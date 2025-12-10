学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」サッカー、バレーボール日本一を目指す高校生たちを全力で応援するプロジェクトをスタート

株式会社運動通信社

2025年12月10日

KDDI株式会社

株式会社運動通信社（本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:若村 祐介、以下運動通信社）とKDDI株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:松田 浩路、以下KDDI）は、全国大会に出場する学生スポーツチームの挑戦を支援するため、「サッカー、バレーボール日本一を目指す高校生を全力で応援するプロジェクト」（以下、 本プロジェクト）を学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM（エニチーム）」上で開始します。

本プロジェクトでは、サッカーおよび、バレーボールの全国大会に出場する高等学校の活動資金の支援と、地域・卒業生を中心とした支援者とのつながりを目的としてクラウドファンディングを実施します。

■ 取り組みの背景

全国の学生スポーツチームは、日々の練習や大会に全力で取り組む一方で、遠征費や宿泊費などの活動資金の確保、連絡・スケジュール管理の煩雑さ、写真や動画の共有など、運営面で多くの課題を抱えています。ANYTEAMは、これまで全国の学生スポーツチームと直接コミュニケーションを重ね、現場の声や想いを聞きながら、部活チームとファンをつなぐ「ファンコミュニティ」や「ドネーション（寄付）」、「プロジェクト支援（クラウドファンディング）」といった仕組みを提供してきました。

その中で見えてきたのは“応援したい”という地域や卒業生の想いと、“挑戦を続けたい”という選手たちの想いをつなげる仕組みの必要性です。この想いに共感したKDDIと運動通信社は、スポーツと地域社会が温かくつながる新しい支援の形として、「ANYTEAM」を通じた活動支援モデルを推進しています。今回の特集は、その一環として、学生アスリートの挑戦を社会全体で支える流れをさらに広げていく取り組みです。

■ 特集概要

名称 ：サッカー、バレーボール日本一を目指す高校生たちを全力で応援するプロジェクト

実施期間：2025年12月10日～2026年1月12日

対象 ：サッカーおよび、バレーボールの全国大会に出場する高等学校（注）

実施内容：・ANYTEAM上で各チームのクラウドファンディングを展開

・活動内容や出場までの軌跡を紹介

特設ページ：［https://anyteam.jp/campaign/crowdfunding/2025/soccer-valley］

（注）対象のうち、クラウドファンディングプロジェクトへの参加申し込みをされた高等学校について、プロジェクトを順次開始します。

対象高等学校で参加を希望される方は、こちら（https://anyteam.jp/contact）から手続きください。

（参考）

■ ANYTEAMのクラファンの特徴

ANYTEAMでは、初めてクラウドファンディングに挑戦するチームでも安心して取り組めるよう、立ち上げから運用までを一貫して支援します。

その支援のひとつとして、クラウドファンディングに初めて挑戦するチームでも迷わず準備を進められるようAIがクラウドファンディングページのタイトルや概要文を自動生成する「AIクラファン」機能を提供します。

従来、文章づくりが負担となり「公開までに時間がかかる」「何を書けばよいかわからない」という声が多く寄せられていました。

AIクラファンはこうした悩みに応えるために開発されたもので、必要な情報を入力するだけで 最適な文章を自動で提案します。短時間でページ公開まで進められる仕組みです。

▼ AIクラファンでできること

・3つのタイトル案をAIが自動提案

・本文（概要文）もAIが自動生成

・生成後の文章は 自由に編集・修正が可能

・文書作成の負担を大幅に軽減し、スピーディーに公開まで進められる

▼ 利用方法

1.クラウドファンディング作成画面で 「AIに作ってもらう」 を選択

2.目標金額・用途など必要事項を入力

3.AIが 3パターンの文章を自動生成

4.気に入った文章を選ぶだけでページが完成

※ 1チームにつき5回/月まで利用可能

▼ こんなチームにおすすめ

・初めてクラウドファンディングに挑戦する

・文章を書くことが苦手

・忙しい部活動の中、短時間で準備を進めたい

・顧問や生徒への負担を減らしたい

ANYTEAMは、学生スポーツの挑戦をさらに後押しするため、

「時間がない」「文章に自信がない」といったボトルネックを取り除き、

誰でも手軽にクラウドファンディングを始められる環境を整えています。

■学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」

「ANYTEAM」は、運動通信社とKDDIが共同で提供する、学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」の提供を通じて、「学生スポーツを見る人」だけでなく「学生スポーツをする人」「学生スポーツを支える人」もサポートすることで、学生スポーツおよびスポーツ界全体の発展に貢献することを目指しています。

また、学生だけでなくアマチュアスポーツなど全ての「チームに関わる人」を支えることを目指し、2025年3月3日から、カレンダー、写真・動画共有、メッセージなど、チームの運営をサポートするアプリの提供を開始しています。

・サービス名：ANYTEAM

・対応：アプリ・ブラウザ（PC/スマートフォン/タブレット）

・ダウンロードURL：https://anyteam.go.link/iQrCT

・ANYTEAMサービスページURL：https://anyteam.jp/

■会社概要

【株式会社運動通信社】

所在地：東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル13階

代表取締役社長 CEO：若村 祐介

事業内容：インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」の運営など

URL：https://sportsbull.jp/about/company/

【KDDI株式会社】

所在地：東京都港区高輪2-21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH

代表取締役社長 CEO：松田 浩路

設立：1984年6月1日

URL：https://www.kddi.com/

以 上