Pearl Abyss『紅の砂漠』、PS Store 「2026年にPlayStation 5に登場する注目のゲームタイトル 」に選出

Pearl Abyss Corp.

『紅の砂漠』が＜2026年にPlayStation 5に登場する注目のゲームタイトル＞として紹介され、『Marvel’s Wolverine』『Resident Evil: Requiem』『STAROS』など、世界的話題作とともにラインアップ入りされました。

Pearl Abyssが手がけるオープンワールド・アクションアドベンチャーゲーム『Crimson Desert（紅の砂漠）』が、2026年に発売が期待されるタイトルとして、PlayStation Store「2026年にPlayStation 5に登場する注目のゲームタイトル 」に選出されました。

ソニーは今回、『紅の砂漠』をはじめ、『Marvel’s Wolverine』『Resident Evil: Requiem』『STAROS』など、全15タイトルのグローバル期待作を映像とともに公開しました。

『紅の砂漠』は今年、GDC（Game Developers Conference）を皮切りに、Summer Game Fest（SGF）、Bilibili World（BW）、ChinaJoy（CJ）、PAX East / West、東京ゲームショウ（TGS）など、世界主要ゲームイベントに出展し、世界中のゲーマーから高い注目を集めてきました。

Pearl Abyssは昨年、戦闘とアクションに焦点を当てた「ボス戦ビルド」を披露し、今年はオープンワールドを中心としたクエストラインデモを初公開しました。試遊に参加したゲーマー、メディア、インフルエンサーからは、臨場感あふれるオープンワールドや自由度の高いインタラクション、オブジェクトの物理表現など、リアリティのあるゲームプレイについて高い評価が寄せられています。

『紅の砂漠』は 2026年3月20日（日本時間基準） に、PCおよびコンソール向けに全世界で発売予定です。

現在、公式サイトにて予約受付中です。

PlayStation(R)5、 Xbox Series X|S 、Steam、Apple Macにてプレイ可能となります。

<参照>

PS Store URL：https://www.playstation.com/ja-jp/games/crimson-desert/