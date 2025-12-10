天気予報専門メディア「tenki.jp」アプリ サブスクリプションプラン「tenki.jp ライト」にて『気圧予報』の新しい表示機能を追加

株式会社ALiNKインターネット

株式会社ALiNKインターネット(本社：東京都豊島区／代表取締役 CEO 池田洋人／以下、当社)は、一般財団法人 日本気象協会（本社：東京都豊島区、理事長：渡邊 一洋)と共同で運営している、天気予報専門メディア「tenki.jp」アプリのサブスクリプションプラン「tenki.jp ライト」における新機能として、2025年12月10日（水）より『気圧予報』の天気予報画面およびウィジェットでの表示を開始しました。

これまで「tenki.jp」アプリでは、アプリ内メニューより、気圧変化に伴う体調（※1）への影響度合いを予測する『気圧予報』の閲覧が可能（※2）でしたが、今回「tenki.jp ライト」ユーザー限定で、より便利で使いやすい形で、『気圧予報』をご利用いただけるようになります。

（※1）体調：頭痛・首肩こり・めまい・全身倦怠感・吐き気などの症状

（※2）『気圧予報』は、せたがや内科・神経内科クリニック久手堅 司院長監修のもと、提供しています。

＜新たに追加された「tenki.jp ライト」ユーザー限定機能＞

● アプリ起動直後に表示される天気予報画面で『気圧予報』を表示アプリ起動後すぐに、登録地点の『気圧予報』を確認でき、今日・明日の気圧影響度を知ることができます。なお時間ごとの気圧値や変化傾向の詳細は「もっと見る」から閲覧できます。

● ホーム画面に設置できるウィジェットを新たに提供スマートフォンのホーム画面に『気圧予報』を表示できる新ウィジェットが追加されました。アプリを開くことなく今日・明日の気圧影響度を確認できます。ウィジェットの表示はライトモードとダークモードに対応しています。

◆ 対応プラン

tenki.jpアプリ サブスクリプション「tenki.jp ライト」 料金：月額180円（税込）

「tenki.jp ライト」プラン紹介ページ

https://tenki.jp/pr/liteplan.html

今後も「tenki.jp」は、皆さまの快適で安心な生活をサポートするため、サービスの充実を図ってまいります。

◆天気予報専門メディア「tenki.jp（てんきじぇーぴー）」 https://tenki.jp(https://tenki.jp)

「tenki.jp」は、一般財団法人 日本気象協会及び当社が共同運営する、年間59億PV（2024年4月～2025年3月実績／Webページ・スマートフォンアプリ合算）を有する天気予報専門メディアです。天気予報に加え、専門的な気象情報、地震・津波などの防災情報も確認でき、気象情報に関心が高く、気象情報の内容により行動を決定することが多いユーザーが集まる日本最大級の天気予報専門メディアです。ユーザーが行動決定の判断をするメディアとして、日常的に活用されています。

【株式会社ALiNKインターネット 概要】

社名：株式会社ALiNKインターネット

代表者：池田洋人

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

URL：https://www.alink.ne.jp/

・「tenki.jp」は一般財団法人 日本気象協会と株式会社ALiNKインターネットの共同運営です。

・「tenki.jp」は、一般財団法人 日本気象協会の登録商標（登録第6129427号）です。

・「tenki.jp」ロゴマークは、一般財団法人 日本気象協会と株式会社ALiNKインターネットの登録商標（登録第5763293 号）です。

・製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

・内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。