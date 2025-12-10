渋谷ヒカリエ ShinQs の2026年最新バレンタイン情報

東急株式会社（渋谷ヒカリエ）

東急百貨店による、渋谷の街を巡る“体験型”バレンタインイベント「SHIBUYA CHOCOLATE QUEST」。渋谷ヒカリエ ShinQsに、70以上のブランドが集結します。上質なカカオの香りを堪能できるチョコレートや、和素材を使ったフレーバー、思わず手に取りたくなる芸術的なパッケージ、人気キャラクターとのコラボレーションなど、個性と遊び心が光るラインナップを取り揃えています。大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな特別なひとときをお楽しみいただけます。

URL：https://www.tokyu-dept.co.jp/valentinesday/index.html

※12月13日（土）公開予定

■店頭販売

【販売場所】渋谷ヒカリエ ShinQs 地下２階 東横のれん街 各ショップ

【販売期間】2026年1月から順次販売開始（2月14日（土）まで）

平日・土：11：00～21：00／日・祝：11：00～20：00

※各ショップ・商品によって販売期間が異なります

※一部変更になる場合がございます

【販売場所】渋谷ヒカリエ ShinQs 地下2階 イベントスペース

【販売期間】2026年1月29日（木）～2月14日（土）平日・土：11：00～21：00／日・祝：11：00～20：00

※商品により販売開始日が異なります

※一部変更になる場合がございます

【販売場所】渋谷ヒカリエ ShinQs 地下2階 東横のれん街 フードステージB2

【販売期間】2026年1月29日（木）～2月14日（土）平日・土：11：00～21：00／日・祝：11：00～20：00

※商品により販売開始日が異なります

※一部変更になる場合がございます

【販売場所】渋谷ヒカリエ 地下2階 アーバン・コア

【販売期間】2026年2月1日（日）～14日（土） 平日・土：11：00～21：00／日・祝：11：00～20：00

※商品により販売開始日が異なります

※一部変更になる場合がございます

【販売場所】渋谷ヒカリエ8階 クリエイティブスペース 8/COURT・CUBE

【販売期間】2026年2月1日（日）～14日（土） 平日・土：11：30～20：30／日・祝：11：30～19：30

※一部変更になる場合がございます

■NET販売

【販売期間】2025年12月13日（土）0：00～2026年2月10日（火）15：00

【URL】https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/cmShopTopPage6.html

※お届け日によってご予約終了日が異なります

※一部異なる商品がございます

販売場所凡例：△東横のれん街 各ショップ ●B2イベントスペース ◎フードステージ B2

◯B2 アーバン・コア ■クリエイティブスペース「8/」

ハート型で想いを贈る、ロマンティックなチョコレート

◯bubo BARCELONA（ブボ・バルセロナ）

チョコスカルプチャー ジュエル ハート／3,590円 NET

宝石のように輝くハート形のチョコレート。ミルクチョコレートでかたどった真紅のハートの中に、ポップロック、マカダム、ブラウニーの3種の味わいを閉じ込めた贅沢なアソートです。箱を開けた瞬間、まるで宝石箱を開いたような感動とアートのような美しさが広がります。

■ BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン）

クールボックス／3,780円 NET

彩り豊かなハート形チョコレートが並ぶ、見た目にも華やかなアソートボックス。濃厚で上品なコクがある「ピスタチオ」や、爽やか酸味が広がる「パッションフルーツとサンバティー」など、6種類のフレーバーが楽しめます。バレンタインシーズンの特別なシーンを彩るアソートです。

△ピエール マルコリーニ

コフレ クール 5個入り／2,673円 NET

可愛らしいハート型のパッケージに、日本の柑橘を使った新フレーバー「クール ココロ アグリュム キャラメル」と、定番人気の「プティ ビズー」をはじめとする5種のショコラを詰め合わせました。爽やかな柑橘の香りとキャラメルのコク、カカオの奥行きが重なり合い、一粒ごとに異なる味わいをお楽しみいただけます。

◯JOHN KANAYA（ジョンカナヤ）

Crazy Cocktail Speak easy／3,672円

カクテルをテーマにした限定ショコラコレクション。バナナアレキサンダーやカフェメンタなど、香り高いお酒のフレーバーをガナッシュに閉じ込めたひと粒は、バー文化の継承を掲げるブランドらしく、大人の遊び心と洗練さを感じる味わい。カラフルなハートが目を引く、2026年版のアソートです。

