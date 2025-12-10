轟 悠(藏人)展　～奇跡の瞬き～

株式会社高島屋

■会 場： 京都高島屋S.C.（百貨店）6階美術画廊 （京都市下京区）

■会 期 ： 202６年１月１４日(水)～１９日(月) 〔6日間〕

■営業時間 ： 10：00～20：00

※1月14日(水)の入場整理券配布のご案内は京都高島屋HPをご覧ください。

元宝塚歌劇団 轟 悠の関西初の作品展を京都高島屋S.C.（百貨店）６階美術画廊にて開催いたします。

歴史を重んじ今を守り続ける京都。かつて演じた日本ものの題材と重なり合い、美しさ、強さ、優しさの織り込まれたポーリングアートの不思議な癒し、エネルギーの魅力が融合された作品をぜひご高覧ください。

「奇跡の宴」 （53.0×33.3ｃｍ）

【作家コメント】 轟 悠（藏人） ／ Yū Todoroki （Kulodo）

京都高島屋美術画廊にて、関西初の個展をさせていただきます。

日々の中で奇跡のまばたく瞬間と、限りない不思議な美しさの偶然性を生みだすポーリングアートの世界を、キャンバスの上で表現いたしました。 轟 悠（藏人）

轟 悠（藏人） Yū Todoroki (Kulodo) プロフィール

1985年 宝塚歌劇団 入団。（芸名：轟 悠）

花組公演「愛あれば命は永遠に」にて初舞台。月組に配属。

1988年 雪組に組替え。

1989年 新人公演にて主役を務める 。

1992年 宝塚バウホールにて主演を務める 。

1997年 雪組公演「真夜中のゴースト」「レ・シェルバン」にてトップ就任。

2000年 第５5 回 文化庁芸術祭/ 演劇 部門 優秀賞 受賞。

2002年 雪組より専科へ移籍。その後退団 まで各組にて主演を務める 。

同年 第28回 菊田 一夫演劇賞/ 演劇賞 受賞。

同年 第12回 日本映画批評家大賞/ ミュージカル 大賞。

2003年 宝塚歌劇団 理事に就任。

2003年 第１回 轟悠 個展 「心の旅」 田崎真珠銀座店 ホテル阪急インターナショナル

2004年 第２回 轟悠 個展 「心の旅」 田崎真珠銀座店 ホテル阪急インターナショナル

2007年 第３回 轟悠 個展 「心の旅」 田崎真珠銀座店 ホテル阪急インターナショナル

2008年 第４回 轟悠 個展 「心の旅」 パレスホテル ホテル阪急インターナショナル

2010年 第５回 轟悠 個展 「心の旅」 ホテルグランドパレス 宝塚ホテル

2016年 第６回 轟悠 個展 「心の旅」 第一ホテル東京 ホテル阪急インターナショナル

2017年 第24回 読売演劇大賞/ 優秀女優賞 受賞。

2020年 宝塚歌劇団 特別顧問に就任。

2021年 宝塚歌劇団 退団。

2023年 「ごあいさつ展」伊勢丹新宿店にてアート展開催。

2024年 「轟悠（藏人）展」―とき放つトリコロールに愛のすがた―

日本橋高島屋S.C.本館美術画廊にて個展開催。

2025年 「轟悠（藏人）展」―希望の色に輝く響きー 伊勢丹新宿店アートギャラリーにて個展開催。

【作品の一例】 新作のポーリングアート約 60点を展示・販売いたします。

「花鳥風月の奇跡」 （100.0×65.2ｃｍ）

「語り始める奇跡」 （45.5×65.2ｃｍ）

「めぐり逢えた奇跡」 （80.3×53.0ｃｍ）

「ただ一筋の道」 （41.0×60.6ｃｍ）

「希望に変える奇跡」 （60.６×41.0ｃｍ）

「奇跡の明日を見つめて」 (53.0×33.0ｃｍ）

～横尾忠則氏からのメッセージ～

藏人さん、びっくりです。東京展とガラリ変わって力強くなりました。作品がまるでかつての轟悠時代の宝塚歌劇団の舞台のように、いや、それ以上にダイナミックに、画面の中で踊りまくっています。

そして絵に新しい振り付けが加わりましたね。この次も、その次も、もっともっと変わる予感に満ちています。

この調子でわが道を暴走して下さい。

絵での交通違反は誰もとがめません。大歓迎です。でも無理はしないでネ。 横尾忠則