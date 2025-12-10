JavaのAIアプリケーション基盤の信頼性と透明性を強化する「uCosminexus Application Runtime」の最新版を提供開始

株式会社 日立製作所uCosminexus Application Runtime最新版の特長

株式会社日立製作所(以下、日立)は、エンタープライズ・アプリケーションをJavaで開発・運用する企業向けに、Webアプリケーション基盤を高信頼化するソリューション「uCosminexus Application Runtime」(以下、本ソリューション)の最新版を12月10日より提供開始します。今回、AIアプリケーション基盤の信頼性と透明性を強化し、対応OSを拡充しました。

本ソリューションは、Java アプリケーションの開発・実行基盤のOSSとしてデファクトスタンダードであるSpring Boot*1とApache Tomcat*2の柔軟性やコストメリットを生かしながら、企業システムに必要な高い信頼性を確保する機能と充実したサポートを一体で提供するものです。これまで、金融・公共・流通・電力など幅広い業種で採用されており、本番適用の迅速化と安定運用の両立に貢献しています。

今回の最新版では、JavaによるAIアプリケーション開発・実行を実現するSpring AI*3に対応しました。これにより、AIを活用したアプリケーションにおいても、実行時の入出力処理や外部サービスの呼び出し状況などをトレースできるなど、アプリケーションのプロセスの透明性を強化しました。また、迅速な障害対応支援や予防保守情報の提供などを通じて安定した運用を実現します。さらに、動作環境として、従来のLinux系オンプレミスやクラウド、コンテナ環境に加え、Windows ServerおよびAmazon Linux 2023に対応したことで、既存資産を生かした移行やクラウドネイティブへの刷新といったモダナイズにおいても、再構築や大規模なコード変更を必要とせず、移行コストを抑えながら本番適用を迅速化できます。

本ソリューションは「モダナイゼーション powered by Lumada」*4の一環として提供可能です。また、「日立アプリケーションフレームワークJustware OSSベース」との連携によってアプリケーション開発の効率化と品質確保を実現し、企業のデジタル変革の加速に貢献します。

■背景

近年、DXやAI技術の進展により、企業は市場変化に即応できる柔軟なシステム構築が求められており、OSSの活用が広がっています。OSSは高い柔軟性を持つ一方で、企業システムに求められる信頼性やサポートが標準では備わっていないことが課題です。さらに、AI技術の活用により、アプリケーションの自動実行が進むことで、処理過程の不透明性が増すという新たな懸念も浮上しています。加えて、クラウドやオンプレミスなど多様なIT基盤において、既存資産を生かしながらモダナイズを進める必要性が高まっています。

これまで日立は、Webアプリケーションの実行環境と、開発から運用までをトータルにサポートする「uCosminexus Application Server*5」の提供を通じ、幅広い分野で多数のミッションクリティカルなシステムを長年支えてきました。本ソリューションはこうした技術とノウハウを継承し、OSS利用時の課題を解決するとともに、最新版でAI活用や多様なIT環境への対応を強化しました。



■uCosminexus Application Runtimeについて

本ソリューションは、独自トレース*6やタイムリーな障害検知、ログ自動収集などのRAS*7機能とOSSサポートサービスを一体で提供することで、Spring BootやApache Tomcatを用いたエンタープライズ・アプリケーションの開発・運用を迅速化し、安定稼働を支援します。また、開発段階から利用することで長期運用を見据えた設計や性能・障害対応の事前検証が可能です。さらに、日立JDK(日立のJava開発・実行環境) を組み合わせることで、日本語での問い合わせ対応や高度なトラブルシュート機能により障害要因の特定を迅速かつ確実に行えます。これらにより、OSSを活用したWebアプリケーション基盤の開発・運用を効率化し、高信頼な運用を実現します。



今回の最新版の特長は以下の通りです。

１：Javaによる企業向けAIアプリケーションの開発・実行時の信頼性と透明性を強化

Spring AIは、Javaを用いて生成AIやAIエージェントをアプリケーションに組み込み、統一APIによる変化の激しいLLMの切り替えやMCP*8連携による外部データソースとの安全な接続に加え、セキュリティや非機能要件の実装を効率化できるという利点があります。本ソリューションがSpring AIに対応することで、こうした先進的なAI技術の迅速な導入と、エンタープライズ・アプリケーションに求められる信頼性を強化します。また、OSS処理の入口と出口で詳細なトレースを取得することで、システム連携時の挙動や結果の妥当性を把握することができ、AIアプリケーションの処理の透明性を確保できます。

さらに、Justware OSSベースと組み合わせることで、設計からテストまでの工程を効率化します。具体的には、 Spring AIの利用に必要な設定ファイルとコードを自動生成することで、JavaによるAIアプリケーション開発をスムーズに進めることが可能になります。



２：Windows Server、Amazon Linux 2023など幅広い実行環境において、モダナイズの本番適用を迅速化

企業システムで多く使用されているWindows Serverと、クラウドネイティブに適したAmazon Linux 2023に対応したことで、従来のLinux系オンプレミスやクラウド、コンテナ環境に加え、より多様なIT環境への本ソリューションの導入が可能となりました。これにより、既存のアプリケーション資産を生かした移行時や、クラウドネイティブなアプリケーションへの刷新時においても、再構築や大幅なコード変更を不要とします。これにより、既存コードや設定を最大限活用しつつモダナイズを本番環境に迅速に適用できるため、移行期間の短縮と運用リスクの低減を実現します。さらに、これらのOS上で稼働しているSpring BootやApache Tomcatシステムにも、すぐに導入することができ、安定した運用を実現します。

*1 Spring Boot：エンタープライズ向けのWebアプリケーション開発を効率化するJavaベースのOSSフレームワーク

*2 Apache Tomcat：Javaアプリケーションの実行環境として広く利用されているOSSのWebアプリケーションサーバー

*3 Spring AI：Spring BootアプリにAI機能を追加するためのOSSのAI統合フレームワーク

*4 AIネイティブな基幹システムへ刷新する「モダナイゼーション powered by Lumada」を提供開始：2025年10月21日(https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2025/10/1021.html)

*5 uCosminexus Application Server：https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/cosminexus/apserver/

*6 性能影響を抑えた詳細なトレースにより、デバッグモードでの障害再現を不要とする機能

*7 RAS：信頼性(Reliability)、可用性(Availability)、保守性(Serviceability)

*8 MCP(Model Context Protocol)：AIエージェントと外部システム・サービスを安全かつ効率的につなぐための共通プロトコル

新ソリューションの価格および提供時期

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67590/table/535_1_eb550b4a6798eaa83168f0df7ec1f957.jpg?v=202512100256 ]

*9 コア数に応じたライセンス体系。日立JDK非同梱の場合、33,300円～(月額)

商標注記

・Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。

・Apache Tomcat、Apache、Tomcatは、Apache Software Foundationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・Spring、Spring Boot、Spring AIは、Broadcom Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。

・Windowsは、マイクロソフトグループの企業の商標です。

・Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。

・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWSロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の登録商標もしくは商標です。

