小型CO2回収装置「ReCO2 STATION」、釧路コールマイン(株)で運転を開始

エア・ウォーター株式会社

このたび、当社が開発した小型CO2回収装置「ReCO2 STATION」を釧路コールマイン株式会社（本社：北海道釧路市）に納入しました。本装置は、同社が進めるCCUS※1（Carbon Capture, Utilization and Storage）実証試験に活用され、脱炭素社会の実現に向けた取り組みにつなげます。

ReCO2 STATIONは、ボイラ燃焼などによる排ガスから高効率でCO2を分離・回収する（約0.4トン／日※2）ことができ、20ftコンテナサイズの小型設計で狭いスペースにも設置可能です。産業分野におけるCO2の地産地消や排出量削減に幅広く貢献します。

（左：「ReCO2 STATION」、右：排ガス前処理設備）

石炭採掘事業を行う釧路コールマインは、2021年度より経済産業省の実証事業に参画し、石炭灰を利用したCO2炭酸塩鉱物化（採掘跡充てん）など、CCUS技術の実証試験を継続してきました。今回の実証試験では、ボイラ排ガスを前処理設備を通じてReCO2 STATIONに引き込み、CO2を高純度化します。回収したCO2は専用タンクに貯留し、同社のCCUS実証に活用されます。この実証を通じて、脱炭素技術の知見を蓄積し、地域の脱炭素化を先導します。さらに、当社は本取り組みにより、ReCO2 STATIONをはじめとするCO2回収・利用技術の提供を通じて、産業界の脱炭素化に貢献し、持続可能な社会の実現を目指します。

※1 CCUSとは、Carbon Capture, Utilization and Storage（CO2の回収・有効利用・貯留）の略称。

※2 CO2濃度10%の燃焼排ガスを原料とした際の設計値