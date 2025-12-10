最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing』プロレーサー・加藤達彦さんが選ぶGT3クラス実装車両4選を公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)用ソフト『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』について、リアルとバーチャルの両フィールドで活躍するプロレーサーであり、「DRAPOJI」アンバサダーの加藤達彦さんによる、GT3クラスのおすすめ車両4選を公開いたしました。

『プロジェクトモーターレーシング』は、北米の国際モータースポーツ協会（IMSA）とのライセンス契約により、同協会が主催する選手権に参戦する車両を多数収録。米国を代表する耐久レースやスポーツカーレースの世界をリアルに体験いただけます。

今回は、自動車メーカーによる製造・メンテナンスが許可された規定により、豊富なバラエティを誇るGT3車両の中から、加藤さんが特に注目する4台をピックアップ。その特徴や走行性能について、プロドライバーならではの視点から解説いただきました。

■Audi R8 LMS GT3 Evo II

洗練された空力性能、再設計されたサスペンションジオメトリー（パーツ配置・配列の位置関係）、電子制御システムを最適化した、Audiが誇るGT3プラットフォームをさらに進化させたモデル。

〇加藤さんコメント

5.2L V10自然吸気エンジンの鋭いレスポンスと、ミッドシップならではの理想的なバランスが魅力。Evo IIでは空力が進化し、高速域での安定感がさらに向上。

僕が初めてのeモータースポーツ世界大会でドライブした思い出の一台です！

■Mercedes AMG GT3

フロントに6.2リッターエンジンの圧倒的なパワーを、リアに揺るぎない安定性を備えた、ヨーロッパでも「排気量に代わるものはない」という言葉を体現する一台。

〇加藤さんコメント

GT3黎明期から世界中の耐久レースで勝利を重ねてきた名門メルセデスのGT3マシン、2015年登場。6.3リッター自然吸気V8が生み出す厚みのあるトルクと、長年の改良で磨かれた安定性はまさに信頼の証。

GT3カテゴリーの歴史を支えてきた“王道”の一台、その完成度をぜひ体感してください！

■Acura NSX GT3 Evo22

ツインターボによる圧倒的な推進力と、精密に調律されたミッドシップ（エンジンの搭載位置）ならではのバランスを持つモデル。

〇加藤さんコメント

ミッドシップレイアウトが生み出す圧倒的なコーナリング性能が魅力のAcura NSX GT3 Evo22。3.5リッターV6ツインターボを搭載し、低重心と理想的な重量配分がもたらす旋回スピードはまさにMRの真骨頂。

滑らかで鋭いターンイン、そして安定したトラクション性能を体験しましょう！

■Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

走りもデザインも、すべてが研ぎ澄まされた、アメリカが誇るレーシングカー。

〇加藤さんコメント

アメリカンマッスルの魂を受け継ぎながらも、最新GT3規定で生まれ変わったコルベットZ06 GT3.R。自然吸気5.5リッターV8エンジンが奏でるサウンドは、まさに心を震わせる咆哮。

スーパー耐久で新設されたST-USAクラスでも、サーキットを走る姿を観たいです。

■加藤達彦

愛知県豊田市生まれ。長谷川工業株式会社 DRAPOJIアンバサダー。

幼少期に鈴鹿サーキットで見たマツダRX-7のレーシングカーに憧れレーサーを志す。グランツーリスモ日本代表として世界で戦い、現在はリアルレースへ挑戦。2024年はCABANA RACINGからロードスター・パーティレースに参戦しシリーズチャンピオンを獲得。2025年はMAZDA SPIRIT RACINGからスーパー耐久に参戦。

■参考：長谷川工業株式会社「DRAPOJI」について

「DRAPOJI」は、2018年2月に長谷川工業より発売された、レースゲーム用コックピットです。高い堅牢性を誇るアルミフレームにより、レーシングカーを正確にコントロールすることができ、実際のマシンを操縦するかのごとく、完璧なドライビングフィールを体感いただけます。2021年に発売されたDRAPOJI ver.2は、お客様からの「組み立て時間の短縮」のご要望を反映したモデルです。部品数を減らしシンプルな構造としたことで、組み立て時間を大幅に短縮しました。詳しくは https://drapoji.jp/ をご覧ください。

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、農業との強い結びつきを保ち、コミュニティとの関わりを大切にしています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名：Project Motor Racing

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)

発売日：発売中（2025年11月25日（火）発売）

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 6,990円（税込7,590円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル：レースシミュレーション

プレイ人数：1人（オンライン最大32人：マルチプレイ・クロスプラットフォーム対応）

メーカー：Straight4 Studios / GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2025 Published by GIANTS Software GmbH and developed by Straight4 Studios. All rights reserved.

公式サイト：https://projectmotorracing.sega.jp

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。