「″部下理解×対話力″で変わる管理職育成とは～部下の行動特性に合わせた関わり方のポイントを解説！～」ウェビナーを開催（12月17日14:00~15:00）株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「"部下理解×対話力"で変わる管理職育成とは～部下の行動特性に合わせた関わり方のポイントを解説！～」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、1on1が雑談で終わってしまう、部下の考えや行動のクセがつかめず指示が伝わりにくい、若手が何を求めているのか分からず面談を躊躇してしまう、というご相談を多数いただいております。 現代の管理職には、部下一人一人に合わせた関わり方を選択し、効果的な「対話」を通じてマネジメントや部下育成をすることが求められます。

今回は、このようなお悩みをお持ちの経営者や職場管理者の方、悩みの解決策を企画する人材育成ご担当者の方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/management_communication

◆ウェビナー案内

部下とのコミュニケーションは、組織の成果や信頼関係に直結します。

しかし、価値観や行動の傾向が異なると、同じ言葉でも受け取り方が変わり、誤解やすれ違いが起きやすくなります。

本ウェビナーでは、管理職が部下の行動の特徴を理解し、対話の質を高める“フレーム”や“問いかけのポイント”を用いながら、明日から実践できるコミュニケーションのコツをお伝えします。

◆今回開催するウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 1on1が雑談で終わってしまう- 部下の考えや行動のクセがつかめず、指示が伝わりにくい- 若手が何を求めているのか分からず、面談を躊躇してしまう

本ウェビナーでは、対話を深めるフレームワークを活用することで部下理解を深め、面談や日常の会話を効果的に進めるポイントを紹介します。部下の行動特性に応じた関わり方や問いかけの型を学び、率直な意見やニーズを引き出す対話力を身につけるヒントを解説します！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/122_1_0b4ddf19f14800687dec1bfe3cf46ada.jpg?v=202512100227 ]ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/management_communication

◆本ウェビナーで紹介するプログラム「LIFO（Life Orientations）」について

LIFO(R)プログラムは、『LIFO(R)サーベイ』という自己診断を中核とした、人の強みに焦点を当て、強みを生かすための方法論（プログラム）です。また、強みを使いすぎてしまうと弱みになってしまうという考え方が特徴です。

1967年にアメリカ人のスチュアート・アトキンズ博士とアラン・キャッチャー博士により、行動科学、精神分析、カウンセリング理論をベースに開発されました。LIFO(R)（ライフォ）という名称は、Life Orientations からとっています。

LIFO(R)は、 自己理解と他者理解を深め、 個人の行動変化やタテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーションや良好な人間関係づくりをポジティブに促進します。

その適用範囲は広く、マネジャー育成や営業社員研修、コーチング、キャリア研修など、企業内人材育成のシーンから、就活中の学生が自分の強みを確認するような場面まで、あらゆる領域で活用されています。

2023年4月以降、日本国内でのLIFOプログラムのマーケティングやマネジメントは株式会社LDcubeが展開しています。

LIFOについて詳しく知る :https://ldcube.jp/service/license/lifo

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである部下理解や対話力は、現代の管理職に求められる重要なスキルです。部下の強みや価値観をよく理解し、一人一人に合わせた関わりを心掛けることで、業務が円滑に進んだり、効果的な人材育成につながります。

LDcubeでは、現代に求められる管理職育成を支援すべく、LIFO(R)プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO(R)プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

