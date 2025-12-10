河淳株式会社は、経済産業省が実施する「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」に採択されました。

河淳株式会社イメージパース

この度、河淳株式会社（本社：東京都中央区日本橋浜町3-15-1、代表取締役社長：河崎淳三郎）は、経済産業省が実施する「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」に採択されましたのでお知らせいたします。

（公表日：2025年12月1日）

■採択事業の概要

本事業は、当社のものづくり基盤の強化とサプライチェーン全体の最適化を目的として、栃木県今市テクニカルセンターを中心とした物流の自動化・省人化設備への投資を実施するものです。

投資規模は約70億円を予定しており、KEYUCA事業における店舗増や事業拡大に対応できる次世代型物流体制の構築を目指します。

■事業計画名

「店舗増による事業拡大と成長を支える次世代物流改革」

■賃上げ目標

当社は、本補助事業の実施を通じて、従業員の処遇改善と持続的な賃上げを推進し、

事業計画期間終了年度までに、補助事業に関わる従業員の１人あたり給与支給総額を平均6％引き上げることを目標としております。

■補助事業実施場所

栃木県日光市木和田島内

■今後の取り組み

今回の採択を契機に、技術革新・デジタル活用・グローバル連携を軸に、

社会課題の解決と付加価値創出を両立させる「人と技術が共に成長する企業」を目指してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

河淳株式会社 取締役 川原 康男

お問い合わせフォーム：https://www.kawajun.co.jp/contact/

TEL：03-3665-1921

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、 ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp