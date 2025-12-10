【高校入試・英検本番に自信！】入試必修語彙を集中的にマスターできる『中学 英単語 暗記カード』『中学 英熟語 暗記カード』が新登場。例文穴埋めのミニテストつきで記憶定着率アップ！
●記憶定着率がアップ！例文穴埋め問題で英語力もランクアップできる英単語・英熟語カード
●高校入試必修レベルの英単語600・英熟語450を厳選。入試・英検等の直前対策に最適！
●使い方は自由自在。リングつきでオリジナルの暗記カードが作れる
株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、高校入試必修の語彙を集中的にマスターできる、ミニテスト付きの『中学 英単語 暗記カード』『中学 英熟語 暗記カード』を2025年12月12日より発売いたします。
大好評の単語集『中学 英単語 2100』&熟語集『中学 英熟語 500』が暗記カードに！
●記憶定着率アップ！英語力もランクアップできる暗記カード
英単語・英熟語がどんどん定着する空所補充のミニテストつき。例文と一緒に覚えれば英語力もランクアップできる、一石二鳥のカードです。
▽英検レベルも表示
『中学 英単語 暗記カード』には該当する英検レベルを表示。英検対策としても活用できます。
●高校入試必修レベルの英単語・英熟語を集中学習
大好評の単語集『中学 英単語 2100』から600語、熟語集『中学 英熟語 500』から450語を厳選。高校入試で絶対に落とせない最重要語彙を集中的にマスターできます。
高校入試はもちろん、英検などの検定、定期テストや模試の直前対策におすすめです。
▽ミシン目にそって各カードを切りはなし、付属のリングでとじて活用できる手のひらサイズの英単語・英熟語カードです。
●使い方は自由自在！自分だけのオリジナル暗記カードが作れる
カード式なので、シャッフル・分類・絞り込みなど使い方は自由自在。
〈例えば…〉
◎覚えたカードを外していけば、薄くなるたびに達成感が！
◎ニガテな英単語・英熟語だけを集めて集中的に暗記。
◎覚えていないカードをまとめれば、オリジナルのミニ英単語・英熟語集に。
●自分のレベルに合わせて使える
中1～高校入試レベルまで分類。カードの色もレベルごとに変えています。
※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。
■書籍概要
『中学 英単語 暗記カード』『中学 英熟語 暗記カード』
判型：A6判
『中学 英単語 暗記カード』256ページ、『中学 英熟語 暗記カード』192ページ
※切取式・リング付属
発売予定日：2025年12月12日
定価：『中学 英単語 暗記カード』 1,298円（税込）
『中学 英熟語 暗記カード』 1,188円（税込）
■書籍の詳細はこちら
『中学 英単語 暗記カード』
https://www.zoshindo.co.jp/junior/cat-1/9784424313410.html/
『中学 英熟語 暗記カード』
https://www.zoshindo.co.jp/junior/cat/9784424313427.html
■保護者向け教育情報サイト「manavi」
これからを生きる子どもたちに、学び・体験のなかで「！」という感動に出会ってほしい。そして、人生を輝かせてほしい。「manavi」はそんな子どもたちの学びをナビゲートしたいと願う保護者のための教育情報サイトです。
国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説するトピックスなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://www.manavi.zoshindo.co.jp
■会社概要
株式会社増進堂・受験研究社
1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。
所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号
代表者：代表取締役 岡本泰治
http://www.zoshindo.co.jp/
参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：
https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html
