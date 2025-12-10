年末年始限定　口福堂の 『干支いちご大福』 登場！　ゆく年くる年をテーマにした、巳(み)年と午(うま)年モチーフの縁起物

株式会社柿安本店

明治4年（1871年）牛鍋店として創業以来、150余年の歴史を誇る肉の老舗、株式会社

柿安本店（本社：三重県桑名市／代表取締役社長：赤塚保正、以下：柿安）の和菓子ブランド

「口福堂」は、フルーツ大福の中でも最も人気の高いいちご大福から、今年一年の感謝とともに、新年への幸福を願う思いを込めて『干支いちご大福（巳）』と『干支いちご大福（午）』を販売いたします。

愛嬌たっぷり！ 巳年と午年モチーフの縁起の良い『干支いちご大福』が登場

干支いちご大福イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/118723/table/39_1_7934fff9ed1e6b08b8e06c7b7dc6ff9a.jpg?v=202512100256 ]

『干支いちご大福』は、ゆく年とくる年の干支をモチーフにした縁起の良いいちご大福です。2025年を締めくくる年末には、羊羹で作った可愛らしいピンクの舌がのぞく『干支いちご大福（巳）』が、2026年の晴れやかなお正月には、つぶらな瞳や耳を表現した『干支いちご大福（午）』が期間限定で登場いたします。

また、見た目だけでなく味にも徹底的にこだわり、丁寧に練り上げたふんわり柔らかなお餅で、こだわりのこし餡を包んでおります。甘さ控えめで、小豆の風味が感じられると人気のこし餡は、自社工場で口どけ滑らかに炊き上げています。

さらに『干支いちご大福（午）』はチョコバージョンもご用意。ココアを練り込んだお餅で、白餡とチョコをブレンドしたチョコ餡を包み、甘酸っぱいいちごと相性良く仕上げております。

そのほか、赤い目と羊羹で作った耳が愛らしい『雪うさぎいちご大福』など、年末年始に特別ないちご大福が続々と登場いたします。

ご家族やご友人、大切な方と過ごすひとときはもちろん、この一年の感謝を込めた贈り物やお年賀に、愛嬌たっぷりな縁起物として口福堂の『干支いちご大福』や限定いちご大福をお役立てください。

年末年始に向けた期間限定和菓子が続々登場！

口福堂では年末年始に特別な和菓子をご用意しております。ご家族、ご友人、大切な方との団欒に、この時期にしか登場しない商品をお楽しみください。

※店舗によって取り扱いがない場合や、販売期間がことなる場合がございます。

口福堂の福袋で運試し！ 『プレミアム口福パス』が入っていれば対象商品が“半額”に

『みかん大福』（税込648円／1個） 販売期間：12/6（土）・7（日）、12/13（土）・14（日）、12/20（土）～1/3（土）『新いちご大福 極』（税込594円／1個）販売期間：12/20（土）～『栗きんとんいちご大福』（税込464円／1個）販売期間：12/26（金）～1/3（土）

毎年ご好評いただいている口福堂の『福袋』が2026年も登場いたします。

今回の目玉は、2026年1月末までの期間中、対象商品（※1）が10％OFFになる『口福パス』が2枚入っており、ご家族やご友人とシェアしていただけます。さらに『プレミアム口福パス』（※2）が当たれば対象商品（※1）が“半額”に！

そのほか、午年をモチーフにした可愛らしいデザインの『干支どら焼』が6個、『干支せんべい』が4枚入っており、大変お値打ちな内容となっております。

（※1）コラボレーション商品は対象外／（※2）「プレミアム口福パス」はランダムに入っております。当たった場合は、2枚中1枚、もしくは2枚とも該当する場合がございます。（使用期間：2026年1月末まで）

口福堂の『福袋』（税込1,800円／1袋）、販売期間：12/26（金）～1/3（土）口福堂の『口福パス』イメージ

※画像はイメージです。※売切れ次第終了となります。※店舗により販売期間や内容、価格が異なる場合がございます。