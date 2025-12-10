【西表島ホテル】春の夜しか見られない、ホタルが織りなす森のイルミネーションに没入する「ヤエヤマヒメボタル観賞プライベートツアー」1日1組限定で開催

星野リゾートヤエヤマヒメボタルの光が織りなす幻想的な空間

世界自然遺産に登録された西表島(いりおもてじま)で、日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指

す「西表島ホテル by 星野リゾート」では、2026年3月20日～5月10日の期間、春の夜しか見られない、ホタルが織りなす森のイルミネーションに没入する「ヤエヤマヒメボタル観賞プライベートツアー」を1日1組限定で開催します。ヤエヤマヒメボタルは、日没とともに光り始め、数分後には何千～何万匹の群れになって輝き、その様子は森のイルミネーションと呼ばれるほどの絶景です。(＊1)このツアーでは、1組限定の特等席で、幻想的な空間を独り占めできます。小さな体から鮮やかな光を放ちながら乱舞するとても儚く幻想的な姿を、プライベートな空間でゆったりと観賞できる特別な体験です。

背景

八重山諸島には9種類のホタルが生息しているとされており、その中でもヤエヤマヒメボタルは西表

島、石垣島にのみ生息するホタルです。体長は僅か2～4mmと日本最小のホタルで、1秒間に3~5回

点滅をします。春先の約2ヶ月しか見ることができず、その様子は儚く幻想的です。(＊2)ヤエヤマヒメボタルの光が織りなす春の夜限定の幻想的な情景を、プライベートな空間で堪能してほしいと考え、本ツアーの開催に至りました。

特徴1 幻想的な森のイルミネーションを楽しむ

ヤエヤマヒメボタルの幻想的な光

本土のホタルより、2ヶ月以上早く光り始めるヤエヤマヒメボタルは、日没後の約1時間しか光る姿を見せず、その時間を過ぎると、ピタッと光るのを止めます。高い所は飛ばず、地面に近い所をゆっくり飛び、数の多い日は何千、何万匹のホタルが舞うので、まるで森のイルミネーションのような情景です。ヤエヤマヒメボタルの光が織りなす幻想的な空間を楽しめます。

特徴2 1日1組限定の特等席で幻想的な空間を心ゆくまで堪能する

ホタル観賞をゆったりと過ごせる空間

1日1組限定で、他のツアー客はほとんど訪れない、西表島のフィールドを熟知したネイチャーガイドだからこそ知る観賞スポットに案内します。プライベート空間で、ヤエヤマヒメボタルの光が織り成す情景をひとり占めすることができる体験です。自分たちだけの特別な空間で飲み物を片手にゆったりと過ごすことができます。

ヤエヤマヒメボタルへの配慮

ホタルは光ることでコミュニケーションをとる昆虫です。そのため、懐中電灯など、人工的な灯りが入ってしまうと光ることを止めてしまい、子孫を残す繁殖行動ができなくなる可能性があります。自然のままの暗闇が残る西表島は、ホタルの生息に適した環境であり、この環境を守るためには一定のガイドライン(＊3)が必要です。ツアー参加時はホタルに影響を与えないよう、カメラや携帯電話など光を放つ機器の使用はできません。真っ暗なので、ホタルの織りなす光だけの幻想的な空間を楽しめます。

「ヤエヤマヒメボタル観賞プライベートツアー」概要

期間 : 2026年3月20日～5月10日

時間 : 18:30～20:30頃 ＊日没時間により時間変更あり

対象 : 10歳以上のホテル宿泊者

料金 : 1名7,000円(税込)

定員 : 1日1組(1組6名まで)

予約 : 前日18時までに西表島ホテル公式ホームページにて受付

備考 : 天候状況により中止になる場合あり



【参考】ヤエヤマヒメボタルを楽しめるその他のコンテンツ

世界遺産の学校

「世界遺産の学校～ホタル講座～」概要

西表島がどのように評価され、世界自然遺産に登録されたのかを詳しく知ることができます。季節に応じて異なるテーマで開催しており、ホタル講座は期間限定で毎日開催します。

期間 : 2026年2月20日～5月9日

時間 : 19:45～20:00

予約 : 不要

対象 : ホテル宿泊者

