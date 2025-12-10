小学生以下入城無料のお城イベント「お城EXPO 2025」に、日本全国の武将隊やご当地キャラが大集合！

お城EXPO事務局

2025年12月20日（土）・21（日）、パシフィコ横浜ノースをメイン会場に、日本最大級のお城イベント「お城EXPO 2025」（主催者代表：小和田哲男）を開催します。全国各地から武将隊やご当地キャラが集結し、楽しいステージパフォーマンスをはじめ、ワークショップやスタンプラリーなど、子どもから大人まで楽しめる多彩なプログラムをご用意しています。10周年を記念し、小学生以下は入城無料。ご家族やご友人とともに、ぜひご来城ください。

また、開催前日の12月19日（金）には、10周年記念の特別企画として初の「武将隊パレード」をクイーンズスクエア横浜にて実施します！現在、一般参加者（事前申込制／先着200組）を募集中です。

日本全国のお城の武将隊やご当地キャラが横浜に集結！

『お城EXPO 2025』には、今年も日本全国から武将隊やご当地キャラが集結。楽しいステージやおもてなしを繰り広げます。

出演予定の武将隊（一部）

「名古屋おもてなし武将隊(R)」・「熊本城おもてなし武将隊」・「古戦場おもてなし武将隊 関ケ原組」・「まつえ若武者隊」・「越後上越上杉おもてなし武将隊」・「小倉城武将隊」・「安芸ひろしま武将隊」・「上州真田武将隊 -姫華衆KAZANE-」「グレート家康公『葵』武将隊」・「徳川家康と服部半蔵忍者隊(R)」・「忍城おもてなし甲冑隊」・「お城EXPO 公式 城番衆 武者所」など、全国各地で活躍する武将隊が、殺陣などのパフォーマンスを披露します。

出演予定のご当地キャラ（一部）

くまモン（熊本県）、ひこにゃん（彦根市）、しろまるひめ（姫路市）、坂井ほや丸（坂井市）、タイ長（今治市）、のぶながくんとよしもとくん（豊明市）、シロモチくん（津市）などが、イベントステージや城めぐり観光情報ゾーンの各出展ブースに登場します。

子どもも大人も楽しめるコンテンツが満載！

今年は、10周年を記念して小学生以下の入城が無料です。入口では、小学生以下の子どもたちにニックネームを書き込むお名前シールが配られます。城報ラウンジプラスでは、ペーパークラフトの兜のプレゼントも！ そのほか、段ボール刀が作れるワークショップや小・中学生の自由研究コンテストの入賞作品展、スタンプラリーなど、子どもも大人も楽しめるコンテンツが満載です！

12月19日、みなとみらいのクイーンズスクエアを武将隊がパレード

入口ではニックネームを書き込むお名前シールを配付（小学生以下）城報ラウンジプラスでは、兜のペーパークラフトを配付

『お城EXPO』10周年を記念して、開催前日の12月19日に「武将隊パレード」を実施します。日本城郭協会理事長の小和田哲男の出陣の号令とともに、「名古屋おもてなし武将隊(R)」や、お城EXPO公式城番衆「武者所」などの武将隊が先導して、クイーンズスクエア横浜を子供たちやお城ファンと一緒にパレードします。

クリスマスのみなとみらいを闊歩する武将隊パレードに、ぜひご参加ください。

■武将隊パレード

日 時：2025年12月19日（金） 17:30～17:45

会 場：クイーンズスクエア横浜 2F クイーンモール

対 象：事前応募者（先着200名）

※小学生以下のお子様には、大人の方が付き添いでご参加ください。

申込方法：以下のフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/dDnWPn8jyRaQDDET6

参 加 費：無料

参加特典：お城EXPOオリジナル ペーパークラフト兜

事前申込フォーム二次元コード

＜同日開催イベント＞

■武将隊パレードの後に開催！「パシフィコ横浜 1億人達成感謝祭」

武将隊パレードと同日に、パシフィコ横浜の施設累計来場者数1億人達成を記念して、支えていただいた皆様に感謝を伝える場として、「パシフィコ横浜 1億人達成感謝祭」が開催されます。

武将隊パレードとあわせて、ぜひご参加ください。

日 時：2025年12月19日(金) 18:00～19:15

会 場：クイーンズスクエア横浜 1F クイーンズサークル

プログラム：書道パフォーマンス、祝辞、記念撮影、大抽選会 など

参 加：自由（無料）

主 催：パシフィコ横浜（株式会社横浜国際平和会議場）

10周年を迎える「お城EXPO」に、ぜひ、ご家族で、ご友人で、ご来城ください。

【『お城EXPO 2025』概要】

名 称：お城EXPO 2025

開催日時：2025年12月20日（土）・12月21日（日）

9:30～18:30（最終日は17：00まで） ※最終入城30分前まで

【サタデーナイトコンサート】2025年12月20日（土）18:30~20:00 ※開城18:00

開催会場：パシフィコ横浜 ノース・アネックスホール（横浜市西区みなとみらい）

※「サタデーナイトコンサート」は、パシフィコ横浜 会議センター１Fメインホール

主 催：公益財団法人日本城郭協会、城びと＜株式会社東北新社＞、株式会社ムラヤマ、パシフィコ横浜

U R L : https://www.shiroexpo.jp

https://shirobito.jp/ （公式メディア「城びと」）

内 容：

●テーマ展示

城めぐり観光情報ゾーン、城の自由研究コンテスト優秀作品展、お城シアター ほか。

●厳選プログラム＜本丸御殿会場・二の丸御殿会場・三の丸御殿会場・セミナールーム＞

お城のスペシャリストたちが登壇する特別ステージ。ここでしか聞けない貴重な講演会、フォーラム、トークショーなどの厳選プログラム。

＜チケット販売中！＞

●入城券

城めぐり観光情報ゾーン、企画展示などが楽しめる「テーマ展示」の観覧ができます。

＜一般＞当日2,300円／前売1,700円

＜中学生＞当日1,000円／前売700円

＜小学生以下＞無料

●厳選プログラム指定券・サタデーナイトコンサート券

厳選プログラム指定券 当日／前売1,000～2,500円（１プログラムにつき）

サタデーナイトコンサート券 当日2,700円／前売2,400円

※厳選プログラム指定券（本丸御殿会場、二の丸御殿会場）は、全席指定席となります。ワンデイ入城券で完売した厳選プログラムについては、前売・当日のチケットの販売はありません。厳選プログラム（三の丸会場）は自由席となります。

※未就学児は厳選プログラムにご参加いただけません。

取り扱い窓口：チケットぴあ/ローソンチケット/イープラス/JR東海ツアーズ ほか

※チケット料金は全て税込価格です。

※JR東海ツアーズでは、入城券と新幹線がセットになったお得なチケットを販売中です。詳細は、詳細・お申込みはチケット販売サイトをご確認ください。（https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/castle/expo/）

※内容は変更になる場合もございます。