「焦がし醤油味」がラインナップに加わります。

新商品「ZENBハッピー焦がし醤油味」の特長

ザクっと“ハッピー”な味わい

ザクっとした食感と、焦がし醤油の香ばしさ、クセになる甘じょっぱさが楽しめる黄えんどう豆でできたパフスナックです。余計なものに頼らないシンプルな原材料選びで、素材の風味を活かしています。小麦粉不使用のグルテンフリー※4で、白砂糖・乳・卵もすべて使用していません。仕事や家事の合間や外出先での「罪悪感ゼロのおやつ」としてはもちろん、おいしく栄養もとれる「子供に安心してあげられるおやつ」にもぴったりです。

ダイエット中にもおいしいおやつ時間を楽しめる

おやつを食べたい気持ちをちゃんと満たしてくれるのに、1袋63kcal。しかも低糖質で、いつものスナック菓子より脂質61%オフ。不足しがちな食物繊維をはじめ、鉄分やポリフェノールがとれて、たんぱく質入り。ダイエット中に不足しがちな栄養補給も叶えます。

新商品を含む販売アイテム

単品

価格

198円（税込・送料別）

URL

https://zenb.jp/products/happea-soysauce01

ZENBハッピー12袋

内訳

4種（焦がし醤油味、カカオ味、メープル味、キャラメル味）×各3袋

価格

新商品おためし割15％オフ2,016円（税込・送料別）

URL

https://zenb.jp/products/nonsubscription51

＜ZENB公式サイトに加え、以下のECサイトでも販売＞

・ZENB アマゾン店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/5BC8D9EA-1782-4091-91D0-8044272EE6FC・ZENB 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/zenbofficial/・ZENB Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/zenb/・ZENB Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/zenb

「ZENBハッピー焦がし醤油味」商品情報

原材料名

黄えんどう豆パフ（国内製造）、しょうゆ（大豆を含む）、てんさい糖、みりん、こめ油、こんぶ粉末、食塩

アレルギー情報 （特定原材料等28品目）

大豆

栄養成分 1袋（16ｇ）当たり

エネルギー：63kcal たんぱく質：2.8g脂質：1.7g炭水化物：10.1g 糖質：8.5g 食物繊維：1.6g食塩相当量：0.40g

賞味期限

製造から12か月

※1 栄養補給において※2 1食当たり焦がし醤油味：糖質8.5g・脂質1.7g分析による推定値。日本食品標準成分表2020年版 コーンスナックと比較して※3 1食当たり焦がし醤油味：たんぱく質2.8g・ポリフェノール50 mg※4 この商品のグルテン濃度は10ppm以下です。製造工場等では小麦を含む製品も生産しています。小麦にアレルギー症状のある方は医師にご相談ください。

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。・公式サイト：https://zenb.jp・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/・X：https://x.com/Zenb_jp

＜本件に関するお問い合わせ先＞

