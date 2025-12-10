【千葉県柏市】千葉県内初！柏の葉地域で特定自動運行（自動運転レベル４）を開始

柏市役所

柏の葉地区では、柏ITS推進協議会が主体となり、一般車や歩行者、自転車が混在する一般道で、システムが全ての運転タスクを担う「特定自動運行（自動運転レベル4）」の実現に向け、2019年11月から自動運転バスの公道走行実証実験が行われています。

2021年度からは、柏ITS推進協議会による実証実験を発展させるべく、経済産業省と国土交通省の共同事業※1に採択されたRoAD to the L4 テーマ4コンソーシアム※2（以下、CooL4）が主体となり、特定自動運行実現に向けた公道走行試験が行われてきました。

これら実証実験の結果を踏まえ、2025年8月29日には、CooL4で車両開発を担当する先進モビリティ株式会社の自動運転バス（中型バス）が、国土交通省関東運輸局より道路運送車両法に基づいた自動運転バス（レベル４）車両の認可を取得しました。

これを受け、同車両による営業運行の開始に向け、東武バスセントラル株式会社は、2025年11月12日に千葉県公安委員会より道路交通法に基づく特定自動運行の許可、ならびに2025年12月9日に国土交通省千葉運輸支局より旅客自動車運送事業の計画に係る変更の認可を取得しました。

以上のことから、2026年1月より柏の葉地域の一部区間にて「特定自動運行（自動運転レベル4）」を開始する予定です。

※1 経済産業省と国土交通省の共同事業

「自動運転レベル４等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト（RoAD to the L4）」のうち「テーマ4：混在空間でインフラ協調を活用したレベル４自動運転サービスの実現に向けた取り組み」。

※2 RoAD to the L4 テーマ4コンソーシアム

国立大学法人東京大学を幹事機関として、国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、株式会社三菱総合研究所、一般財団法人日本自動車研究所、先進モビリティ株式会社から構成されるコンソーシアム（Cooperative Level4 Automated Mobility Service（略称：CooL4））。

柏の葉地域における自動運転バス実証実験の歩み

2019年11月

柏ITS推進協議会を主体とする自動運転バス（レベル2）実証実験開始

2021年9月

経済産業省と国土交通省の共同事業（RoAD to the L4）の採択

2024年2月

RoAD to the L4 テーマ4コンソーシアム（CooL4）を主体とする自動運転バス（レベル2）公道走行試験開始

2025年8月29日

道路運送車両法に基づく自動運転レベル4車両の認可（走行環境条件の付与）

2025年11月12日

自動運転レベル４（特定自動運行）許可の取得

2026年1月中

自動運転バス（レベル４）公道走行実証開始予定

運行に関する概要

運行区間

東京大学柏キャンパス・シャトルバスルートの一部区間

※一号近隣公園停留所から三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド前（税関研修所）停留所までが特定自動運行区間となります

運行主体

東武バスセントラル株式会社（本社：東京都足立区、社長：岩田敏之）

運行車両

中型バス（いすゞ 通称：エルガミオ）

運行形態

センサーやカメラ等で自己位置を認識しつつ、あらかじめ定められたルートを走行。最高速度は40km/h。

問い合わせ先

本プレスリリースに関すること

柏市土木部交通政策課（柏ITS推進協議会事務局）

電話：04-7167-1219

CooL4（コンソーシアム）に関すること

RoAD to the L4 テーマ4コンソーシアム（CooL4）

幹事機関：国立大学法人東京大学 生産技術研究所 ITSセンター

メール：cool4ut@iis.u-tokyo.ac.jp