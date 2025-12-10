「くまモンランド全国キャラバン」開催！～世界を魅了するくまモンと熊本の魅力を全国へ発信～

熊本県

熊本県(知事：木村 敬)は、世界中からヒト・モノ・企業を熊本に呼び込む「くまモンランド化構想」の推進を目的として、「くまモンのたからもの展」を、令和7年12月12日（金）の四国会場（香川）を皮切りに、全国3都市（香川、岐阜、福島）で順次開催します。県主催の企画展としては各地初開催となる本イベントは、熊本地震からの復興の軌跡、くまモンランドや県内の魅力的な観光情報、そして令和8年に開催される「熊本DC（デスティネーションキャンペーン）」のPRなど、熊本県の“たからもの”を全国に発信し、新たな「くまモンファン」および「熊本ファン」の獲得を目指すものです。

開催概要

＜開催地・期間＞

- 四国会場（香川県）：令和7年12月12日（金）～12月14日（日）（マリタイムプラザ高松 ２階テナントスペース＋１階共用部（香川県高松市））- 東海会場（岐阜県）：令和8年1月10日（土）～1月12日（月・祝）（ぎふしんフォーラム ２階展示ギャラリー（岐阜県岐阜市））- 東北会場（福島県）：令和8年1月24日（土）～1月26日（月）（コラッセふくしま ４階多目的ホール（福島県福島市））

入場料：無料

開催時間：いずれの会場も10:00～17:00

特設HP：https://www.kumamon-takaramonoten.jp/

イベント内容

来場者が熊本県の魅力を多角的に体感できる、さまざまな企画をご用意しています。

企画展示（3つのゾーンで熊本の“たからもの”を紹介）１.熊本の復興ゾーン

熊本地震からの復興の軌跡がわかる写真を展示し、力強い歩みをご紹介します。

２.くまモンランドゾーン

県内各地の「くまモンランドコンテンツ」、熊本県の観光スポットやグルメ等をパネルや実物で展示します。

３.熊本DC（デスティネーションキャンペーン）ゾーン

令和8年7月～9月に実施する「熊本デスティネーションキャンペーン2026」の魅力をいち早くＰＲします。

■くまモンステージ

期間中、各会場にて1日2回の特別ステージを実施します。（四国会場は1階共用部にステージを設置予定）くまモンによるパフォーマンスや交流を通じて、来場者に笑顔と元気を届けます。

【四国会場（香川）ステージ実施時間】

- 12月12日（金） 11:00～11:30、15:30～16:00- 12月13日（土） 11:00～11:30、15:30～16:00- 12月14日（日） 11:00～11:30、14:00～14:30

※東海会場、東北会場のステージ実施期間は後日発表いたしますので、特設HP（https://www.kumamon-takaramonoten.jp/）にてご確認をお願いします。

■来場者用ノベルティの配布

ご来場いただいた皆様へ、感謝の気持ちを込めて「くまモンメッセージカード」をプレゼントします。（無料配布）

■くまモングッズの販売

本キャラバンでしか手に入らない会場限定オリジナルグッズのほか、くまモンスクエアオリジナルグッズを特別販売します。

【会場限定オリジナルグッズ】

『くまモンのたからもの展』 デザイン・ミニタオル

800円（税込）

※会場毎に数量限定。無くなり次第終了となります。

『くまモンのたからもの展』 デザイン・アクリルキーホルダー（ガチャ販売）

1回500円（税込）

※会場毎に種類が違います。無くなり次第終了となります。

※写真は香川会場限定版のデザインです。

くまモンランド化構想について

熊本県全体がくまモンの魅力があふれる場所になり、世界中からヒト、モノ、企業が集まる場所になることを目指すものです。くまモンランドでは、4つのカテゴリー【「あつまる」「ひろがる」「つなぐ」「うごく」】で、くまモンの世界観を楽しむことができます。

【くまモンランド化構想について】 https://kumamon-land.jp/about/