FLN、習志野市と官民連携で子育て情報サイトを公開

地域活性化をビジョンに掲げる株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下 FLN）は、習志野市より受託した「子育て情報サイト作成業務」の一環として、子育て情報サイト「ならしのこそだてスタイル」 を2025年12月10日（水）、地域情報サイト「まいぷれ習志野市」内に公開しました。

習志野市は、市立こども園の整備をはじめ、多様な子育て施策を全国に先駆けて進めてきた自治体です。

今回新設したサイトは、その取り組みをよりわかりやすく、市民のくらしに寄り添う形で届けるため、行政と民間が連携して構築したものです。

https://narashino.mypl.net/narashino_kosodate

概要

子育て施策と地域情報を横断し、“くらし全体”を見渡せるサイトへ

「ならしのこそだてスタイル」では、妊娠期・乳幼児期・就学期といったライフステージに沿って行政サービスを整理した「子育てガイド」に加え、就労支援や相談先をまとめた「若者ガイド」を掲載。

子育て世帯だけでなく、若者層にも役立つ構成としています。

また、市からのお知らせや地域の子育て支援施設の紹介など、日々の生活に必要な情報を、カテゴリごとに見やすく整理。

知りたい情報にテーマ別でアクセスできるようにしました。

サイトについて

１.民間の編集力を活かした「子育て応援特集」を公開

今回のサイト構築では、FLNが地域密着の編集力・取材力を活かして制作した子育て応援特集も公開しています。

行政情報だけでは伝わりにくい“まちの空気感”や、子育て世代の実感が伝わる内容となっています。

【公開した特集記事の例】

- みんなのやさしさで支えるまちを目指して！

ファミリー・サポート・センターやこどもセンターを取材し、安心して頼れる地域のつながりを紹介。

- 習志野市で子育て世代にやさしい飲食店まとめ

「こどもと一緒でも行きやすいお店」を編集部が取材し、利用シーンがイメージしやすい形で紹介。

- 習志野で子連れおでかけを満喫！ ファミリーにおすすめの遊び場15選

公園・屋内施設など、ファミリーで過ごせるおすすめスポットを15選で紹介。

- 習志野イベントカレンダー

祭り・グルメ・体験イベントなど、一年を通して地域の活気を感じられる催しを紹介。

こうした特集を通して、市の取り組みと地域の魅力をつなぎ合わせ、子育て世代が習志野市で過ごす日常をより豊かに感じられる構成を目指しています。

■ まいぷれ習志野市版とは

習志野市内のお店・施設・イベント情報を掲載。地域情報に特化したサイトです。

「まいぷれ習志野市版」との連携により、行政情報と民間の地域情報を一体的に発信します。

- 市内の店舗・イベント・施設を幅広く掲載- 市公式HPとRSS連携し、市情報を市民の目に触れやすく発信- 30～40代女性の利用が多く、特に季節イベントやこども向け特集が高アクセス

地域密着型のプラットフォームを活用し、習志野らしさの伝わる情報提供を実現します。

２.行政 × 民間の協働で、“迷わず情報に出会える体験”をデザイン

子育て中の利用者は、行政の制度だけを調べたいわけではありません。

「今日はどこへ遊びに行こう？」「こどもと入れる飲食店は？」「相談できる窓口は？」と、複数の目的が日々入り混じります。

そこで本サイトでは、

- 行政の正式な手続き情報- 相談先や子育て関連施設- 地域のお店・公園・イベント情報

といった異なる種類の情報をスムーズに行き来できる導線設計を採用しました。

“制度 → 施設 → お店 → 特集記事” のように、利用者の思考の流れに沿って自然に回遊できることで、

「必要なときに、必要な情報に迷わず出会える」体験を実現しています。

市公式HPの一次情報と、まいぷれ習志野市版が持つ生活情報をつなぎ合わせることで、行政と地域が協働する価値がより発揮される形となりました。

今後の展開

習志野市の先進性を、さらに“伝わる形”へ

習志野市が積み重ねてきた子育て支援施策の魅力を、市民がより自然に、より日常の中で活かせるように。

その思いを実現するため、行政の専門性と、地域情報に精通した民間のノウハウを組み合わせ、情報発信の形を新たにデザインしたのが「ならしのこそだてスタイル」です。

FLNは今後も、習志野市とともに情報発信の充実に取り組み、地域に根ざした持続的な支援を続けてまいります。

