北海道トムラウシ産の鹿肉を使った”鹿肉カレー”の販売について

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション（本社:東京都渋谷区／代表取締役社長：西野 史尚）とJR北海道フレッシュキヨスク株式会社（同：北海道札幌市／代表取締役社長：戸川 達雄）は、2025年12月16日（火）から、北海道上川郡新得町の鹿肉を使用したカレーの販売を行います。

このカレーに使用される鹿肉は、北海道新得町の古川建設株式会社ドリームヒル・トムラウシ事業所（※）で、鳥獣被害対策の一環として捕獲、養鹿、加工されたものです。

なお北海道新得町の、新得駅前地域交流センターとくとくでの販売も予定しています（販売日、価格等未定）。※トムラウシは北海道大雪山系南部の百名山（2,141m）です。

1 株式会社JR東日本クロスステーションでの販売計画

（販売目標数：約15,000食：なくなり次第終了）

【参考】ジビエの味わいと栄養価

2 JR北海道フレッシュキヨスク株式会社での販売計画

鹿肉は低カロリーで、その数値は牛肉（和牛サーロイン、赤肉、生）の半分以下。脂質は5分の1程度なのに鉄分は1.7倍。ヘム鉄と呼ばれる身体に吸収されやすい鉄分の成分が豊富で、貧血や冷え性を予防する働きがあるといわれています。（データはにほんじか えぞしか、赤肉、生）

日本に生息している野生の鹿はすべてニホンジカで、このうち北海道に生息しているのがエゾシカ（蝦夷鹿）です。エゾシカは体が大柄で脂がのっており、栄養豊富。弾力があって肉の味が濃く、旨味をしっかり感じることができます。

※出典：ジビエポータルサイト「ジビエト」並びに文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」を参照し、編集

【参考】JR東日本クロスステーション 16年間のジビエのプロジェクトについて

JR東日本クロスステーション フーズカンパニーでは、JR東日本グループが取り組む「地域再発見プロジェクト」の一環として、 2010年からジビエメニューの商品開発と販売を行い、今年で16年目を迎えました 。

● 2010年：「信州食材フレンチおつまみ」を販売

※当時：（株） 日本レストランエンタプライズ

● 2011年： 東京・上野駅のカフェ店舗で「信州ジビエカレー」などを販売

※当時：ジェイアール東日本フードビジネス（株）

● 2014年：農林水産省 第22回優良外食産業表彰地域社会貢献・環境配慮部門大臣賞受賞

「鹿肉バーガー／ベッカーズ」 ※当時：ジェイアール東日本フードビジネス（株）

● 2025年 ：北海道旅客鉄道株式会社の紹介により、北海道産の鹿肉を使用

当時から「中山間地で野生鳥獣による農林業被害が深刻化している 」、「捕獲された鳥獣肉の利活用率は低い」、「日本における野生鳥獣肉のイメージは、臭くて固い」、「調理方法が分からない」 などのマイナスイメージが先行し、利活用には課題がありました 。

農水省の調べによると、野生鳥獣による農作物被害額は、依然として多く（239億円:2010年度⇒164億円:2023年度）、この深刻な社会問題に対処するため、当社飲食店舗での「北海道トムラウシ産の鹿肉カレー」の販売を通じて、ジビエ（鹿肉）の美味しさを広く発信するとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。