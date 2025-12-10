°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©¸ÂÄê ¡Ö#ÂæÏÑ¥°¥ë¥á¿ä¤·¢ö¥Õ¥§¥¢¡×Åì³¤ÃÏ¶è¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÂæÏÑ¥°¥ë¥áÁ´7ÉÊ¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó₋¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～22Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©¤ÎÅì³¤3¸©¸ÂÄê¤Ç¡Ö#ÂæÏÑ¥°¥ë¥á¿ä¤·¢ö¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂæÏÑ¥éー¥á¥ó¡×¤ä¡ÖÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÉÌ£¤È»ÝÌ£¤ò³Ú¤·¤àÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤Ï¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î³°¿©¡¦ÀìÌçÅ¹¤Ç¤âÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿©Ê¸²½¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦ÊÛÅö¡¦ÌÍ¡¦ÁÚºÚ¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤ÇÁ´7ÉÊ¤ò°ìÀÆÅ¸³«¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤»Ý¿É¾¦ÉÊ¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Åì³¤ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¢£¤ª¤ª¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó ÂæÏÑº®¤¼¤á¤·
²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇ¹þ213.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©
¡ÖÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤ÎÄÉ¤¤ÈÓÊ¸²½¤òÆ§½±¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¡£º®¤¼¤á¤·Á´ÂÎ¤ÈÃæ¶ñ¤Î¥ß¥ó¥Á¤Ë¿É¤ß¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Íñ²«¥½ー¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¿Ê¤ß¤ÎÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂæÏÑÅâÍÈ¤²¡õßÖÈÓ¡Ê¥Àー¥¸ー¥Ñ¥¤¡Ë
²Á³Ê¡§648±ß¡ÊÀÇ¹þ699.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©
¡ÖÂæÏÑÅâÍÈ¤²¡×¡Ê¥Àー¥¸ー¥Ñ¥¤¡Ë¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤ßÖÈÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Àー¥¸ー¥Ñ¥¤¡×¤Ï¸Þ¹áÊ´¡Ê¥¦ー¥·¥ã¥ó¥Õ¥§¥ó¡Ë¤¬¸ú¤¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¥É¥Ã¥°
²Á³Ê¡§298±ß¡ÊÀÇ¹þ321.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©
Åì³¤ÃÏ¶è¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÊÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡£ÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤í¤·¤È¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Î2¼ïÎà¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÌ£¤È»ÝÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÅáºïÉ÷ÂæÏÑµíÆùÌÍ ¹á¤ë¥³¥¯»Ý¾ßÌýÌ£
²Á³Ê¡§598±ß¡ÊÀÇ¹þ645.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©
ÌÍ¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÊýË¡¤ÇÀ½ÌÍ¤·¤¿ÅáºïÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤æÍí¤ß¤Î¤è¤¤ÌÍ¡£¥³¥¯¤È»ÝÌ£¤Î¤¢¤ë¾ßÌýÌ£¤Î¥¹ー¥×¤Ë¸Þ¹áÊ´¡Ê¥¦ー¥·¥ã¥ó¥Õ¥§¥ó¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ý¿ÉÂæÏÑ¤â¤ÄÆé
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ594±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©
³ï¤À¤·¤È¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ßÌýÌ£¤Î¤â¤ÄÆé¤Ë¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆéÁÚºÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¤Í¤®À¹¤ê ÂæÏÑ¿Ý·Ü
²Á³Ê¡§298±ß¡ÊÀÇ¹þ321.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©
¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ¬¤È´Å¿Ý¤òÏÂ¤¨¤¿ÅâÍÈ¤²¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Îä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎäÀ½¤Î¤ªÁÚºÚ¤Ç¤¹¡£¹áÌ£ÌîºÚ¤È¸ÕËãÌý¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÂæÏÑ´Å¿Ý¤À¤ì¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é ¥¯¥êー¥à¥µ¥ó¥É
²Á³Ê¡§398±ß¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©
¿Íµ¤¤ÎÂæÏÑ¥¹¥¤ー¥Ä¡ÖÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¡×¡£¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±ー¥¡£Âç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¶´¤ó¤À¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åì³¤ÃÏ¶è¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡ÈÂæÏÑ¥°¥ë¥á¡É¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°Û¤Ê¤ë7¾¦ÉÊ¤ò°ìÀÆ¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤3¸©¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¤´ÅöÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨Å¬ÍÑ¤Î¾ÃÈñÀÇ8%¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤¬½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ä¾¦ÉÊÌ¾¡¦µ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÎÇäÃÏ°è¶èÊ¬¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.sej.co.jp/products/area/
¢¨¾ðÊó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£