商品情報管理(PIM)および商品体験管理(PXM)のクラウドソリューションを提供するCentric PXM（旧Contentserv） は、日本唯一のPIM特化カンファレンス「Product Experience Summit Tokyo 2025」の開催レポート公開と、全セッションのオンデマンド配信開始を発表しました。





本イベントは2025年11月7日、シャングリ・ラ東京にて「The Next Frontier of Product Experience」をテーマに開催され、製造業・小売業・パートナー企業など多数が参加しました。

オンデマンド視聴はこちら： https://www.centricsoftware.com/ja/lp/ondemand-product-experience-summit-tokyo-2025/









■商品体験の未来像：PLM×PXM×AIでつながる“エンド・ツー・エンドの商品体験”が主軸に

今年のサミットの焦点は、企画(PLM)-販売(PXM)-市場分析(AI)を一気通貫でつなぐ「エンド・ツー・エンドの商品体験」。

商品情報を企業の“戦略資産”として活用し、顧客体験と従業員体験の双方を高める取り組みが、各セッションを通じて具体的に示されました。





オープニングでは、Centric PXMアジア太平洋事業担当バイスプレジデントの渡辺信明が、Centric PXM(旧Contentserv)のこれまでの歩みとCentric Softwareファミリーの一員として生まれ変わった「現在地」とこれから語り、「PIMを“整えるシステム”から“体験価値を生み出す基盤”へ進化させる」として、PLM・PXM・AIを結ぶクローズドループ構想を共有しました。





Centric Software VP, Centric PXM - APAC, 渡辺 信明





【B2Cセッションハイライト】

■パナソニック：生活者起点のCX変革

D2C・ECを主戦場とする家電市場で、パナソニックはデータドリブンなCX改革を推進。

森川真樹氏は、「CXはテクノロジーだけでは変わらない。“新しい器”と人材が必要」と述べ、組織変革とCX戦略の関係を語りました。





■ロート製薬 × DNP：“情報の迷子”から“体験の設計者”へ

ロート製薬は社内に散在する商品情報をPIMで統合し、業務全体の生産性を向上。

坂口真規氏は、「DXで一番大切なのは“誰が幸せになるか”」と語り、PIMが働き方を変えた実例を紹介しました。

Centric PXM導入支援パートナーのDNPは導入～運用定着まで伴走し、PIMを業務最適化の中心に位置づけました。









【B2Bセッションハイライト】

■パナソニック コネクト × 電通デジタル：グローバルPIMで世界共通の商品体験を実現

パナソニック コネクトは、事業部・地域ごとに分散していた商品情報をグローバルPIMに統合。

パナソニック コネクトのMihai Harca氏は、「すべての活動を“カスタマーファースト”でつなぐ。その中核がPIM」と述べ、PIMを“世界共通の商品体験の背骨”と位置づけました。

Centric PXM導入支援パートナーの電通デジタルは短期プロトタイピングを採用し、「画面で“使う姿”を確認しながら合意形成する」手法でグローバル標準化を推進しました。





Panasonic Connect EU Mihai Harca氏 x 株式会社電通デジタル 藤井 聖氏





■エクサ：AI×PIMで紙図面・PDFに埋もれた情報を自動抽出

製造業の現場課題である「紙図面・PDFの情報抽出」に対し、エクサはAI-OCR × 生成AI × PIMの組み合わせを紹介。

Centric PXM導入支援パートナーのエクサ 伊藤智之氏は、「AIは現場負荷の大きい領域から現実的に使うべき」と述べ、AI活用の実効性を示しました。





株式会社エクサ 伊藤 智之 氏 x 色川 達也 氏





■電通総研：商品軸で全社をつなぐPLM×PIM×CRM連携

Centric PXM導入支援パートナーの電通総研は、PLM・PIM・CRMの分断により「部門ごとに異なる商品像」が生まれる課題を指摘。プロジェクトディレクター関根宜之は、「設計・工場・物流・営業・サービス-すべての部門が同じ商品像を共有できることがDXの要」と述べ、商品軸で情報が流れる業務構造への再設計の重要性を紹介しました。





■Centric Insights：PLM→PXM→AIを統合する“次世代商品体験の全体像”を提示

Centric Softwareが提供するソリューション紹介、機能アップデートを紹介するCentric Insightsセッションでは、Centric Softwareが描く「エンド・ツー・エンドの商品体験の全体像」が示されました。

