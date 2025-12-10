ギターの挫折をなくす「TabNavi Guitar」が12月1日(月)に最新アップデートリリース スケール表示＆4段階コード表示に対応
押さえる場所が“光ってナビする”次世代ギター TabNavi Guitarが、4段階コード表示とスケール表示に対応した最新アプリ『TabNavi Guitar APP2』をリリースしました。
難しいコードもRoot Only → パワーコード → トライアドコード → フルコードへと、無理なくステップアップできる設計で、“ギターを弾けるようになりたい”挑戦を強力にサポートします。
さらに14種類のスケール表示機能を搭載し、アドリブ練習や音楽理論の学習にも活躍します。
「TabNavi Guitar」 URL： https://hp.bootstrap-s.com/main/
TabNavi Guitar(タブナビギター)
■次世代ギター「TabNavi Guitar」とは
TabNavi Guitar(タブナビギター)は、ギターのネック上にLCDディスプレイを搭載し、「次に押さえる場所」「演奏すべき音」をリアルタイムに可視化する次世代型のギターです。
スマートフォンアプリとBluetooth連携し、TAB譜・YouTube動画の再生と同時に、演奏に必要な情報をギターのネック上に直接表示します。
これにより、
・楽譜が読めなくても弾ける
・挫折せずにコードが押さえられる
・コード進行や譜面を覚えていなくても弾ける
という“直感的に弾けるギター体験”を実現しています。
YOUTUBE演奏をナビゲート
TAB譜をナビゲート
■さらなる進化――TabNavi Guitar APP2を正式リリース
このたびTabNavi Guitarは、学習効率と演奏自由度を飛躍的に向上させた最新アプリ『TabNavi Guitar APP2』を正式リリースいたしました。
本アップデートの最大の特徴は、コードの4段階表示モードとスケール表示機能の新搭載です。
■ChordNAVI：コードを「段階的に弾ける」4モード構成
App2では、YouTube動画のコードナビモードで、コードをいきなりフルフォームで表示するのではなく、演奏難易度に応じて4段階に分解表示する機能を搭載しました。
【モード】 ：【内容】 ：【対象レベル】
Root Only ：ルート音のみを表示 ：初心者
パワーコード ：ルート音＆5度のパワーコード：初級
トライアドコード：ルート音＆3度＆5度の3和音 ：中級
フルコード ：テンション含む完全コード ：上級
これにより、「まず音を鳴らす → 和音に慣れる → 理論的に理解する → 完全演奏へ」
という、本来最も自然な上達プロセスを体験いただけます。
ChordNAVIモード
■スケール表示機能：アドリブが“その場で弾ける”
さらにAPP2では、選択したキーに応じてスケールをネック上に直接表示するスケール可視化機能を搭載。
メジャースケール、ペンタトニックスケール、ブルーススケールなど14種類の中から選択可能。
選択したスケールで使われている音を、液晶指板とアプリ画面の両方で確認することができ、アドリブ練習や音楽理論の学習が飛躍的に向上します。
Scale_Viewモード
■商品概要
商品名 ： TabNavi Guitar(タブナビギター)
販売価格 ： 148,500円(税込)
カラー ： ブラック、クリーム、サンバースト
商品紹介URL： https://hp.bootstrap-s.com/main/
販売URL ： https://shop.bootstrap-s.com/
■会社概要
商号 ： 合同会社Bootstrap(ブートストラップ)
代表者 ： 代表 西 哲也
所在地 ： 〒234-0051 神奈川県横浜市港北区日野 5-23-19
設立 ： 2022年7月
事業内容： 楽器製造販売
資本金 ： 500万円
URL ： https://hp.bootstrap-s.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
合同会社Bootstrap
お問い合せメール： info@bootstrap-g.com