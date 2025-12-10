【TechHouse.Works×Grand.i】両社起業家支援プログラムがタイアップ開始！日本最大級マッチング面談イベント「Startup JAPAN FUNDeal 2025 in 大阪」共同出展

TechHouse.Works 株式会社

スタートアップ出資伴走・DX支援を行う TechHouse.Works株式会社（本社：福岡市、代表取締役：沖岡豊大）と、スタートアップ企業向けに総合戦略コンサルティングを行うGrand.i株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤信久）は、2025年12月17日（水）・18日（木）に大阪・OMMビルにて開催される、協業・出資に特化した日本最大級のマッチング面談イベント「Startup JAPAN FUNDeal 2025 in 大阪」に共同出展形式で参加いたします。

本展示では、シード期からEXITまでを一気通貫で支援するスタートアップ向けインキュベーションプログラム「Boot Up! & Listing On!」を初公開。TechHouse.Works のシード企業伴走支援「Boot Up!」と、Grand.i のシリーズA以降支援「Listing On!」が融合し、スタートアップの成長段階に応じた最適な経営支援・資金調達・EXIT戦略を提案いたします。

ブースではプログラム概要のほか、共同支援実績や新たなCVC連携モデルもご紹介予定です。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

※参加には事前のお申し込みとFUNDealパスの購入が必要です。

【参加申込はこちら】

https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/fundeal/?code=fd_sp_pk

皆さまのご来場お待ちしております。

■「Boot Up! & Listing On!」について

Boot Up!の詳細はこちら(https://techhouse.works/service/bootup)

Listing On!の詳細はこちら(https://www.grand-i.jp/business/listing-on-program-and-consulting-service.html)

■創業期のスタートアップが直面する構造的課題

現在、シード期からアーリー期のスタートアップが、成長のキャズムを越えられず失速することが日米共通の構造的な課題となっています。日本国内でシード期の資金調達を行った企業のうち、次のステップであるシリーズAまで進める企業はわずか約7%という厳しい状況です 。

キャズム：新しい製品や技術が市場に普及する過程で、初期の熱狂的な支持者（イノベーターやアーリーアダプター）と、一般の大多数の消費者（アーリーマジョリティ以降）との間に生じる「深い溝（ギャップ）」のこと。：https://makitani.net/shimauma/crossing-the-chasm

米国でも状況は芳しくなく、Cartaがまとめたデータでは、年に30.6%あったシードからシリーズAまで進む割合が、2022年には15.4%に急落しました。さらに2025年Qには、米国のシードラウンドの46%が次ラウンドを先送りするブリッジ扱いとなっており、日米共通でスタートアップの初期成長は明らかに鈍化しています。

仮にシード期を突破できたとしても、次なる壁が待ち受けています。

アーリー期は、継続的に売上を伸ばしていく段階となり、早期の大口顧客獲得が重要なポイントとなります。加えて、顧客ニーズの正確な把握、競合との差別化ポイントの発見、同時並行での資金調達準備など課題が山積みなうえ、これらを一つでも失敗すると一気に倒産まで転落しかねません。

「シード～アーリー期の壁」は、もはや構造的課題といえます。

そこで、シード期～アーリー期の支援に強みを持つTechHouse.Works株式会社、アーリー期以降の支援に強みを持つGrand.i株式会社がタッグを組み、この課題解決に挑戦します。

■サービス概要

「Boot Up!(https://techhouse.works/service/bootup/)」：

シード～アーリー期のスタートアップに立ちはだかる上記3つの壁を同時に突破するための、実行重視の共創支援プログラムです 。単なるコンサルティングではなく、経営者マインドを持った人材がクロスレイヤーで融合する実働チームが丸ごと参画することで、初期の資本戦略・KPI設計・プロダクトの立ち上げを一気通貫で伴走支援します 。

「Listing On!(https://grand-i.jp/business/listing-on-program-and-consulting-service.html)」：

売上・資金・組織を一体で強化する3本柱の伴走型コンサルティングプログラム。「Boot Up!」にて支援した企業を、さらに次へのステージに導くためにバトンタッチ。単なるアドバイスに留まらず、経営・営業・採用の実行支援を通じて、EXIT（上場・M&A）に至るまでの戦略的成長を伴走支援します。

各社の強みを総動員して、スタートアップ企業への切れ目のない支援を実現します。

■今後の展望

TechHouse.WorksとGrand.iは、「Boot Up!」「Listing On!」を通じて、スタートアップが直面するシード期～アーリー期の混沌を抜け、次のスケールや必要な資金調達に向かうための「加速装置」となることを目指します 。

TechHouse.Worksでは今後も、戦略・ファイナンス、UX、開発のプロフェッショナルとして、挑戦を続ける経営者向けに、さまざまな取り組みを行ってまいります。



Grand.iについて

2012年1月に設立したコンサルティングファーム。

「志あるすべてのスタートアップ企業・第二創業企業のために、見えないキャズム超えるため、

各企業向けに最適なカスタマイズされたプログラムと実績ノウハウが凝縮された

ベストプログラム & コンサルテイングであなたの会社を成功に導く支援を行います。」

というミッションステートメントを掲げる。



法人名：Grand.i株式会社

所在地：東京都港区芝4-7-6 芝ビルディング704

代 表：伊藤信久

HP：https://grand-i.jp/

TechHouse.Worksとは

2021年2月に設立したスタートアップスタジオ。「挑戦者の可能性を最大限に発揮できる世の中に」というビジョンのもと、「挑戦者が躊躇せず、何度でも挑み続けられる居場所をつくる」をミッションとし、出資伴走・DX支援など幅広く取り組んでいます。

事業拠点は福岡・長崎だが、日本全国にクライアントあり。



法人名：TechHouse.Works株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区今泉2-4-31グリーンマンション今泉201

代 表：沖岡豊大

HP：https://techhouse.works/

プレスリリースお問い合わせ先：pr@techhouse.works

広報担当：山部