●バターの女王

バターの女王 ラングドシャ ホワイト／1,253円

北海道・別海町の指定酪農家の生乳を100％使用して作る発酵バターをたっぷり練り込んだ、ハート型のラングドシャ。やさしい口どけのホワイトチョコをサンドし、バターの香りとミルクの甘みがふんわり広がる上品な味わいです。

◯ デジレー

ショコラ＆トリュフ 8個入／1,998円 NET

ブランドを代表する伝統のトリュフと、 日本限定オリジナルテイストの「レッドハート」やホワイトチョコフレークで贅沢に飾った新作トリュフ「スノーフレーク」などを詰め合わせた特別なボックス。 “ウサギのテーマパーク”をモチーフにした心弾むデザインで、 ファンタジックな世界観とともに贈る華やかなコレクションです。

思わずパケ買いしたくなる、魅惑のチョコレート缶

◯ Beetle（ビートル）

ツールキット／1,836円 NET

ビートルのフロントトランクに搭載されている工具箱をモチーフにしたオリジナル缶。鮮やかなブルーのボディに白いロゴが映えるパッケージは遊び心たっぷり。ストロベリーやナッツ、キャラメルなどのチョコレートを工具のように並べたユーモラスなアソートです。

◯ メリーチョコレート ジャミーラ

ダウイ（灯）／2,160円

パッケージはアラビアンナイトに幻想的な彩りをもたらすモザイクランプをイメージしたデザイン。ピスタチオとダブルチョコレートの2種のトリュフを、キラキラと輝く個包装でご用意しました。

◎ セバスチャン・ブイエ

コフレボヤージュ／1,620円 NET

旅への情熱から着想を得てデザインされた、旅行鞄をモチーフにした缶に2種のトリュフを詰め合わせた贅沢なショコラギフト。カカオの深みとほろ苦さが際立つビタートリュフと、まろやかなミルクに紅茶の香りが調和したミルクティートリュフの2種類。2つの異なる風味が織りなす豊かな味わいは、まるでショコラティエの世界を旅するような体験をもたらします。バレンタインの贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな一品です。

◯メリーチョコレート はじけるキャンディチョコレート。

喫茶メニュー缶／2,700円 NET

だれも知らない世界に行きたかった、

自分だけの物語、捲るページ。

全種類のはじけるキャンディインチョコレートを、

喫茶店のメニューをイメージした缶に集めました。

◯ ポケモン meets メリーチョコレート

アソートボックス（ポケモン集合）／1,512円 NET

コダック、ヤドン、ヤドラン、カビゴンなどおなじみのポケモン達が集合。シンプルで愛らしい缶のデザインに、それぞれポケモンをイメージしてデコレーションした可愛らしいチョコレートを詰め合わせました。

見た目も味も格別なご褒美クッキー

● marl（マール）

ほおばるクッキー／366円

アールグレイやラムレーズンなど多様なフレーバーのクッキーの詰め合わせ。一番人気はダークチョコとホワイトチョコを板チョコのようにサンドして香ばしく焼き上げたマーブルチョコレート。お好みや気分にあわせてお楽しみいただけます。

● LA SABLESIENNE（ラ・サブレジエンヌ）

丸缶 ブーケ・ソ ヴァージュ／4,250円

ピュアバターとオールチョコレートの2種類のサブレを詰め合わせたクッキー缶。野草のブーケをイメージして描かれた、繊細で上品なデザインが印象的です。クラシカルで可憐なパッケージが目を引く、贈り物としても自分へのご褒美としてもぴったりな一品です。

◯ Numero 5 Paris（ヌメロサンクパリ）

アーモンドショコラ入り『ねこのポールのクッキー缶』／3,510円

ヌメロオリジナルキャラクター ねこのポールが描かれた可愛らしい缶の中にハート型のフランボワーズサブレやトリュフ風味のサブレを詰め合わせたクッキー缶。キュートなデザインの中にほんのりと大人のエッセンスを感じる、遊び心あふれる一缶です。

香りと深い味わいを楽しむチョコレート

■ JEAN-PAUL HEVIN（ジャン＝ポール・エヴァン）

ボンボン ショコラ 6個 クール ドゥ パリ／3,456円 NET

フランスから届く 2026年の期間限定ショコラと代表作を詰め合わせた 6個入りボックス。香ばしいアーモンドのプラリネや柔らかな洋ナシのキャラメル、シンプルなカカオの味わいなど様々な美味しさをお楽しみいただけます。

