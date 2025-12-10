かわいい！たのしい！おもしろい！女子小学生のための単行本レーベル「野いちごぽっぷ」が12月10日(水）発売！！

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「ベリーズカフェ」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は『野いちごぽっぷ』の新刊を2025年12月10日（水）より全国書店にて発売開始いたします。

■野いちごぽっぷ新刊情報 https://www.no-ichigo.jp/junior/schedule#pop-new(https://www.no-ichigo.jp/junior/schedule#pop-new)

『おかしの国のプリンセスとひみつのゆめふわカップケーキ【マジカル★パティシエールシリーズ】』

著者：永良サチ、イラストレーター：くずもち

価格：1,430円（本体1,300円＋税10％）、ISBN：978-4-8137-9549-0

【あらすじ】「みんなを幸せにするおかしを作ろう！」おかし作りが大好きな女の子・いちごと、おかしの国のプリンセス・シュガー。ふたりがやってきたのはかわいいスイーツがいっぱいのラブフェス！魔法のおかしレシピを求めて、ふわふわのマシュマロうさぎ・モココのお店をお手伝いすることに!?

カラーイラストたっぷりのお話を楽しんだり、おそろいコーデを探す論理パズルに挑戦したり…繰り返し楽しめるゲーム付きブック！

＊ワクワクの付録ページ＊ ＊全ページなぞなぞクイズ＊ ＊いちご＆シュガーのしおり＊

『かいとうプリンセスとまじょっこシャリー』

著者：岩長咲耶、イラストレーター：囚

価格：1,430円（本体1,300円＋税10％）、ISBN：978-4-8137-9550-6

【あらすじ】【せいぎのみかた、かいとうプリンセスにおまかせっ☆】ハートフル王国のアンジェ姫はもうすぐ誕生日。だけど、前日にたいせつなガラスのくつを盗まれちゃった!? 白ねこ・ジャンの魔法で、アンジェはせいぎのみかた・かいとうプリンセスに大変身！ドロボーが残したてがかりを頼りにたどり着いたのは、ふしぎな魔女のおやしき。そこにいたのは、魔法がちょっぴり苦手なみならい魔女のシャリーで…。プリンセス×魔女の心ときめく冒険＆友情ストーリー！ひとりで読んだり、ともだちといっしょになぞなぞをといたり、何度でも遊べる大満足の1冊！かわいいイラストがたくさん！最後まで楽しく読み切れる☆

＊物語と一緒に楽しめる【毎ページになぞなぞクイズ】

＊【めいろ】【まちがいさがし】【クロスワードパズル】など、たのしいゲームがいっぱい！

＊すべての漢字にフリガナ付きで、ひとり読みデビューにぴったり！！

『プリンセスとやってみよう！１冊まるごとあそぶっく』

著者：野いちご書籍編集部

価格：1,100円（本体1,000円＋税10％）、ISBN：978-4-8137-9531-5

【あらすじ】プリンセスの世界へようこそ☆この本には、たのしいあそびがいっぱい。

【まちがいさがし】【絵さがし】【めいろ】【ことば遊び】【ぬりえ】【ろんりパズル】【クロスワード】【おてがみ練習】【なぞなぞ】など盛りだくさん9ジャンル！ やってみたい！と思ったページから、好きなようにあそんでみよう！ひとりでも、おともだちといっしょにチャレンジしてもOKだよ☆

＊プリンセスやユニコーン、マーメイドなどかわいいイラストがたくさん！

＊ぬりえはダウンロードもできる！

＊9ジャンルもあるから、あきずに楽しめる！

