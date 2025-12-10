〈賞金総額３０万円〉商店街PR動画コンテスト 作品募集中！
福岡県北九州市（北九州市役所）
商店街PR動画コンテスト たくさんの方のご参加、お待ちしています！
日頃なにげなく歩き、買い物をしている商店街。
専用サイト :
https://kitaq-shotengai.com
北九州市では、北九州市内の商店街の魅力を伝える、1分以内のPR動画を募集する「商店街 PR動画コンテスト(https://kitaq-shotengai.com/)」を開催しています。賞金総額は３０万円！皆様のご参加をお待ちしています。
商店街の魅力をPRするための1分以内の動画を募集
そこには人とのふれあいや交流など、身近で温かな魅力に溢れています。
でも、まだ誰も気づいていない未知の魅力もありそう。
身近にある魅力と、これから出会う未知なる魅力。
あなたの視点・感性で切り撮った「北九州の商店街に行ってみたくなる動画」をお待ちしています！
コンテスト日程
動画募集
令和７年１１月 4日（火）～ 令和７年１２月２５日（木）
Web投票
令和７年１１月 ４日（火）～ 令和８年 １月１３日（火）
審査会・表彰式
令和８年 ２月１１日（水・祝） １４時～１６時
（会場：J:COM北九州芸術劇場中劇場 小倉北区室町一丁目1-1-11）
募集要項・応募方法
詳細は、下記専用サイトからご確認いただけます。
皆様の視点・感性で切り撮った「北九州市の商店街に行ってみたくなる動画」をお待ちしています！
協賛募集のお知らせ
本コンテストでは市内企業・団体の皆様からの協賛を募っています。
「地域の商店街を応援したい！」という方は、下記連絡先までご連絡ください。
商店街PR動画コンテスト実行委員会事務局 093-582-2050