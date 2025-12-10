押さえる場所が“光ってナビする”次世代ギター TabNavi Guitarが、4段階コード表示とスケール表示に対応した最新アプリ『TabNavi Guitar APP2』をリリースしました。

難しいコードもRoot Only → パワーコード → トライアドコード → フルコードへと、無理なくステップアップできる設計で、“ギターを弾けるようになりたい”挑戦を強力にサポートします。

さらに14種類のスケール表示機能を搭載し、アドリブ練習や音楽理論の学習にも活躍します。





「TabNavi Guitar」 URL： https://hp.bootstrap-s.com/main/





TabNavi Guitar(タブナビギター)





■次世代ギター「TabNavi Guitar」とは

TabNavi Guitar(タブナビギター)は、ギターのネック上にLCDディスプレイを搭載し、「次に押さえる場所」「演奏すべき音」をリアルタイムに可視化する次世代型のギターです。

スマートフォンアプリとBluetooth連携し、TAB譜・YouTube動画の再生と同時に、演奏に必要な情報をギターのネック上に直接表示します。

これにより、

・楽譜が読めなくても弾ける

・挫折せずにコードが押さえられる

・コード進行や譜面を覚えていなくても弾ける

という“直感的に弾けるギター体験”を実現しています。





YOUTUBE演奏をナビゲート





TAB譜をナビゲート





■さらなる進化――TabNavi Guitar APP2を正式リリース

このたびTabNavi Guitarは、学習効率と演奏自由度を飛躍的に向上させた最新アプリ『TabNavi Guitar APP2』を正式リリースいたしました。

本アップデートの最大の特徴は、コードの4段階表示モードとスケール表示機能の新搭載です。









■ChordNAVI：コードを「段階的に弾ける」4モード構成

App2では、YouTube動画のコードナビモードで、コードをいきなりフルフォームで表示するのではなく、演奏難易度に応じて4段階に分解表示する機能を搭載しました。





【モード】 ：【内容】 ：【対象レベル】

Root Only ：ルート音のみを表示 ：初心者

パワーコード ：ルート音＆5度のパワーコード：初級

トライアドコード：ルート音＆3度＆5度の3和音 ：中級

フルコード ：テンション含む完全コード ：上級





これにより、「まず音を鳴らす → 和音に慣れる → 理論的に理解する → 完全演奏へ」

という、本来最も自然な上達プロセスを体験いただけます。





ChordNAVIモード





■スケール表示機能：アドリブが“その場で弾ける”

さらにAPP2では、選択したキーに応じてスケールをネック上に直接表示するスケール可視化機能を搭載。

メジャースケール、ペンタトニックスケール、ブルーススケールなど14種類の中から選択可能。

選択したスケールで使われている音を、液晶指板とアプリ画面の両方で確認することができ、アドリブ練習や音楽理論の学習が飛躍的に向上します。





Scale_Viewモード





■商品概要

商品名 ： TabNavi Guitar(タブナビギター)

販売価格 ： 148,500円(税込)

カラー ： ブラック、クリーム、サンバースト

商品紹介URL： https://hp.bootstrap-s.com/main/

販売URL ： https://shop.bootstrap-s.com/









■会社概要

商号 ： 合同会社Bootstrap(ブートストラップ)

代表者 ： 代表 西 哲也

所在地 ： 〒234-0051 神奈川県横浜市港北区日野 5-23-19

設立 ： 2022年7月

事業内容： 楽器製造販売

資本金 ： 500万円

URL ： https://hp.bootstrap-s.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

合同会社Bootstrap

お問い合せメール： info@bootstrap-g.com