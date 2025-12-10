阪急観光バス株式会社（本社：大阪府豊中市 代表取締役社長：寺西 保）と阪神バス株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：城島 和弘）、関西空港交通株式会社（本社：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：河合 潤二）は、2025年12月より実施される旧大阪新阪急ホテル建物の解体に伴い、2026年1月27日（火）に「大阪駅前（新阪急ホテル）」バス停の営業を終了し、空港リムジンバス関西国際空港線・大阪（伊丹）空港線の大阪駅前エリアのバス停再編・ダイヤ改正を実施します。（認可申請中）

関西国際空港へのバスでは新たに「大阪駅前（阪急三番街）」バス停を設置し、阪急大阪梅田駅からの乗換えや高速バスとの乗継ぎがますます便利になります。大阪（伊丹）空港線については、現在も運行している「大阪マルビル」バス停の発着便を増やすことで、当バス停の運行ダイヤ充実を図ります。





1．対象路線

・関西国際空港 ～ 大阪駅前線

・大阪（伊丹）空港 ～ 大阪駅前線





2．実施日

2026年1月27日（火）





3．乗車場所（1月27日以降）

関西国際空港線 … 「大阪駅前（阪急三番街）」、「ハービスOSAKA」、

「カンデオホテルズ 大阪ザ・タワー（※）」バス停

大阪（伊丹）空港線 … 「大阪マルビル」、「ハービスOSAKA」、「ホテル阪神（※）」バス停

※印：一部運行便が乗り入れ





4．その他

運行ダイヤの詳細は、決定次第、各社ホームページでご案内します。

運賃の変更はありません。





5．お問い合わせ先

阪急観光バス総合案内 TEL：06-6844-1124（年中無休7：30～21：00）









阪急観光バス株式会社 https://www.hankyu-kankobus.co.jp/





阪神バス株式会社 https://www.hanshin-bus.co.jp/





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1