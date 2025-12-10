【スターフィールド】マルコメ株式会社の台湾市場展開を全面支援 発酵植物性ミルク「KOJI BARISTA EDITION」が台湾最大級のコーヒー展にて 4日間で売上24万元を達成し、好調なスタート

スターフィールド株式会社

報道関係者各位 2025年12月10日 スターフィールド株式会社

アジアを中心とした日本企業の海外進出支援を行うスターフィールド株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：星野翔太、以下「当社、スターフィールド」）は、マルコメ株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役社長：青木 時男、以下「マルコメ」）の台湾における新商品「KOJI BARISTA EDITION」の市場展開を支援いたしました。

当社支援のもと、マルコメは2025年11月14日（金）から17日（月）に台湾で開催された「2025台灣國際咖啡展（2025 Taiwan International Coffee Show）」に出展し、同展示会において一般消費者向け販売で売上24万元（ニュー台湾ドル）を記録するなど、台湾市場における需要の高さを実証いたしました。

■ 支援の背景と概要

台湾では近年、コーヒー文化が成熟するとともに、健康志向の高まりから植物性ミルクへの需要が急増しています。当社は、アジア市場における豊富なネットワークと現地の商習慣に関する知見を活かし、日本の伝統的な発酵技術を用いたマルコメの植物性ミルク「KOJI BARISTA EDITION」の台湾進出をサポートしてまいりました。

2025年9月より開始した現地のカフェ・飲食店向け（B2B）の展開支援に加え、今回の展示会においては、一般消費者（B2C）との接点創出およびテストマーケティングを支援いたしました。

■ 成果：台湾最大級のコーヒー展での成功

当社の現地運営サポートのもと出展した「2025台灣國際咖啡展」では、多くの来場者に試飲・購入いただき、以下の成果を上げることができました。

- 売上実績：会期中4日間で24万元（ニュー台湾ドル）を達成- 市場の反応：「砂糖不使用での甘さ」や「発酵技術」に対する現地消費者の関心の高さを確認

この成果は、優れた日本製品が適切なローカライズとマーケティング支援によって、台湾市場で十分に受け入れられることを示しています。

■ 今後の展望

今回の展示会での成功を受け、当社はマルコメと共に「KOJI BARISTA EDITION」の台湾市場における流通拡大をさらに加速させます。台北エリアだけでなく台湾全土のカフェ・飲食店への導入支援、および一般消費者向け販路の開拓において、物流から販促まで一貫した伴走支援を行ってまいります。

スターフィールド株式会社は今後も、日本企業が持つ「良いモノ」を、現地のニーズに合わせた最適な形でアジア市場へ届ける架け橋として貢献してまいります。

【対象商品：KOJI BARISTA EDITIONについて】

マルコメの糀（こうじ）甘酒の技術から生まれた、お米由来の植物性ミルクです。砂糖不使用の自然な甘みと、バリスタ仕様のフォーム形成能力を兼ね備え、台湾のバリスタからも高い評価を得ています。

【スターフィールド株式会社について】

会社名：スターフィールド株式会社

URL：https://sterfield.co.jp/

代表取締役：星野 翔太

所在地：東京都豊島区高田3丁目9－7

事業内容：

・アジア越境EC専用カートシステム LaunchCart https://launchcart.jp/

・Shopeeでの出店販売運用サポート https://sterfield.co.jp/lp-shopee/

・BtoB受発注管理システム BtoB LCクラウド https://b2b.launchcart.jp/

・台湾展示会出展支援：https://sterfield.co.jp/exhibition/

お問い合わせ先：info@sterfield.co.jp