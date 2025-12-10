東北公益文科大学は令和８年４月から公立大学として生まれ変わります！　～公立大学法人東北公益文科大学の設立が認可～

山形県

山形県及び庄内広域行政組合（構成団体：鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町）が申請を行っていた公立大学法人東北公益文科大学の設立について、令和７年12月９日付けで総務大臣及び文部科学大臣から認可されました。

東北公益文科大学（以下、公益大）は、令和８年４月から公立大学として生まれ変わります。

■公益大とは

山形県庄内地域に位置する公益大は、平成13年４月に公設民営方式で開学した私立大学です。日本で唯一の「公益学部」があり、経済・経営、政策、地域福祉、観光・まちづくり、メディア情報の５つのコースを設け、単一の学問分野では解決が難しい現代社会の課題を「公益」の視点から捉え直し、様々な学問分野を結び付けて解決する人材の育成に取り組んでいます。

また、令和８年４月には、国際学部国際コミュニケーション学科を開設し、地域社会の国際化やグローバル社会の持続可能な発展に貢献する人材の育成にも取り組んでいきます。



■公益大の公立化について

公益大は、地域に根差した大学として多くの人材を輩出し、卒業生は、県内外の様々なところで活躍しています。

社会や地域を取り巻く環境が変化する中、より魅力的で特色のある大学として、地域に必要とされる人材を育成し、輩出していくため、県、庄内地域２市３町、学校法人東北公益文科大学は、令和８年４月の公立化を目指すことで基本合意しました。

県、庄内地域２市３町、学校法人東北公益文科大学では、公立大学法人設立準備委員会を設置し、公益大の公立化と機能強化について検討を重ね、今年９月、国に公立大学法人東北公益文科大学の設立認可申請を行い、12月９日付けで総務大臣及び文部科学大臣から認可されました。

公立化に関する情報（公益大ＨＰ）

https://www.koeki-u.ac.jp/2026_koritsuka_lp/

公立化及び機能強化に関する経緯（山形県ＨＰ）

https://www.pref.yamagata.jp/020023/bunkyo/kyoiku/gakkoukyouiku/daigaku/kouekidai/kourituka_kinoukyouka.html

■公益大の機能強化について

公益大では、公立大学法人設立準備委員会が決定した「東北公益文科大学 機能強化の基本方針」を踏まえ、これまで以上に地元産業界や自治体と連携しながら、地域と共に未来を切り拓く公立大学として、機能強化の取組を進めていきます。

１.学問分野を越えた地域課題への取組

・地域で活躍できるデジタル人材を育成するデータサイエンス教育の充実

・新たな価値や仕組みを構築し実行するアントレプレナーシップ教育の充実

２.地域を活性化する人材の育成強化

・食文化など地域固有の歴史・文化の魅力を学び発信する人材の育成

・環境の視点から地域課題の解決や持続可能な社会の構築に取り組む人材の育成

３.地域との連携、地域への還元

・地域の課題解決に向けた産学官連携プラットフォームの創設

・地元定着率の向上に向けた、地元産業界・自治体との連携による学生のキャリア

形成に関する支援体制の強化

機能強化の基本方針（山形県ＨＰ）

https://www.pref.yamagata.jp/documents/31550/kinoukyoukanokihonhousin.pdf

■国際学部（令和８年４月開設）の特色について

公益大では、令和８年４月の公立化とともに、国際学部国際コミュニケーション学科を開設し、特色ある教育内容により、異文化や自国文化への見識を深め、地域社会の国際化やグローバル社会の発展に貢献する人材を育成していきます。

１.徹底した英語教育

・英語に関する科目を４年間履修可能

・専門科目の約80％は英語または英語＋日本語で開講

２.２年次に全員が英語圏に留学

・留学先は複数の国・大学から選択

・期間は短期（３週間程度）、中期（３か月程度）より選択

・２年次の英語圏への留学を義務化するため、その費用の一部を大学が負担

ア）短期留学 留学費用の２分の１または30万円のどちらか低い額

イ）中期留学 以下の（ａ）及び(ｂ)の額を支援

(ａ)留学費用の２分の１または45万円のどちらか低い額

(ｂ)公益大に納入した授業料のうち留学期間相当分の額

３.多文化共生コーディネーターの養成

・外国人住民の生活課題やニーズを理解し、制度や資源とつなげて支援する地域の専門人材を

山形県と連携して養成

４.中学・高校の英語教員免許の取得が可能（課程認定申請中）

※ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期等が変更となる可能性

があります。

国際学部に関する情報（公益大ＨＰ）

https://www.koeki-u.ac.jp/academics/kokusai_gakubu.html

■今後の入学者選抜の日程について

2026年度入学者選抜では、総合型選抜、学校推薦型選抜は終了しましたが、一般選抜を以下の日程で実施します。

１.一般選抜（前期）個別学力検査型

・出願期間：令和８年１月13日（火）～１月26日（月）

・試験日 ：令和８年２月６日（金）

・合格発表：令和８年２月18日（水）

２.一般選抜（前期）共通テスト利用型 ※個別学力検査は課さない

・出願期間：令和８年１月13日（火）～１月29日（木）

・合格発表：令和８年２月18日（水）

３.一般選抜（後期）共通テスト利用型 ※個別学力検査は課さない

・出願期間：令和８年２月24日（火）～３月５日（木）

・合格発表：令和８年３月13日（金）

2026年度入学者選抜概要（公益大ＨＰ）

https://www.koeki-u.ac.jp/admissions/entrance-examination-outline/index.html