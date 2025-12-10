ショッパブル動画プラットフォーム『SHOPREEL』：横長動画の配信に対応しました。

株式会社UXBREW

株式会社UXBREW（本社：東京都港区、代表取締役：石川智章）は、ショッパブル動画管理・配信サービス「SHOPREEL」において、横長動画の配信に対応しました。

これにより、各動画および利用サイトの特性に応じて、「横長動画」または従来の「縦長動画」のいずれかを選択できるようになり、サイト内の導線設計や視聴体験に合わせた最適な動画表現が可能になります。

近年、Webサイト上の動画活用は、SNS由来の縦長動画だけでなく、記事・特集・ブランドページなどの文脈に沿った横長動画のニーズも高まっています。SHOPREELでは、動画の管理・配信からWebサイトへの埋め込みまでを一貫して行える仕組みにより、サイト運営者が目的に応じた動画活用を進めやすい環境を提供してきました。

今回の横長動画対応により、例えば以下のような活用が可能になります。

- メディアサイトやオウンドメディアの記事面に合わせ、横長動画で自然に情報訴求- 既存の横長素材（テレビCM、YouTube等）を活かしつつ、SHOPREELの管理・配信フローで運用- 縦長（短尺）と横長（解説・ストーリー）を使い分け、ページごとの体験を最適化

SHOPREELは今後も、サイト上での動画活用をより柔軟かつ効果的にする機能拡充を通じて、より良いユーザー体験の提供に貢献してまいります。

SHOPREEL 概要

サービスサイト：https://shopreel.buzz

簡単投稿、簡単埋め込み。

ショッパブル動画の管理がこれ一つで可能、特別な技術知識は不要です。

動画を通じて商品を紹介・直接購入させたい場合に、SHOPREELがスムーズなショッピング体験を実現をサポートします。

マーケティングの効果を最大化し、顧客との直接的なつながりを強化するために、ぜひお試しください。