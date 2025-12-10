都営交通×「映画ラストマン -FIRST LOVE-」映画公開記念プレゼントキャンペーンを実施します

東京都

東京都交通局と松竹株式会社は、「映画ラストマン -FIRST LOVE-」の公開を記念して、都営交通沿線セレクトショップ「とえいろ」でのプレゼントキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、都営交通沿線セレクトショップ「とえいろ」にて、合計1,000円（税込）以上お買い上げの方に、抽選で映画関連グッズや都営交通マスコットキャラクターがデザインされた非売品グッズをプレゼントします。

この機会に沿線の魅力的な商品が集結した「とえいろ」にお立ち寄りになり、都営交通を利用して映画を観に行きませんか！

キャンペーン概要

■開催期間

令和７年12月11日（木）から令和８年１月10日（土）まで

※日曜・祝日及び令和7年12月28日（日）～令和8年1月4日（日）を除く

■応募方法

期間中に都営交通沿線セレクトショップ「とえいろ」にて、合計1,000円（税込）以上お買い上げいただいた方に、応募券をお渡しします。その応募券に記載のURLからご希望の景品を選択してお申し込みください。

※応募券は購入金額にかかわらず、1回のお会計につき1枚のみのお渡しとなります。また、複数回のお会計を合算しての応募券配布はできませんので、ご了承ください。

※当選の発表は、景品の発送をもって代えさせていただきます。

駅構内で掲出するポスター

■プレゼント

第１弾 ＜応募期間：令和７年12月11日（木）～12月22日（月）＞

１.「映画ラストマン -FIRST LOVE-」鑑賞券 （10名様）

２.みんくる・とあらんデザインタンブラー（サーモス社製）（３名様）

※景品は令和７年12月下旬発送予定

※応募時にご希望の商品を選択することができます。

第２弾 ＜応募期間：令和７年12月23日（火）～令和８年１月10日（土）＞

１.「映画ラストマン」香り付きスペシャルステッカー （10名様）

２.「映画ラストマン -FIRST LOVE-」ポスター（３名様）

※景品は令和８年１月中旬頃発送予定

※応募時にご希望の商品を選択することができます。

映画観賞券（画像はイメージ）みんくる・とあらんデザインタンブラー（サーモス社製）「映画ラストマン」香り付きスペシャルステッカー

■都営交通沿線セレクトショップ「とえいろ」について

・場所：都営新宿線市ヶ谷駅 A1・A2出口方面改札外

・営業時間：［平日］8時～20時 ［土曜］10時～19時

※日曜・祝日および令和７年12月28日（日）から令和８年1月４日（日）まで休業

「映画ラストマン -FIRST LOVE-」について

【公開日】

2025年12月24日（水）

【STORY】

全盲のFBI捜査官×孤高の刑事

無敵のバディが挑む、新たな事件。

カギを握るのは、初めて愛した人だった――。

どんな事件も必ず終わらせる最後の切り札・ラストマンの異名を持つ全盲のFBI特別捜査官・皆実広見(福山雅治)と、警視庁捜査一課の護道心太朗(大泉洋)。

数々の難事件を解決してきた無敵のバディは、ある事件のために北海道へ。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人、ナギサ・イワノワ。世界的な天才エンジニアであるが故に謎の組織から追われていた彼女は、命の危険を感じアメリカへの亡命を希望していた。

皆実と心太朗は、護道泉やFBIから新たに派遣されたクライド・ユン、CIA、北海道警の合同チームと共に事件に挑むが、

内通者によって情報が漏れ襲撃を受けてしまう。絶体絶命のピンチに陥った二人は果たして、愛する人を守り、事件を解決することができるのか――!?

※作品情報等の詳細は右記のホームページをご確認下さい。 https://www.lastman2025.jp/

(C)2025映画「ラストマン」製作委員会