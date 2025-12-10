ターキッシュ エアラインズ、LINE公式アカウントを開設

Turkish Airlines

就航国数世界No.1のターキッシュ エアラインズはこのたび、日本語での情報発信強化を目的にメッセージアプリ「LINE」にて公式アカウントを開設いたしました。

LINE公式アカウントでは、ターキッシュ エアラインズの最新キャンペーン情報や旅先のインスピレーション、人気就航都市の壁紙配信など、旅好きの皆さまに役立つコンテンツをお届けしてまいります。また、LINE限定のプレゼントキャンペーンも今後多数予定しております。

＜開設記念キャンペーン＞

2025年12月10日（水）～12月31日（水）の期間中に、ターキッシュ エアラインズのLINE公式アカウントを友だち追加していただいた方全員に、LINE限定プロモーションコードをプレゼントいたします。

こちらのプロモーションコードをご利用いただくことで、日本から131か国・355都市に広がるターキッシュ エアラインズの全ての目的地へのエコノミークラス航空券が、最大15%オフでご購入いただけます。

さらに、友だち追加後、キャンペーンにご応募いただいた方の中から抽選で、以下の豪華賞品をプレゼントいたします：

- ターキッシュ エアラインズ エコノミークラス 日本発トルコ往復航空券（1組2名様）

- ターキッシュ エアラインズ オリジナルグッズ（10名様）

今後もターキッシュ エアラインズは、LINE上での機能やサービス、情報発信を拡充させ、今まで以上に世界への冒険をより身近なものに感じて頂けるコミュニケーションを充実させてまいります。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、514機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界131ヶ国355空港、国際線302路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com/

＊2014年2月よりトルコ航空は、「ターキッシュ エアラインズ」へと名称変更しました。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。