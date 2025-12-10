【展示会レポート】 「GTMF2025」に出展しました。｜マーケティングアソシエーション株式会社・HATME株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社

ゲームアプリ運営支援サービスを運営するマーケティングアソシエーション株式会社、ならびに子会社であるHATME株式会社（ともに本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当グループ）は、2025年11月20日（木）に大阪、11月25日（火）に東京で開催された「GTMF2025」に出展いたしました。ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。

＜開催概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/329_1_8fcd97c5496aef0217a975f2fbb7174c.jpg?v=202512100227 ]

開催20回目を迎える、ゲーム開発向けソリューションの総合イベント。

プロダクション現場で活用されているツールやミドルウェア、クラウドサービスを中心に、第一線で活躍する開発者・ベンダーが集まりました。会場では展示ブースやセッション、After Partyも実施され、最新の開発事例・運用ノウハウを共有する場となりました。

＜出展ブース＞

当グループのブースでは、ゲーム運営のトータルサポートサービス「ゲームアプリ運営支援サービス」をご紹介させていただきました。

当グループのブースは沢山のお客様にお立ち寄りいただき、大盛況の2日間となりました。

お越しいただいた皆様、誠にありがとうございました。

今後も展示会出展を通して、企業様の課題解決に繋がるサービスをご提供できる様努めて参ります。

出展レポートはこちら :https://note.com/preview/nf8fad0b82bb0?prev_access_key=9587ea43f3952a8378e76a5dd9b230f4&utm_source=251210ma_prtimes_tenjikairepo&utm_medium=press出展の様子をこちらでも詳しく紹介しています。

＜出展サービス＞

■「ゲームアプリ運営支援サービス」

ゲームの広告運用・SNS運用～顧客分析・お問い合わせ対応まで、ゲーム運営をトータルサポートするサービスです。100%正社員体制で、高品質なサポートを提供いたします。ユーザーからのお問い合わせ対応が忙しい・リリース時の短期間だけ広告配信をしたいといったお悩みがございましたら、ぜひ当グループにお任せください。

詳細を見る :https://ma-inc.jp/service/gamesupport_plus/lp/?utm_source=251210ma_prtimes_tenjikairepo&utm_medium=press

＜次回出展の予定＞

次回出展につきましては、未定となっています。

ご案内につきましては、弊社サイトに掲載いたしますのでご確認ください！

▼詳しくはこちら

https://ma-inc.jp/news/(https://ma-inc.jp/news/?utm_source=251210ma_prtimes_tenjikairepo&utm_medium=press)

＜会社概要＞

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター運営代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://ma-inc.jp/service/ec_saporoji_plus/lp/

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」：https://makasete-ec.jp/naruhodo/

■ゲームアプリ運営支援サービス：https://ma-inc.jp/service/gamesupport_plus/lp/