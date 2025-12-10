〈賞金総額３０万円〉商店街PR動画コンテスト　作品募集中！

写真拡大 (全3枚)

福岡県北九州市（北九州市役所）



商店街PR動画コンテスト　たくさんの方のご参加、お待ちしています！

北九州市では、北九州市内の商店街の魅力を伝える、1分以内のPR動画を募集する「商店街 PR動画コンテスト(https://kitaq-shotengai.com/)」を開催しています。賞金総額は３０万円皆様のご参加をお待ちしています。


商店街の魅力をPRするための1分以内の動画を募集


日頃なにげなく歩き、買い物をしている商店街。
そこには人とのふれあいや交流など、身近で温かな魅力に溢れています。
でも、まだ誰も気づいていない未知の魅力もありそう。
身近にある魅力と、これから出会う未知なる魅力。
あなたの視点・感性で切り撮った「北九州の商店街に行ってみたくなる動画」をお待ちしています！


コンテスト日程


動画募集

令和７年１１月　4日（火）～ 令和７年１２月２５日（木）


Web投票

令和７年１１月　４日（火）～ 令和８年　１月１３日（火）


審査会・表彰式

令和８年　２月１１日（水・祝）　１４時～１６時


（会場：J:COM北九州芸術劇場中劇場　小倉北区室町一丁目1-1-11）


募集要項・応募方法


詳細は、下記専用サイトからご確認いただけます。


専用サイト :
https://kitaq-shotengai.com

皆様の視点・感性で切り撮った「北九州市の商店街に行ってみたくなる動画」をお待ちしています！


協賛募集のお知らせ


本コンテストでは市内企業・団体の皆様からの協賛を募っています。


「地域の商店街を応援したい！」という方は、下記連絡先までご連絡ください。


商店街PR動画コンテスト実行委員会事務局　093-582-2050