● WEISS（ヴェイス）

ボンボンショコラ アソート 5粒入り／2,750円

フランスの老舗ブランド「ヴェイス」が誇る定番ボンボンショコラの詰め合わせ。心地よい風味と、職人の技が光るヴェイスならではの味わいが堪能できます。素材の持ち味を引き立てるクラシックな味わいが、大人の贅沢なひとときを演出します。

◎ ジャン＝ミッシェル・モルトロー

マリアージュ・デ・クル 9個入／3,510円 NET

ドミニカ共和国・ペルー・グレナダ・ブラジルの4カ国のカカオを使い、それぞれの個性を生かしたショコラアソート。ガナッシュ、キャラメル、プラリネをベースにしたフィリングとのマリアージュをお楽しみいただけます。産地ごとの個性を巧みに引き出し、香りと風味の調和を閉じ込めたひと箱です。

◎ イヴ・チュリエス

イヴ・チュリエス ８個入／2,781円 NET

自社農園で育てたヘーゼルナッツを使った新作「プラリネ・ドゥ・シュド・ウエスト」や、ライムとバジルが香るガナッシュなど、多彩な味を詰め合わせた一箱。一粒ごとに異なる風味と香りが楽しめる、職人技が光る宝石のようなショコラです。

◯ コーヒーラボ（モロゾフ×オニバスコーヒー）

オニバスショコラ／1,404円 NET

人気コーヒーブランド「オニバスコーヒー」の豆を練り込んだオリジナルショコラ。深煎り豆ならではの芳醇な香りと、カカオのまろやかな甘さが絶妙に重なり、一粒ごとにチョコレートとコーヒーが織りなす奥行きのある余韻を堪能できます。

◯ 中原淳一 × Confiserie FURANSUYA（フランス屋）

それいゆ S／1,080円

ブランデーの香り豊かなガナッシュとアーモンドの香ばしさを生かしたジャンドゥヤ、黒猫がプリントされたカフェオレとラムレーズンガナッシュを組み合わせた詰め合わせ。それぞれの味わいが重なり合い、上品な甘さをお楽しみいただけます。

見た目も味わいも格別！自分へのご褒美としても食べたいプレミアムなチョコレート

■ Okhotsk Chocolatier（オホーツク・ショコラッティエ）

ショコラ・セレクション15／9,072円 NET

ジュエリーのように仕上げたショコラの詰め合わせボックス。オホーツクの自然や物語をモチーフにした色彩とデザインが特長で、華やかさと上品さを兼ね備えた特別な日のギフトにふさわしいショコラセレクションです。バレンタイン催事では、渋谷ヒカリエ ShinQs のみで展開します。

※2月1日（日）～8日（日）のみ出店

◎ YVAN VALENTIN（イヴァン・ヴァレンティン）

イヴァン トリュフ 12個入り／8,288円

昨年も全店舗で完売した、知る人ぞ知る人気のトリュフアソート。ダーク、プラリーヌ、ホワイト、カプチーノの定番フレーバーが3粒ずつ入った特別な詰め合わせです。滑らかな口どけと香り高い余韻が広がる、唯一無二の味わいが楽しめます。

◎ ピエール・ルドン

シャトー・エトワール／4,320円 NET

2026年から新登場のシックなボックスでお届けするバレンタインアソート。長年親しまれているプラリネとキャラメルが2層になったシュバリエをはじめ、ストロベリーやラズベリー、シャンパンなどフルーツや洋酒の香りを生かした多彩なラインナップ。華やかな香りと奥行きのある甘みが調和する、上品なコレクションです。

一度は食べてみたい！異素材を組み合わせた個性派チョコレート

◯ COMME PARIS（コムパリ）

Trois Fondants（トロワ・フォンダン）6個／2,891円 NET

ガナッシュ、生地、サブレを重ねた独自の3層構造に、トッピングとしてショコラ×トンカ豆、抹茶×柚子、3種のベリーをアクセントに添えたフォンダンショコラ。それぞれのトッピングとショコラが調和し、一口ごとに広がる贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

● 賛否両論

賛否両論ペカンナッツショコラ 3種詰合せ／2,500円

口どけの良い良質なチョコレートを、油を使わずにローストしたペカンナッツに纏わせた贅沢なショコラ。しょうゆ・ほうじ茶・きな粉の3種の和素材フレーバー。香ばしさとやわらかな甘みが調和する、和の趣を感じる詰め合わせです。