Centric PLM、Centric Market Intelligence、Centric PXMがどのように連携し、企業の商品情報管理/商品体験管理基盤を支えるのかが体系的に整理された内容です。





・Centric PLM：商品を形づくる上流情報を統合

プリセールスコンサルタント 早坂 淳は、「企画・設計段階で決まる上流情報の質が、その後の顧客体験の質を大きく左右する」と述べ、仕様・構成・属性といった基礎情報を一元管理するPLMの役割を強調しました。





・Centric Market Intelligence：市場の“今”を企画へダイレクトに戻す

価格・レビュー・競合情報などを解析し、「市場を見ながら作る商品開発サイクル」を実現します。





・Centric PXM：AIがチャネル別に最適化し、市場反応を学習する“インテリジェント商品情報ハブ”

カスタマーサクセスコンサルタントのアン・シュヴァーンは、「Centric PXMのAIは、公開タイミングや権限を理解したうえで最適な商品情報を提案する」と説明。

Centric PXMは、チャネル最適化に加え、市場の反応を取り込みながら改善を続ける“学習する商品情報ハブ”へと進化しています。

Centric Insightsセッションは、Centric Softwareが描くProduct Experience=商品体験の全体像を締めくくりとして提示し、PLM×PXM×AIが連動したときに実現する未来の姿を明確に示す内容となりました。









■オンデマンド視聴で“プロダクトエクスペリエンスの次の一手”を参加者アンケートでは9割以上が「満足」と回答。

AI活用、PLM×PIM連携、グローバルPIMなどへの関心が高まり、商品情報管理の見直しを検討する企業が急増しています。





■詳細レポート記事(ブログ)

https://www.centricsoftware.com/ja/blogs/product-experience-summit-tokyo-2025-recap/





Product Experience Summit Tokyo 2025 様子





■Centric Softwareについて

シリコンバレーに本社を置くCentric Softwareは、小売業者、ブランド、メーカー向けに、AIを活用した革新的な商品企画コンセプトから市場投入までをカバーするデジタル基盤を提供しています。ファッション、アウトドア、ラグジュアリー、ホーム、マルチカテゴリー小売、食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、家電など、急成長する消費財業界の専門知識を活かし、以下の最先端ソリューションを展開しています。





・Centric PLM：消費財向けのPLMソリューションで、商品企画から開発、調達、製造までのプロセスを最適化し、生産性を最大50％向上、市場投入期間の60％短縮を実現します。





・Centric Planning：クラウドネイティブのAIソリューションにより、リテールおよび卸売ビジネスの計画を最適化し、最大110％の利益率の向上を実現します。





・Centric Pricing & Inventory：AIを活用した価格および在庫最適化により、プレシーズンからシーズン終了まで最大18％の収益向上を実現します。





・Centric Market Intelligence：AIを活用したマーケットインテリジェンスプラットフォームにより、消費者トレンドや競合の価格情報を分析し、競争力の強化、初期価格設定の最大12％向上を支援します。





・Centric Visual Boards：視覚的にデータを整理し、消費者に最適な商品展開、アソートメント開発の期間を劇的に短縮します。





・Centric PXM(旧Contentserv)：AIを活用した商品情報管理(PIM)、デジタルアセット管理(DAM)、オンボーディング、チャネル連携、コンテンツ配信、デジタルシェルフ分析(DSA)を統合したクラウドプラットフォーム。社内外に散在する商品データを一元化し、正確で鮮度の高い情報をECや店舗、マーケットプレイスへ一貫して配信することで、ブランド体験の向上、販売チャネルの拡大、売上効率の最大化を実現します。





Centric Softwareのソリューションは、世界中で高く評価されており、ユーザー採用率・顧客満足度ともに業界トップクラスを誇ります。短期間で投資効果を実感できる点も特長で、数々の業界アワードを受賞し、世界有数の調査機関レポートでも継続的に高い評価を獲得しています。

Centric Softwareは、3Dデザインソフトウェア、3Dデジタルモックアップ、PLMソリューションの世界的リーダーであるDassault Systemes(Euronext Paris：#13065、DSY.PA)の子会社です。