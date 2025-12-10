【リーガロイヤルホテル小倉】早い時間がお得に！「バーテンダーこだわりの一杯を味わう」ROYAL HOUR～カクテルフェスティバル～

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル小倉（北九州市小倉北区浅野：総支配人 棟安 正人）では、1階メインバー「セラーバー」にて、2026年1月1日（木・祝）より「ROYAL HOUR～カクテルフェスティバル～」を販売いたします。本プランは、ホテルバーをもっと身近に感じてほしいという想いから、17時から2時間限定で生のフルーツを使ったフレッシュフルーツカクテルを含む全40種を通常価格よりもリーズナブルにご提供いたします。彩り豊かなカクテルとともに、至福のひとときをお愉しみいただけます。

日頃よりご好評いただいているカシスソーダやモスコミュールなどの定番カクテルを中心に、きめ細かな泡立ちが特徴の生ビール、ソムリエが厳選したグラスワイン、グラスシャンパン、フレッシュフルーツカクテル、そしてノンアルコールカクテルなど多彩に取り揃えております。

中でも継続的に高い支持をいただいている「ジントニック」は、ジンをベースにトニックウォーターとライムを合わせ、シンプルながらも奥行きのあるカクテルです。爽やかな香りとほのかな甘み、そしてキレのある後味が、世代を問わず多くのお客様に愛されています。このカクテルは、ライム果汁のみを繊細に抽出するために力強く絞りすぎず、酸味と渋みを見極めることで味のバランスを整えます。グラスに絞った果汁と氷を満たし、冷えたジン、トニックウォーターの炭酸を損なわぬよう静かに加えます。細部にまでこだわり抜いた工程が、素材本来の味わいを最大限に引き出します。

また、カクテルの王様と呼ばれる「マティーニ」はジンをベースに、ベルモットを合わせ、オリーブを添えた逸品です。氷点下で冷やしたジンと常温で保管したベルモットに氷を入れ、時間をかけゆっくりと静かにかき混ぜながら、温度を精密に管理し、引き出される豊かな香りで、調和する瞬間を見定めます。グラスに注がれたクリアトーンのカクテルに、レモンピールの香りをまとわせた爽快な口当たりが広がります。肉厚で大粒のオリーブと一緒にお愉しみください。

当店のバーテンダーは、お客様からご注文を承った後、季節や気温、食事の前後、さらにはお酒の品種や個性、保管状態に至るまでさまざまな要素を見極め、その瞬間における最良のタイミングと技でこだわり抜いた一杯をお届けいたします。

夕食前のアペリティフとして、またご宿泊のお客様にはご到着後の一杯として、さまざまなシーンに寄り添う味わいを、洗練された店内の空間とともにご堪能いただけます。

■ROYAL HOUR～カクテルフェスティバル～ 概要

【販売期間】2026年1月1日（木・祝）～3月31日（火）

【利用時間】17:00～19:00

【販売価格】\1,265～

リーガメンバーズ会員価格 \1,138（一部対象外のドリンクがございます。）

【内容】 カクテル

・ジントニック ・カンパリソーダ ・バンブー

・マティーニ ・スプモーニ ・アドニス

・ジンリッキー ・ディタモーニ ・ギムレット

・ジンライム ・キール ・ホワイトレディ

・モスコミュール ・カーディナル ・バラライカ

・ウォッカトニック ・スプリッツァー ・カシスソーダ

・ブラッディメアリー ・オペレーター ・コスモポリタン

・キューバリブレ ・レッドアイ ・ＸＹＺ

・ソルクバーノ ・シャンディガフ ・スカイダイビング

・エル・ディアブロ ・カミカゼ ・ダイキリ

その他

・生ビール ・グラスワイン（赤・白）

ノンアルコールカクテル

・レモンスカッシュ ・シャーリーテンプル

・レモネード ・サンセットクルーズ

・サラトガクーラー

プレミアムドリンク ※\2,277にて承ります。

・季節のフレッシュフルーツカクテル

・グラスシャンパン

※プレミアムドリンクは、リーガメンバーズ会員価格対象外となります。

※写真は全てイメージです。

※各種割引・優待券との併用はお受けいたしかねます。

※ご利用は20歳以上のお客様のみとさせていただきます。

※飲酒時のお車の運転はご遠慮願います。

※表示金額は税金・サービス料を含みます。

※消費税の計算上、精算の際に合計額が表示と異なる場合がございます。

※アレルギー物質に心配をお待ちのお客様はお申し付けください。

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル小倉 レストラン予約

TEL.093-531-1070（受付時間 9：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/kokura/restaurant/list/cellarbar/recommend/(https://www.rihga.co.jp/kokura/restaurant/list/cellarbar/recommend/)