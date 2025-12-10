【なか卯】鴨の旨みが詰まった、風味豊かなそばをどうぞ。なか卯が年越しにぴったりの「鴨そば」を今年も発売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月17日（水）AM11:00より、年越しの時期の定番商品「鴨そば」を販売します。

「鴨そば」は、鴨肉を使った3種類のトッピングと、鴨のコクと旨みが溶け込んだつゆで、鴨の味わいを存分にご堪能いただける商品です。

鴨を様々な形で味わえるよう、トッピングには身の締まったむね肉、柔らかなもも肉、旨みが詰まった肉団子の3種類を使用しています。青ねぎとふんわりジューシーな“おあげ”を添え、具沢山で食べ応えのある一品に仕上げました。旬の柚子の爽やかな風味が鴨の旨みを引き立てる、寒い季節にぴったりの風味豊かなそばをお楽しみいただけます。「鴨うどん」もご用意していますので、お好みに合わせてお選びください。

なか卯のそばやうどんは、お持ち帰りが可能です。麺とつゆを別々に盛り付けており、電子レンジでそのまま温めてお召し上がりいただけます。

年末年始はぜひお近くのなか卯の店舗やご家庭で、なか卯の「鴨そば」をお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/872_1_8c130f681a087247bc3c423e6ae5caec.jpg?v=202512100256 ]

※ 価格は全て税込です。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 445店舗で販売予定です。（12月10日時点）