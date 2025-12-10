【GMO顧客満足度ランキング】ハイクラス・ミドルクラス転職の総合1位はJAC Recruitment【GMOリサーチ＆AI】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役：荻田 剛大）は、同社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」における、2025年の「ハイクラス・ミドルクラス転職」（※1）カテゴリのランキング結果を2025年12月10日（水）に公開しました。各サービス利用者が本当に満足しているハイクラス・ミドルクラス向け人材紹介サービスを明らかにする、同カテゴリの総合ランキングでは、JAC Recruitmentが1位に輝きました。

JAC Recruitmentは、求人の質に加えて、担当者の丁寧な対応やサポート、給与条件の交渉力が高く評価されました。また、外資系・グローバル企業の求人を多く扱っている点や、企業ごとに担当コンサルタントが付き、各企業のニーズに即した的確なサポートを受けられることも支持されています。

「GMO顧客満足度ランキング」では、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施しています。企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しており、情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

（※1）転職希望者と人材採用を考えている顧客企業双方に対して、それぞれの条件に合った就業先または人材を紹介するサービス。ただし、以下は対象外とする。

1）人材紹介の割合が著しく低いサービス

2）特定の職種・業種・ユーザー属性・年齢層・条件に特化したサービス ※年代別を除く

3）サーチ型ヘッドハンティングサービス

4）特定地域のみの求人を扱っているサービス

【調査概要】

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法：オンライン調査

・調査回答者数：837名

・ランクイン回答数：ランクイン企業の最低回答者数は50名以上

・調査期間：2025年9月3日～2025年10月17日

・調査対象：

‐性別：指定なし

‐年齢：20～69歳

‐地域：全国

‐条件：過去7年以内に人材紹介会社を利用して転職したことがあり、

決定時の年収が600万円以上の人。

・調査企業・サービス数：27（※2）

（※2）調査対象企業は、当社が独自に実施したデスクリサーチをもとに、利用者数が多いと考えられる企業・サービスを中心に選定しています。加えて、調査回答者による自由記述で挙げられた企業・サービスについても、一部を対象に含めています。

【ランキング結果】2025年「ハイクラス・ミドルクラス転職」カテゴリ

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/exec-jobs_2025/

■総合ランキング（上位3位）

「ハイクラス・ミドルクラス転職」カテゴリの総合ランキングでは、JAC Recruitmentが2位に10点以上の差をつけ、1位に輝きました。推奨理由としては、求人の質、担当者の丁寧な対応やサポート、給与条件の交渉力を支持する声が多く寄せられました。また、特筆すべき点として、外資系企業やグローバル企業の求人を多く扱っていることや、企業ごとに担当者が付いており、各企業のニーズや面接傾向などに関する知見をもってマッチングや面接対策を行ってくれる点を評価する声も多くみられました。

・「求人の質が高く、ハイレベルで高収入を目指せる求人が多い。いわゆるブラック企業と呼ばれるような会社はなく、真剣に高みを目指したいならこのサービスはとてもいいと思った。」（30代 男性）

・「かなり踏み込んで企業と交渉をしてくれて、面接のアドバイスなどをくれるので良いと思う。また、外資系に強いので、その道を目指す人には多くの紹介が期待できる。」（40代 男性）

・「担当者の対応が迅速かつ丁寧で、こちらの希望や条件を正確に把握した上で、最適な求人を複数提案していただけました。面接対策や書類添削のサポートも手厚く、不安を解消しながら安心して転職活動を進められたため、非常に満足度が高かったです。」（50代 男性）

・「企業ごとに担当者がいるため企業の性質や面接担当者の癖をしっかりと理解して対策できたので、かなり効率的に対策することができた。」（30代 女性）

2位のリクルートエージェントについては、求人の量と質、書類添削・面接対策などのサポートの手厚さを評価する声が多く寄せられました。

3位のdodaエージェントサービスについては、求人の量と質に加え、システム・サイトの使いやすさを評価する声が多く寄せられました。

※読みやすさのため、一部コメントに編集を加えています。

■項目別ランキング（上位3位）

項目別ランキングでは、「担当者の対応」「紹介求人の質」「企業に対する交渉力」の3項目でJAC Recruitmentが1位を獲得しました。また、「利用のしやすさ」ではリクルートエージェントが1位に輝きました。

ランキング結果の詳細、他カテゴリのランキングについてはGMO顧客満足度ランキングサイト(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/）にてご覧いただけます。

【利用実態データ】「ハイクラス・ミドルクラス転職」人材紹介サービス選びで重要視するポイント

ハイクラス・ミドルクラス層では、人材紹介サービス選びにおいて「紹介求人の質」（60.7%）や「担当者の対応」（55.1%）といった、転職成功に直結する要素が特に重要視されていることがわかります。

利用者は単なる求人紹介ではなく、自身のキャリアに最適化された提案や、安心して任せられる丁寧なサポートを求めており、人材紹介サービスには、より高度な専門性と伴走支援が期待されています。

【「GMO顧客満足度ランキング」について】

「GMO顧客満足度ランキング」は、GMOリサーチ&AIが、各業界・サービスの調査を実施し、その結果をもとにランキングを作成・公開するプラットフォームです。GMOリサーチ&AIが保有する国内最大級3,500万人以上（※3）のアンケートパネル（※4）を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングを公表しています。

同ランキング評価に基づく「GMO顧客満足度ランキング」称号を通じて、企業のブランド価値の向上と、消費者のサービス・商品選択を支援する信頼性の高い情報を提供します。

GMO顧客満足度ランキングが設定する商標ロゴのご利用については、問い合わせフォーム(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/）よりお問い合わせください。

また、GMO顧客満足度ランキングのXアカウント(https://x.com/rank_cs_gmora)（URL：https://x.com/rank_cs_gmora）では、プレスリリースで扱っていないカテゴリのランキング情報についても発信しています。ぜひご覧ください。

（※3）2025年8月時点

（※4）パネルとは、アンケート協力の承諾を得ている生活者の集合体

【GMOリサーチ&AI株式会社について】

GMOリサーチ&AIは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

世界130以上（※5）の国と地域で消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワークとAI技術を活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。

（※5）2025年8月時点 提携パネルを含む

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

