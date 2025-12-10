ゲオ2025年 BD・DVDレンタルランキング　総合編1位は映画『はたらく細胞』、上半期は3位も年間でトップに

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：濱野敏郎）は、2025年1月1日から2025年11月15日までの期間を対象に、全国約900店舗のゲオショップにおけるBD（ブルーレイ）・DVDレンタル数量を集計した年間ランキングを発表します。

■ランキングジャンル

BD・DVDレンタル数量：総合、洋画、邦画、アニメの4ジャンル

■ BD・DVDレンタルランキング結果ダイジェスト

2025年のBD・DVDレンタルランキングで総合編1位に輝いたのは、映画『はたらく細胞』でした。同作品は、上半期では3位でしたが、年間でトップに。2024年12月13日の劇場公開から4週連続で週末動員数1位を記録するなど大きな話題となり、レンタルでも多くのお客さまにお楽しみいただきました。

洋画編では、『ヴェノム：ザ・ラストダンス』が上半期に続き1位をキープ。2位『ビーキーパー』、5位『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』は、下半期からのレンタル開始にもかかわらず、上位にランクインしました。

邦画編では、トップ3は総合編と変わらず。映画『キングダム 大将軍の帰還』は、昨年の映画『キングダム 運命の炎』に続いてトップ3にランクインし、シリーズ作品としての人気ぶりを見せています。

アニメ編では、上半期で2位だった『映画 クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』がトップに。スタジオジブリ作品も4作品がランクインし、世代を超えて高い支持を得ていることがうかがえます。

■BD・DVDレンタルランキング［総合編］

＜ゲオ バイヤーコメント：株式会社ゲオ シェアリング商品部 ゲオレンタル課 塚本 佑紀＞

総合編では、トップ3全てを邦画作品が占めるという、近年まれに見る結果となりました。その中でも映画『はたらく細胞』は、幅広い世代のお客さまから支持を得て、堂々の1位を獲得。人気コミックの実写化に加え、「笑って泣ける」「ためになる」といった点が、多くの層に響いたようです。

洋画編では、アクション作品が多数ランクインし、洋画ファンからの根強い人気が見て取れる結果に。1位となった『ヴェノム：ザ・ラストダンス』は、シリーズ最終章として特に注目を集めました。

邦画編では、コミック原作作品の強さが際立った一年でした。また、長年にわたり愛されてきた人気シリーズ「踊る大捜査線」プロジェクトの12年ぶりとなる新作『室井慎次 生き続ける者』『室井慎次 敗れざる者』もランクインしました。

アニメ編では、『名探偵コナン』や『クレヨンしんちゃん』が昨年同様に上位を維持しました。注目すべきは、『君たちはどう生きるか』の影響もあり、過去のスタジオジブリ作品が数多くランクインした点です。世代を超えて愛され続けるスタジオジブリ作品の揺るぎない底力を印象づけました。

2026年も本年に負けず劣らず、話題作が数多く控えていますので、どうぞお楽しみに！

以下、ジャンル別ランキングの詳細です。

■BD・DVDレンタルランキング［洋画編］

■BD・DVDレンタルランキング［邦画編］

■BD・DVDレンタルランキング［アニメ編］

■「ゲオ宅配レンタル」で『冬休みレンタル応援キャンペーン』を開催

ゲオのBD・DVDレンタルは、店舗および「ゲオ宅配レンタル」でご利用いただけます。特に、「ゲオ宅配レンタル」は、自宅にいながらネットでBD・DVDをレンタルできる、お客さまにとって利便性の高いサービスです。本サービスでは、2025年12月24日（水）13:00～2026年1月6日（火）13:00の期間で、『冬休みレンタル応援キャンペーン』を開催します。

『冬休みレンタル応援キャンペーン』概要

期間：2025年12月24日（水）13:00～2026年1月6日（火）13:00

実施内容：１.旧作のレンタルBD・DVDを全品60円（税込、送料別）で提供

２.レンタル期間は20泊

３.「ゲオ宅配レンタル」が提供する準新作が割引となるクーポンをサイト上で配布（※）

URL：https://rental.geo-online.co.jp/c?id=202512_pr&r=%2F&utm_source=pr_article&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_2026_kyusaku_cp(https://rental.geo-online.co.jp/c?id=202512_pr&r=%2F&utm_source=pr_article&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_2026_kyusaku_cp)

（※）1回の注文時、3枚以上の同時レンタルで準新作が全品10%割引、8枚以上の同時レンタルで準新作が全品20%割引（同時レンタルするBD・DVD・CDは新作、準新作、旧作問いません）。

ゲオは、全国のゲオショップで取り扱っているレンタルBD・DVDを通して、今後も「豊かで楽しい日常の暮らし」を提供すべく努めていきます。