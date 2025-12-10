ＮＸグループ、「SEMICON Japan 2025」に出展

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

ＮＸグループは、12月17日 (水)～19日 (金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」に出展いたします。

（出展ブースイメージ）

「SEMICON Japan」は、半導体製造装置、材料、設計ソフトウェアなど、エレクトロニクス製造サプライチェーンに関する最新技術が一堂に会する、国内最大級の半導体展示会です。前回は10万人以上が来場し、第49回となる今回は12万人の来場が見込まれています。

ＮＸグループは、「ＮＸグループ経営計画2028」において、半導体関連産業を重点産業に位置付けています。このたび、より多くのお客様に半導体産業に向けたＮＸグループの実績とノウハウをご紹介するため、NIPPON EXPRESSホールディングス、日本通運、ＮＸ商事、日通NECロジスティクスの4社共同で出展いたします。本展示会を通じて、お客様や関連機関との関係を強化し、半導体サプライチェーンに向けた取り組みを一層加速してまいります。

【開催概要】

■展示会名 ：SEMICON Japan 2025

■会期 ：2025年12月17日（水）～19日（金）

■開場時間 ：10時～17時

■会場 ：東京ビッグサイト 西ホール3～4

■ブース ：西3～4ホール W3259

■参加方法 ：下記ウェブサイト「来場登録」から申し込み

URL：https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register

【展示内容】

■半導体サプライチェーンに向けたEnd to Endロジスティクスソリューション

半導体工場建設時から最終製品の流通販売に至るまで、サプライチェーン上の課題を解決するＮＸグループならではのロジスティクスソリューションを紹介

■半導体に適したインフラ調査

インドのロードサーベイを独自に実施し、インドにおける独自のアプリを活用した半導体インフラ調査の取り組みを紹介

■防振輸送ソリューション【ＮＸ商事】

ＮＸグループが提供する防振輸送サービス「Logivision」を支える様々な防振技術を紹介

独自技術の「ダンピングコイルばね」で輸送中の振動・衝撃を軽減する「防振パレット」、構内搬送での振動・衝撃を軽減する「防振キャスター」、防振輸送×積載効率の向上を実現する「防振スリーブボックス」を展示

■半導体・電子部品特化型倉庫「千葉ロジスティクスセンター」【日通NECロジスティクス】

半導体・電子部品産業に特化し、これまで培ってきたノウハウと業務マネジメント体制のもと提供する、高度で幅広いロジスティクスサービスを紹介

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。