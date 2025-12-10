【チーズガーデン】年末年始を彩る縁起物が描かれた華やかな限定パッケージ　『「迎春」御用邸チーズケーキ』『「迎春」焼菓子5種詰め合わせ』発売

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、2025年12月26日（金）より、年末年始を華やかに彩る『「迎春」御用邸チーズケーキ』と『「迎春」焼菓子5種詰め合わせ』を数量・期間限定で販売いたします。

今年一年ご愛顧いただきました感謝と新しい年が明るく幸せな一年になるように願いを込めて、山頂から麓にかけてゆったりと「八」の字を描くようにひろがる形などから縁起が良いとされる富士山や、厳しい冬にも変わらず青々とした姿を保ち、友情や不屈の精神の象徴として古くから崇められる「歳寒三友」と称される松、竹、梅などを配した華やかな限定パッケージです。年末年始の帰省土産やご挨拶の手土産などにふさわしい高級感のあるデザインです。

※画像はイメージです

ご家族やご親戚、ご友人と集まって、チーズガーデンのスイーツを囲んで和やかに語らうひと時をお過ごしください。

1994年の発売から30年以上の信頼の味を華やかに包んだ『「迎春」御用邸チーズケーキ』

『御用邸チーズケーキ』は、チーズガーデンで1番の人気を誇る、しっとりとした食感と濃厚な味わいのベイクドチーズケーキです。職人が生地の状態を見極め、１つ１つケーキの焼き加減や焼き色を確認するなど、職人の目と手で丁寧に作っています。保存料不使用でありながら、常温でのお持ち歩きが可能なため、ご自宅用や年末年始の帰省土産やご挨拶の手土産などにぴったりです。

＜商品概要＞

商品名：「迎春」御用邸チーズケーキ

販売価格：1,730 円（税込）

販売期間：2025 年12 月26 日（金）～2026 年1 月初旬（予定）

※数量限定パッケージのため、無くなり次第終了となります。

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

御用邸チーズケーキの食べ方アレンジ（5 つの温度帯アレンジ）

1、冷凍：冷凍庫で約3 時間。すっきりアイスチーズケーキ風に

2、冷蔵：冷蔵庫で約3 時間。生地が引き締まる、濃密チーズケーキ

3、常温：そのまま。なめらかな舌触りと、しっとり濃厚な味わい

4、温め：500w の電子レンジで約10 秒。スフレチーズケーキのようなふわっと軽い食感に

5、リベイク：1000w のトースターで約5 分。外はカリッと、中はトロっと食感

種類も味もさまざまな焼菓子を詰め合わせた『「迎春」焼菓子5種詰め合わせ』

チーズガーデン自慢の焼菓子5種を少しずつ一度にお楽しみいただける、この時期だけの限定セット『「迎春」焼菓子5種詰め合わせ』を販売いたします。2種類のチーズのコクとブラックペッパーのピリッとした辛さがクセになる『御用邸チーズクッキー』や、『御用邸チーズクッキー』に口どけの良いチョコレートをコーティングすることで甘さと塩味を同時にお楽しみいただける季節限定商品『御用邸ホワイトショコラチーズクッキー』『御用邸ミルクショコラチーズクッキー』、たっぷりの焦がしバターとハチミツを使用してふっくらと焼き上げた『フィナンシェ』、良質なバターを使用してザクザクと食べ応えのあるよう厚めに焼き上げた『ガレットチーズ』の全5種類のスイーツがお楽しみいただける贅沢なセットです。

※画像はイメージです

＜商品概要＞

商品名：「迎春」焼菓子5種詰め合わせ

販売価格：2,500円（税込）

販売期間：2025年12月26日（金）～2026年1月初旬（予定）

セット内容：御用邸チーズクッキー2枚／御用邸ホワイトショコラチーズクッキー2枚／御用邸ミルクショコラチーズクッキー2枚／フィナンシェ2個／ガレットチーズ2枚

※数量限定パッケージのため、無くなり次第終了となります。

※フィナンシェは、はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/