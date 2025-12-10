企業に関するネット上の口コミで気になることは「働き方や職場環境」が最多で過半数。口コミを見て応募取りやめや辞退をしたことがある人は約2割

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（本社：新宿区新宿／代表取締役社長：椛山 亮）は、2025年10月に総合求人サイト『イーアイデム』を通じて求人に応募した会員を対象に仕事探しに関する調査を実施しましたので、結果を一部抜粋してお知らせします。

調査結果

株式会社アイデム

【企業のインターネット上の評価で気になること】

【インターネット上の評価を見て応募に影響したことがあるか】

【求人に応募した理由（パート・アルバイト希望の場合）】

【求人に応募した理由（正社員希望の場合）】

調査結果の詳細（一部抜粋）

【回答者プロフィール】

【企業のインターネット上の評価で気になること】

求人に応募した人に、企業のインターネット上での評価についてきいた。興味のある企業の口コミサイトの投稿内容やSNS等の評価を見る場合、どんなことを気にするかをきいたところ（複数回答）、全体で最も多かったのは「働き方や職場環境」（55.8％）、次いで「給与や待遇」（38.5％）、「社内の人間関係、従業員について」（27.4％）となった。「過去のトラブルや問題」（15.3％）といった、企業のネガティブな情報について気にする人は一定数いるものの、それよりも働きやすさに関する情報を吟味しているようだ。

希望の雇用形態別にみると、「正社員」では「パートまたはアルバイト」よりも「商品・サービスの品質や満足度」を見ている割合が高く、倍以上となっている（31.0％）。

年代別にみると、「40代」ではほかの年代に比べ「社内の人間関係、従業員について」（48.3％）が高く、職場の雰囲気を意識している人が多いのかもしれない。

【インターネット上の評価を見て応募に影響したことがあるか】

前述の設問で「インターネット上の評価等は全く見ないし、気にしない」以外を選択した人に、これまでに口コミサイトの投稿内容やSNS等第三者の評価が応募や選考に影響したことがあるかをきいた。

全体では「特に影響があったことはない」が65.4%で最も多かった。「応募をひかえた/選考や内定を辞退したことがある」は21.3％、「応募を決めた/選考や内定を進めたことがある」は13.3％となり、何らかの影響を受けたことがある割合は34.6％となった。

希望の雇用形態別にみると、「正社員」では「応募を決めた/選考や内定を進めたことがある」が23.9％で、応募や選考に前向きな影響をもたらした割合が「パートまたはアルバイト」と比べると高くなった。

年代別にみると、年代が下がるにつれてインターネット上の評価が選考などに影響があったと回答した割合は高くなっていく。特に「30代以下」は45.9％と半数近くに上った。

【求人に応募した理由（パート・アルバイト希望の場合）】

求人に応募した、パートまたはアルバイト雇用を希望する人に、自身が応募した求人を選んだ理由をきいた（複数回答）。最も多かったのは「自宅から通いやすいから」で55.0％、次いで「希望の勤務時間数・日数が選べるから」が48.0％、「希望の勤務時間帯だから」が39.4％となった。限られた時間の中で就労をしたいことから、通いやすさも同時に意識していることがわかる。

性別との関係をみると、「男性」のほうが「女性」よりも「賃金が高いから」が8.1pt高くなった。

一方、「女性」のほうが「男性」よりも「扶養の範囲内で働けるから」が10.3pt、「希望の勤務時間数・日数が選べるから」が8.5pt、「希望の勤務時間帯だから」が5.4pt高くなった。男性よりも、時間に融通のきく仕事を求めている割合が高いようだ。

【求人に応募した理由（正社員希望の場合）】

求人に応募した、正社員雇用を希望する人に、自身が応募した求人を選んだ理由をきいた（複数回答）。多かったのは「希望する仕事内容だから」が36.6％、「能力や経験を活かした仕事ができそうだから」が32.4％、 「自宅から通いやすいから」が28.2%となった。

性別との関係をみると、「男性」のほうが「女性」よりも「自宅から通いやすいから」が18.5pt、「残業時間が少なそうだから」が8.5pt高くなった。

一方、「女性」のほうが「男性」よりも「職場環境（設備）が良い印象だから」が25.0pt、「研修等の教育制度が充実していそうだから」が22.8pt、「希望する仕事内容だから」が19.7pt高くなった。良好な設備環境を備えた職場で、自分のキャリアを積んでいきたい意向がうかがえる。

調査・分析担当者のコメント

10月のアンケートでは、企業のインターネット上の評価を気にするかをきいています。興味のある企業の口コミサイトの投稿内容やSNS等の評価を見る場合、どんなところを気にするかきいたところ、全体で最も多かったのは「働き方や職場環境」（55.8％）、次いで「給与や待遇」（38.5％）、「社内の人間関係、従業員について」（27.4％）となりました。こういった第三者の評価が求人への応募や選考に影響したことがあるかきくと、何らかの影響を受けたことがある割合は34.6％となりました。

調査概要

調査対象：総合求人サイト『イーアイデム』の会員で、2025年10月1日～10月31日の期間に『イーアイデム』から求人に応募した人

調査方法：インターネット調査

調査主体：株式会社アイデム

調査期間：2025年10月2日～11月5日

有効回答：457名

※調査結果は四捨五入のために合計が100％にならない場合があります