△ ラ・メゾン白金

苺のショコラアソート／1,620円 NET

国産いちご「あまおう」を使用したボンボンショコラと、ホワイトショコラでコーティングしたフリーズドライいちごを組み合わせたショコラアソート。甘酸っぱいいちごの風味と、まろやかなホワイトショコラのコクが引き立ち、ひと口ごとに異なる食感と味わいが楽しめます。

◯ シルスマリア

紅玉りんご生チョコレート／2,916円 NET

国産の紅玉りんごを使った、甘酸っぱい香りが広がる生チョコレート。紅玉りんごの爽やかな酸味と、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さが重なり合い、フルーティーな余韻と優しい味わいが口いっぱいに広がります。冬のティータイムにぴったりの上品なスイーツです。

◯ theomurata（テオムラタ）

限定ビーンズショコラ3本桐箱セット／2,947円 NET

ドライいちごをルビーチョコレートでコーティングした限定フレーバーとピスタチオショコラ、アマンドビターを詰め合わせた特別なセット。パッケージは、三島由紀夫の小説『苺』をテーマにした桐箱入りの印象的なデザイン。文学と味覚が響き合うアートのような一品です。

■ NAKAMURA CHOCOLATE（ナカムラチョコレート）

フルーツ オブ ライフ／3,111円 NET

「fruits」が持つ果実という意味だけでなく、成果・収穫・結果といった実を成すイメージから着想を得たアソート。「THE FRUITS OF LIFE」という名には、みんなそれぞれ個性は違うけれど、その違いこそが素敵というメッセージが込められています。色やフレーバーの異なるショコラが並び、一粒ごとの個性と素材同士の調和をお楽しみいただけます。

渋谷ヒカリエ 12月のエンタメ&カルチャー新情報

《ShinQs POP UP SHOP Hale Marche（ハレマルシェ）》

大人気のハンドメイド作品が集結する「Hale Marche」が、昨年に引き続き今年もShinQsに登場します。アクセサリーや雑貨など、何度訪れても新しい発見があるアイテムを取り揃えています。各作家の個性が光るハンドメイド作品や、クリスマス限定の商品の数々が並びます。大切な人への贈り物や、自分へのご褒美にもぴったりです。

【開催場所】渋谷ヒカリエ ShinQs 2階 イベントステージ2

【開催期間】2025年12月11日（木）～25日（木）

【URL】https://hale.haleinc.co.jp/marche/

《東急シアターオーブ

『ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2026』》

ミュージカルの楽曲とともに新年の幕開けを祝う『ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2026』は、東急シアターオーブ恒例の新春公演です。ミュージカルファンだけでなく観劇初心者でも楽しめる選曲でお届けする、新年のお祝いムードあふれる年に一度の豪華ミュージカルの祭典です。出演は、ジェイ・ハリソン・ジー、ジョン・ロビンス、キャロライン・ボウマン、ピエール・マレ、ナヨン・チョンの 5 人。ミュージカルの本場ブロードウェイ、そしてロンドンで『オペラ座の怪人』『レ・ミゼラブル』『ウィキッド』など大人気公演で主役を演じたトップスターたちが来日し、名曲の数々を披露します。

【公演名】ＰＧＦ生命 presents ニューイヤー・ミュージカル・コンサート2026

【公演日】2026 年 1 月 2 日（金）15：00、3 日（土）15：00、4 日（日）13：00

【会場】東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ 11 階）

【予定プログラム】『オペラ座の怪人』、『レ・ミゼラブル』、『ウィキッド』、『キンキーブーツ』ほか

※演奏曲目は変更になる場合がございます

【出演】ジェイ・ハリソン・ジー、ジョン・ロビンス、キャロライン・ボウマン、ピエール・マレ、ナヨン・チョン

【主催/企画・招聘・制作】Bunkamura

【チケット】好評販売中 (全席指定・税込)

料金：S席\12,500／A席\9,500／B席\7,500／C席\5,500／U25チケット\4,800

※U25チケットは観劇時25歳以下対象（当日指定席券引換／要身分証明書

／前売のみ取扱い）

【お問い合わせ】Bunkamura：03-3477-3244（10：00～18：00）

【特別協賛】ＰＧＦ生命 (プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命)

【URL】https://theatre-orb.com/lineup/nmc/2026/