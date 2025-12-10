「SPRING VALLEY BREWERY」ブランドリニューアル

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」をリニューアルします。「SPRING VALLEY BREWERY JAPANエール 香（以下、JAPANエール 香）」（350ml缶・500ml缶・Tap Marche（タップ・マルシェ））は中味・パッケージともに12月中旬製造品より全国で順次リニューアルします。また、「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」と「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」も同時期よりパッケージを順次リニューアルします。※1また、会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」と直営店の「スプリングバレーブルワリー東京・京都」では2026年2月製造品より、順次切り替えます。※2

※1 「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」と「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」のパッケージリニューアルについて、「Tap Marche（タップ・マルシェ）」の変更はございません。「キリン ホームタップ」はラベルが対象です。

※2 変更の時期は前後する可能性がございます。

お客様にとってクラフトビールがより身近な存在となり、ビールの魅力を広げ、人生の楽しみを広げる一助となるため、当社は2025年3月に大規模リブランディングを行いました。「SPRING VALLEY BREWERY」がもつ、「新しいおいしさ」や「品質へのこだわり」に対して好評をいただき、多くのお客様に手に取っていただきました。今後も「SPRING VALLEY BREWERY」は愚直で純粋なビール愛で、「ビールを楽しくする」ブルワリーとしてお客様との多様な接点を創出し、ワクワクするおいしさ体験を届けていきます。来春、「SPRING VALLEY BREWERY」ブランドのリニューアルを通じて、ビールの新しいおいしさ・楽しみ方を提案します。

中味をリニューアルする「JAPANエール 香」は、「日本人に合う本当においしいビール」というコンセプトの下、2023年10月に発売しました。海外産ホップに加え、当社が品種開発した2種の日本産ホップ「MURAKAMI SEVEN（以下、ムラカミセブン）」、「IBUKI（イブキ）」を一部使用し、クラフトビールの魅力である“香り”にこだわって造られています。「ムラカミセブン」は、ホップ技術者・村上敦司氏が育種した「奇跡の日本産ホップ」と呼ばれる希少な日本産ホップで「繊細で爽やかな和柑橘のような香り」が特長です。試験畑で植えられた順番の「7」と開発者の「村上」から、「ムラカミセブン」と名付けられました。開発当時のホップに対する価値は、“苦み”や“コスト”に重きが置かれており、“香り”が特長であるのちの「ムラカミセブン」は、一度は廃棄候補となりましたが、村上氏が愚直に栽培を継続し、東日本大震災を契機に「東北の作物」として再評価されました。また、作業負荷が少なく収穫量が多いことから、高齢化が進む日本産ホップ農家にとって、未来のホップ産業に貢献する品種として期待されています。現在は、缶のクラフトビールとして唯一「JAPANエール 香」に使用され※3、日本中にその魅力を広げています。

※3 キリンビール調べ（2025年11月時点）

本リニューアルでは「JAPANエール 香」への「ムラカミセブン」の使用量を増やし、海外産ホップ「ブラボー」のホップ添加タイミングを調整することで華やかな香りの良さは維持しつつ、苦味や後渋味を抑えたすっきりとした味わいを強化しました。また、パッケージは3品それぞれの独自価値をお伝えできるよう色味を調整し、マット素材を採用することで品質感のある仕様に変更をしています。今後も、「ビールはストーリーと香りを知ると、もっと楽しくなる」というワクワクするおいしさ体験を広げていきます。

当社は、本リニューアルとともに、国内ブルワリーとの共同取り組み、飲食店・量販店での展開、各種イベントなどを通じてお客様とクラフトビールとの接点を創出し、従来のクラフトビールファンだけでなく、クラフトビールをまだ経験したことのないお客様にも体験をいただくことで、次の時代のビールカルチャーの創造に貢献します。



【リニューアル概要】 ●パッケージ

3品の個性がより伝わるよう色味を調整し、マット素材を使用することで品質感を高めたデザインに進化させました。裏面には一目でわかる“おいしさチャート”を採用しました。「JAPANエール 香」には正面に「MURAKAMI SEVEN」一部使用を訴求するアイコンを記載しています。

●味わい

１.「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」

口に広がる麦のうまみとホップの上品な香り。豊潤なのに、すっきりとした綺麗な後味のインディアペールラガーです。

２.「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」

きめ細かなふわとろの泡と、華やかな香り。シルクのような上質でまろやかな口当たりのホワイトエールです。

３.「SPRING VALLEY BREWERY JAPANエール 香」

奇跡の日本産ホップ「ムラカミセブン」を一部使用した、爽やかな和柑橘のような香り。心地よい苦味とすっきりとした後味のペールエールです。

【表面】 【裏面】

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。



-記-

1．商品名 １.「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」

２.「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」

３.「SPRING VALLEY BREWERY JAPANエール 香」

2．発売日 2025年12月中旬製造品より順次切り替え

3．発売地域 全国

4．容量／容器 350ml缶・500ml缶

3Lペットボトル(Tap Marche)/12月中旬製造品より順次切り替え

1Lペットボトル（キリン ホームタップ）/26年2月お届け分より順次切り替え

15L樽（スプリングバレーブルワリー直営店）/26年2月製造品より順次切り替え

5．価格 希望小売価格（税抜き） 350ml缶：245円 500ml缶：325円

6．アルコール分 １.6％２.5.5％３.6％

7．純アルコール量 １.350ml缶：16.8ｇ 500ml缶：24ｇ

２.350ml缶：15.4ｇ 500ml缶：22ｇ

３.350ml缶：16.8ｇ 500ml缶：24ｇ

8．製造工場 １.キリンビール 横浜工場、滋賀工場（予定）

２.キリンビール 取手工場、滋賀工場（予定）

３.キリンビール 取手工場、滋賀工場（予定）