大正製薬株式会社が「ジャパンウィンターリーグ2025」へ協賛決定

株式会社ジャパンリーグ【大正製薬×JWL】

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）が主催する「ジャパンウィンターリーグ2025」（以下、JWL）につきまして、このたび 大正製薬株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：上原茂）より正式に協賛いただくことが決定 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

大正製薬株式会社は長年にわたり、スポーツ領域におけるコンディショニング・栄養補給分野をリードしており、今回の協賛により、JWLに参加する選手の健康維持、パフォーマンス向上に向けた支援体制がこれまで以上に強化されることとなります。

1.協賛の内容

・ JWL参加選手に向けて リポビタンSportsブランドを中心とした各種製品の提供

・栄養補給・コンディショニングに関するアンケート調査（大正製薬実施）

・選手の健康維持・パフォーマンス向上につながるサポート体制の強化

2.提供製品

・＜商品名＞リポビタンゼリーc

＜製品区分＞清涼飲料水（ゼリー飲料）

＜販売価格＞216円（税込）

＜製品特徴＞リポビタンゼリーは、忙しい現代人のニーズに応える栄養摂取飲料ゼリーです。 BCAA分岐鎖アミノ酸をはじめとしたアミノ酸やローヤルゼリー、クエン酸などを配合し、手軽にエネルギーと栄養を摂取できます。・＜商品名＞リポビタンD

＜製品区分＞指定医薬部外品

＜販売価格>180円（税込）/100ml

＜効果・効能＞疲労回復、予防、集中力の維持、改善

＜用法・用量＞成人（15才以上）1日1本（100ml）

・＜商品名＞リポビタンゼリー for Sports

＜製品区分＞清涼飲料水（ゼリー飲料）

＜販売価格＞248円（税込）

＜製品特徴＞消化吸収速度の異なる糖質【マルトデキストリン】と【パラチノース】を組み合わせたマルチカーボ組成で、エネルギーの源クエン酸1,200mgに加え、ビタミンB1・B2・B6などを素早く摂取できます。