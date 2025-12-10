“精密×清浄性”需要が加速：医療用ボールねじシャフト、2031年に2.81億米ドルへ成長
医療機器用ボールねじシャフトは、高精度かつ高信頼性を備えた伝達要素であり、医用画像診断装置、手術用ロボット、ベッド調整システム、診断機器などのハイエンド医療機器に広く使用されている。ねじ、ナット、および精密ボールから構成されるその中核は、ボールの転がり運動によって滑らかかつ効率的な直線運動変換を実現し、低摩擦、高剛性、長寿命といった特性を有している。
医療機器においては、ボールねじに対する清浄性、耐腐食性、運転精度に対する要求が極めて高く、通常はステンレス鋼や特殊コーティング材料が使用され、無菌環境や生体適合性の要件に対応している。その性能は医療機器の精度、安定性、安全性に直接関わり、医療技術の向上や患者の治療効果を高めるための重要なコンポーネントとなっている。
産業の特徴と技術的進展
医療機器用ボールねじシャフトは、高精度な直線運動を実現する伝達要素として、近年注目度が高まっている。とりわけ、手術支援ロボットや画像診断装置などに求められる微細かつ安定した動作に対応できる機械部品として、その存在感は年々増している。従来の油圧式・空圧式に比べ、電動化・自動化が進む中で、機構全体の小型化と反応速度の向上を両立できる点も市場評価に繋がっている。構成要素であるねじ、ナット、精密ボールの各部分の加工精度や組立技術も進化しており、全体として製品品質と信頼性は大きく向上している。
市場動向と用途の拡大
ボールねじシャフトの医療分野における利用は、これまで主に大型画像装置や昇降装置に限られていたが、近年は可動式検査ベッド、リハビリテーション機器、患者モニタリングシステムなどへの応用が拡大している。高齢化社会の進展や医療サービスの高度化に伴い、装置の精度・静音性・制御性に対する要求も強まっており、従来以上に高性能なボールねじシャフトの需要が生まれている。さらに、医療現場のデジタル化や遠隔手術技術の普及も、新たな応用領域を生み出す要因となっている。
市場の成長を支える主要な要因
医療機器市場の成長とボールねじ技術の融合は、今後の展開を語る上で不可欠な視点である。まず、医療分野における装置の多軸化・精密化が進むことで、摩擦抵抗が少なく高剛性な機械要素のニーズが高まっている。また、医療機器の国際規格対応や長期耐久性の要求も、製品選定の基準として重要視されている。衛生面や生体適合性への配慮として、ステンレスや特殊表面処理技術の導入が進み、医療専用設計としてのボールねじが注目されている。これらのトレンドは、技術革新と医療現場の変化が同時に進行していることを示している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界医療機器用ボールねじシャフト市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564816/ball-screw-shaft-for-medical-device）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.1%で、2031年までにグローバル医療機器用ボールねじシャフト市場規模は2.81億米ドルに達すると予測されている。
図. 医療機器用ボールねじシャフト世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336625&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336625&id=bodyimage2】
図. 世界の医療機器用ボールねじシャフト市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
