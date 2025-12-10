【タングラムスキーサーカス】12 月 20 日より 2025 - 2026ウィンターシーズン開幕

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

斑尾東急リゾート（長野県信濃町、統括総支配人：上地 古弥）が運営する「タングラムスキーサーカス」（以下「タングラム」）では、2025 年 12 月 20 日（土）より 2025 - 2026ウィンターシーズンの営業を開始予定です。

現在「東急リゾーツ＆ステイSMART CLUB」では、オンラインにてお得な前売りリフト券を販売しています。また、多彩なゲレンデバリエーションをはじめ、キッズパークやスノーラフティング、野尻湖や北信五岳を一望する「野尻湖テラス」など、今季も余すことなく雪山を楽しめるコンテンツを豊富に揃え、ウィンターリゾートの魅力をお届けしてまいります。

■たっぷり滑りたい人も、雪を気軽に楽しみたい人も遊べるタングラムスキーサーカス

タングラムスキーサーカスでは、豊富な積雪を誇るエリアならではのパウダースノー「Madapow（マダパウ）」を存分にお楽しみいただけます。ホテル直結のバリエーション豊かなゲレンデをはじめ、お子さまの雪山デビューにも最適なキッズパーク*、スリル満点のスノーラフティングやスノーモビル体験など多彩なアクティビティをご用意し、2025 年 12 月 20 日(土)にオープン予定です。

また、雄大な山々や野尻湖を一望する「野尻湖テラス」も同時に営業を開始します。テラスへは観光リフト（第 5 リフト）でアクセスでき、暖かく快適な屋内で雄大な景色を眺めながら、クラフトビールやドーナツなどをお召し上がりいただけます。スキーやスノーボードの合間はもちろん、ウィンタースポーツをされない方も気軽にリフトに乗ってお楽しみいただけます。

ゲレンデに隣接したホテルタングラム、ホテルハーヴェスト斑尾も 2025 年 12 月 12 日(金)から今冬の営業を開始いたします。雪と大自然が織りなすダイナミックなゲレンデと、温泉やこの土地ならではの食の体験とともに、誰もが笑顔になれる冬のひとときをお過ごしください。

*キッズパークは2025 年 12 月 13 日(土)オープン予定

■リフト券の購入はお得で便利な「東急リゾーツ＆ステイSMART CLUB」

タングラムスキーサーカスを利用する際は、リフト券の事前購入でお得＆楽々の「SMART CLUB（以下、本クラブ）」をぜひご活用ください。タングラムでは本クラブに登録すると、会員様限定の特別料金で「タングラムエリア限定券」をご購入いただけます。

今季からは従来のリフト券購入に加えて、スキー・スノーボード用レンタルやスクールのWEB申込・予約も本クラブにて 1 つの IDで利用可能となります。これにより予約時の面倒な手続きが緩和され、冬シーズンのご利用をよりスムーズなものへと進化させるとともに、ゲレンデでの体験が一段と便利でお得になります。また本クラブでは、スキー場やゴルフ場、ホテル*などの予約も可能。使えば使うほど、ウィンターシーズンからオフシーズンまで幅広い体験をお楽しみいただけます。

東急リゾーツ＆ステイSMART CLUB公式サイト：https://www.tokyu-rs.co.jp/smartclub/

*東急スノーリゾート、東急ゴルフリゾートでのご予約は一部施設を除く

「東急リゾーツ＆ステイSMART CLUB」会員限定特別割引リフト券

【販売期間】2025 年 10 月 1 日（水）～ 2026 年 3 月 29 日（日）予定*

【種 類】タングラムエリア限定券

【料 金】大人5,700 円（通常価格 7,000 円）／小学生 4,000 円（通常価格 4,700 円）

【購入方法】専用サイトからのオンライン購入

【専用URL】https://smartclub.tokyu-rs.co.jp/ski/ticket/4

※上記価格には保証金 500 円が含まれます。（リフト券返却時に返金いたします）

※斑尾全山共通券に変更ご希望の方はQRコード引き換えをせずにチケットセンター窓口までお越しください。

※斑尾全山共通券の販売は 2026 年 3 月 22 日（日）まで

※販売終了日は降雪状況等により前後する場合があります。その場合、公式HPでお知らせします。

＜リフト券ご利用方法＞

■「斑尾東急リゾート」施設概要

１.リフト券を購入すると、登録したメールアドレスに発券用QRコードが届きます２.発券機よりリフト券を受け取ったら直接リフト乗り場へ３.スキー・スノーボードを思いっきり楽しもう

長野県北部の斑尾山にある高原リゾート「タングラム」。泊まる・遊ぶ・滑る、が一つになった滞在型リゾートです。ホテル客室は全室40平方メートル 以上でゆったりとお過ごしいただけます。洋室の他、和室、和洋室、80平方メートル の特別室、ペットと泊まれるペット対応ルームや自転車と泊まれる自転車ルームなど、様々なルームタイプでお客様のニーズにお応えいたします。温泉大浴場には露天風呂やサウナを完備しており、1日の疲れをゆっくり癒していただけます。

【所在地】〒389-1302 長野県上水内郡信濃町古海 3575 - 8

【交 通】車 ：上信越自動車道信濃町ICより約 20 分（ 10 km）

電車：JR長野駅乗り換え、「しなの鉄道」黒姫駅からバスで約 25 分

【主要施設】タングラムスキーサーカス、斑尾東急ゴルフクラブ、野尻湖テラス、野尻湖ラウンジ、

ホテルタングラム、ホテルハーヴェスト斑尾、ドッグラン、レストラン

【公式URL】https://www.tangram.jp/