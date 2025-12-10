プルエクステ、アップデートモデルが全国展開スタート

クリエイトワン株式会社

クリエイトワン株式会社（代表取締役：平野隆喜）は、2025年12月10日（水）より、「プルエクステ」のアップデートモデルについて、全国の正規取扱サロンへの販売を開始いたします。

本モデルは、2025年11月に一部店舗で先行発売され、発売直後から美容師・お客様双方より高い評価を受けたことを受け、このたび全国展開が決定いたしました。

プルエクステアンバサダー：重川茉弥

■ 好評につき全国展開決定

プルエクステのアップデートモデルは、従来品に比べて毛先のボリュームを強化した仕様。

これにより、重ためのロングスタイルをより美しく見せられるほか、巻き髪アレンジのしやすさや地毛との自然な馴染みも向上しました。

11月の先行販売時からSNSや口コミで話題となり、「毛先まで厚みがあるからより自然」「巻いたときの仕上がりが違う」といった声が多数寄せられています。

■ 重川茉弥さんも愛用！公式アンバサダーとして新ビジュアルに登場

プルエクステアップデートモデルの顔として、SNS総フォロワー数約280万人を誇るモデル・重川茉弥さんが公式アンバサダーを務めています 。 重川さんは以前よりプライベートでプルエクステを愛用しており、その縁から今回の新ビジュアルモデルへの起用が決定 。 今回の全国展開によって、より多くのファンの方々に“まやりんとお揃いのロングスタイル”をお届けできることとなりました。

■ 全国の正規取扱サロンへ提供開始

12月10日より、全国のプルエクステ正規取扱サロンを対象にアップデートモデルの販売を開始いたします。 これにより、全国各地のサロン様にて順次、アップデート版プルエクステの導入が可能となります。

プルエクステは、美容室への直販体制を採用しており、正規取扱サロンのみで提供される高品質エクステンションです。

正規取扱サロンは下記URLよりご確認いただけます。

正規取扱サロン一覧 :https://www.pullexte.com/salon

■ アップデートモデル概要

- アップデート内容：毛先のボリュームを強化- 発売日：2025年12月10日（水）- 販売チャネル：全国のプルエクステ正規取扱サロン- 価格：多くの店舗で現行価格のまま販売予定

■ 参考情報

11月1日に発表した「プルエクステ アップデートモデル」先行販売リリースはこちら

【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000056504.html

【会社概要】

会社名：クリエイトワン株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目25-10 ユーリンビル